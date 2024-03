Governo do Piauí contrata 400 jovens para auxiliar servidores mais velhos com tecnologias

São Paulo

Com quase 20% dos servidores estaduais de Teresina, no Piauí, com idade superior a 60 anos, a maioria com mais de três décadas no setor público, o governo do estado decidiu tomar uma medida para tentar aplacar uma reclamação frequente do grupo: dificuldades para lidar com novas tecnologias.

Quatrocentos estudantes, com idades entre 14 e 21 anos, matriculados a partir do 5º ano do ensino fundamental nas escolas públicas da capital, terão a oportunidade de auxiliar os veteranos com os avanços tecnológicos. A carga diária de trabalho é de seis horas, com um salário de R$ 720, seguro de vida, vale transporte e outros benefícios.

A transformação digital impacta diretamente a vida desses servidores, de acordo com Samuel Nascimento, secretário de Administração do Piauí. Por essa razão, ele afirma, é necessário prepará-los para essa nova realidade.

"É crucial combater o preconceito relacionado à idade, uma vez que a população atendida pelos serviços públicos está em constante renovação. O desafio é fazer com que tanto o público quanto os próprios servidores compreendam que o envelhecimento é natural, e que a inclusão digital é essencial para todos."

A servidora Maria de Lourdes Martins, 67, confessa ter dificuldade em baixar e utilizar o aplicativo do governo estadual - Lívia Medeiros/Assessora de Comunicação da SEAD

Notando a dificuldade de parte dos servidores acima dos 60 anos, o governo estadual solicitou uma investigação das necessidades desses trabalhadores para, com isso, promover essa iniciativa direcionada aos jovens aprendizes, segundo Sônia Regina Guaraldo, coordenadora de implementação da Motriz, organização sem fins lucrativos que fez o mapeamento.

"O diagnóstico revelou que muitos desses servidores, próximos da aposentadoria e com vasta experiência no setor público, careciam de habilidades em letramento digital. Essa lacuna não apenas afetava a eficiência do serviço, mas também contribuía para o desengajamento dessas pessoas."

Para ela, embora possa parecer improvável que jovens sem experiência possam contribuir nesse sentido, a iniciativa busca criar uma interlocução entre diferentes faixas etárias, para ressignificar a experiência dos servidores e promover mais integração no ambiente de trabalho.

Inicialmente, em meio a unificação por parte do governo de todos os serviços num mesmo aplicativo, o Gov.pi Cidadão, houve resistência por parte de alguns agentes públicos mais experientes com o programa, diz o secretário, mas eles logo compreenderam a importância desse apoio.

O Jovem Piauí como foi batizada a iniciativa, visa auxiliar os servidores em processos simples, como entrar no site oficial do governo para acessar o contracheque, a mais complexos, como a solicitação de aposentadoria através de aplicativos.

Com 45 anos no serviço público, a agente técnico de serviço Maria de Lourdes Martins, 67, apoia a iniciativa. Ela própria, que trabalha com benefícios como concessão de aposentadoria, confessa ter dificuldades para baixar o aplicativo do estado, acessar o holerite e imprimir ou enviar por email. Para isso, ela pede ajuda da filha.

Aliás, ela diz que faz mais de dez anos que não manda mais emails porque usa um sistema interno específico, e tem dificuldade com essa ferramenta.

"Por isso os jovens são bem-vindos, eles precisam de uma oportunidade e têm facilidade com tecnologia, sabem mexer em tudo que é no celular."

Os jovens selecionados passarão por um curso de formação para entender o funcionamento do estado e serão remunerados por cinco dias de trabalho, sendo que um desses dias será de treinamentos. O objetivo, Nascimento explica, é capacitar esses jovens para as tarefas do dia a dia.

Os critérios de seleção incluem não apenas o desempenho acadêmico, mas também o perfil social e a disponibilidade dos candidatos. A expectativa é que cerca de 15 mil inscrições sejam recebidas, de um total de cerca de 80 mil estudantes da rede estadual, segundo o secretário.

Os escolhidos serão distribuídos em todas as 39 secretarias e autarquias do estado, tanto na administração direta quanto indireta.

Inicialmente, o programa será implementado na capital, Teresina, que conta com mais de 32 mil servidores na ativa, sendo 6.280 com mais de 60 anos. A intenção do governo, segundo Nascimento, é ampliar o programa para todo o estado, alcançando 1.500 vagas.