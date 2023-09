Viúva Serva publicou principais panfletos pela Independência do Brasil na Bahia

Salvador

Os jornais, panfletos e livros da guerra de Independência do Brasil na Bahia trazem estampada a declaração de que foram impressos por uma mulher, a viúva Serva.

Ela foi a primeira empresária das letras no Brasil, mas seu nome não aparece na história da imprensa e do livro no Brasil. Maria Rosa da Conceição, nascida na Bahia por volta de 1778, administrou por mais de 18 anos a primeira oficina de impressão estabelecida na província, a 13 de maio de 1811.

Maria Rosa da Conceição, conhecida como a viúva Serva, administrou a tipografia que publicou os principais panfletos pela Independência do Brasil na Bahia na primeira metade do século 19 - Veridiana Scarpelli/Folhapress

Maria Rosa, mulher branca e letrada, casou-se com o negociante português Manoel Antonio da Silva Serva por volta de 1796, considerando que a primeira filha do casal nasceu entre 1797 e 1798. Tiveram oito filhos naturais e dois sobrinhos adotados, residindo, em 1801, em um sobrado próximo da atual praça da Piedade, vizinho da rua da Forca, onde ocorreu a execução dos condenados na Conjuração Baiana em 1799.

Os negócios da tipografia passaram por altos e baixos. Com a morte de Manoel Antonio, em agosto de 1819, Maria Rosa passou a ser chamada de viúva Serva, herdando os negócios do marido, que incluíam a livraria e a tipografia, então a única existente na Bahia, em sociedade com seu genro José Teixeira de Carvalho, casado com sua filha Delfina.

Diferentemente da primeira fase –mais literária e científica, com a impressão, em 1819, dos volumes 3 e 4 do "Manual de Medicina e Cirurgia Prática de Brown"–, Maria Rosa foi a responsável por converter a Tipografia da Viúva Serva, e Carvalho em um espaço que impulsionou o debate político, particularmente após a extinção da Comissão de Censura em 1821.

Nos seus prelos, foram impressos dezenas de panfletos, cujos autores, não mais limitados pela censura prévia, expunham as controvérsias que davam o tom político do constitucionalismo e da Independência do Brasil.

A leva constitucionalista que alcançou a Bahia em fevereiro de 1821 teve grande impacto na tipografia. Produziu textos e documentos ligados ao movimento constitucional, a exemplo de "Instruções para as Eleições dos Deputados das Cortes" e "Constituição Política da Monarquia Portuguesa", com 2.000 exemplares, a pedido da Junta Provincial, responsável pelo governo da Bahia na época.

Foi na Tipografia da Viúva Serva, e Carvalho que o número de jornais baianos cresceu. Além do Idade d’Ouro, o único que se imprimia até 1821, foram criados o Semanario Civico (na grafia da época, sem acentos), o Baluarte Constitucional e outros, alcançando o significativo número de 12 títulos entre 1822 e 1823.

Lá também foi impresso O Constitucional, primeiro jornal de oposição do Brasil, de expressão liberal, que levou à interrupção dos trabalhos da tipografia em 21 de agosto de 1822, pelos oficiais lusitanos. Apesar da truculência das autoridades lusitanas, logo a tipografia voltou a funcionar.

O genro e sócio da viúva Serva, José Teixeira de Carvalho, desapareceu dos documentos por volta de 1827, quando a empresa já havia reduzido sua importância editorial.

A partir de 1828, contudo, ela se associou aos seus dois filhos, Manoel e José, para recriar a empresa sob nova razão social de "Tipografia da Viúva Serva & Filhos", alinhando-se ao projeto imperial brasileiro e publicando livros apenas com o seu nome, sob designação de Impressão da Viúva Serva, entre 1829 e 1831.

A sua tipografia atravessou a conturbada década de 1830, confirmando o alinhamento ao projeto imperial e se opondo à incendiária Tipografia do Diário. A Tipografia da Viúva Serva & Filhos teve suas atividades encerradas em novembro de 1837, após o início da revolta Sabinada, quando o equipamento foi retirado de Salvador por seu filho José Antonio, levado para Santo Amaro e depois para Itaparica.

Em 1846, com cerca de 68 anos e após a morte do primogênito, Maria Rosa vendeu a livraria que agitou a capital baiana ao longo de décadas e passou seus anos finais cercada pelos filhos e netos.

A viúva Serva faleceu em 7 de janeiro de 1858, "maior de oitenta anos", na freguesia da Penha, em Salvador. Seu corpo foi conduzido para a casa de seu filho José Antonio, na freguesia da Sé, e depois levado para a Igreja de São Domingos, no Pelourinho. No dia seguinte, ela foi sepultada no cemitério da Quinta.

É conhecido que, na Península Ibérica, diversas esposas de tipógrafos falecidos continuaram seus negócios, a exemplo das viúvas Ibarra (Madri), Bertrand (Lisboa) e Gandra (Porto).

Na América portuguesa, contudo, as mulheres, mesmo da elite, somente com muita dificuldade alcançavam letramento e acesso a livros. A viúva Serva, com uma casa editorial importante, representava uma sociedade que se transformava, por meio de instituições liberais, possibilitando que mais mulheres tivessem acesso aos livros.

