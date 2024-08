Lavrador morre em acidente com Porsche no RJ e influenciador é procurado

Rio de Janeiro

Um lavrador morreu em acidente envolvendo um Porsche na rodovia BR-116, em Teresópolis, a cerca de 63 km na cidade do Rio de Janeiro, na última quinta-feira (1°). Adilson Lima, 47, pilotava uma motocicleta quando foi atingido.

A Polícia Civil do Rio procura um influenciador suspeito de conduzir o carro de luxo no momento do acidente. Ele já tinha um mandado de prisão em aberto por crimes relacionados ao trânsito, como dirigir sem habilitação e participar de rachas.

Ele não teve o nome divulgado oficialmente pela polícia. A polícia também não informou se o suspeito constituiu advogado.

O acidente aconteceu na BR-116, na altura do 70 km, no bairro Três Córregos. A PRF (Polícia Rodoviária Federal) foi acionada para uma colisão transversal. O condutor da motocicleta morreu no momento do acidente e o condutor do Porsche Boxster saiu ileso.

Porsche envolvido em acidente em Teresópolis, região serrana do Rio de Janeiro - Leitor

Policiais afirmam que, após o acidente, um homem se apresentou à delegacia como o condutor do veículo. O proprietário e condutor do Porsche, contudo, é outra pessoa. A polícia o identificou como um influenciador que vende rifas e realiza sorteios de carros e motocicletas de luxo nas redes sociais.

Testemunhas ouvidas pela 110ª DP (Teresópolis), que investiga o caso, disseram que viram o influenciador dirigindo o Porsche momentos antes do acidente. Ele teria passado por um posto de combustíveis da região em alta velocidade.

O influenciador já é réu por dirigir sem habilitação, disputar rachas, incitar crime e expor a perigo a vida e a saúde de outros.

Ele chegou a ser preso, em 2022, mas a pena foi substituída por cumprimento de medidas cautelares, como a suspensão das redes sociais e a proibição de viajar.

Na última quinta, mesmo dia do acidente, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro pediu a prisão do influenciador por descumprimento das medidas.

A Promotoria do Rio de Janeiro pediu à Justiça a prisão do influenciador, sob o argumento de que ele tem publicado fotos dirigindo carros, pilotando motocicletas e em viagens no exterior.

"As condutas do réu colocam em risco a ordem e a incolumidade pública, vez que, evidentemente, vem conduzindo veículo automotor sem a devida habilitação, colocando a integridade física das pessoas em risco, praticando crimes e maneira reiterada", afirmou na decisão da prisão a juíza Marcela Assad Caram Januthe Tavares, da 2ª Vara Criminal da Comarca de Teresópolis.

Em São Paulo, o Ministério Público denunciou o empresário Igor Ferreira Sauceda, 27, sob a acusação de homicídio doloso (quando há a intenção de matar) triplamente qualificado. Para a Promotoria, o motorista do Porsche que atingiu e matou o motociclista Pedro Kaique Ventura Figueiredo, 21, cometeu o crime por motivo fútil e meio cruel e dificultou a defesa.

Pedro Kaique foi atingido na madrugada da última segunda-feira (29), na avenida Interlagos, na zona sul de São Paulo.

Na denúncia, a promotora Renata Cristina de Oliveira Mayer aponta que o motivo do homicídio foi fútil porque o condutor do Porsche decidiu matar Pedro porque havia se irritado "com o fato de ele ter danificado seu carro durante uma colisão de trânsito".