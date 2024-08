Entenda por quanto tempo a Covid é transmissível

The New York Times

No quinto ano após o início da pandemia da Covid, surge mais uma onda de casos enquanto as pessoas viajam e se deslocam entre vários lugares com risco de transmissão. Isso levanta a pergunta: se você testar positivo, por quanto tempo você pode passar para outros?

"Na verdade, é uma pergunta difícil", afirma Dan Barouch, chefe do Centro de Virologia e Pesquisa de Vacinas do Beth Israel Deaconess Medical Center. "Não há um período de tempo específico em que as pessoas não estejam mais infecciosas." Algumas pessoas podem ser contagiosas por apenas alguns dias, enquanto para outras pode ser algumas semanas, afirma.

Em geral, quanto mais imunidade alguém construiu, seja por meio de uma vacina recente ou infecções anteriores, melhor será a luta contra o vírus e mais rápida será a recuperação, explica Stuart Ray, professor da divisão de doenças infecciosas da medicina de Johns Hopkins. Por outro lado, pessoas imunocomprometidas devido a medicamentos ou condições médicas, podem ter mais dificuldade para se livrar do vírus e permanecer transmitindo por mais tempo.

Especialistas recomendaram usar uma máscara por cinco dias após o início da melhora dos sintomas - Crédito: Unsplash

O CDC (Centro de Controle e Prevenção de Doenças) americano aconselha cinco dias de isolamento após um teste positivo para Covid, seguidos por cinco dias de uso de máscara em público. Essa ainda é uma abordagem razoável, afirma Barouch. "Acredita-se que após cerca de cinco dias, a transmissibilidade diminui substancialmente", explica, embora isso "não signifique necessariamente que todas as pessoas no sexto dia não seriam contagiosas".

Em março, a agência mudou sua recomendação e agora diz que as pessoas podem voltar às atividades normais 24 horas após a resolução da febre e o início da melhora dos sintomas. No entanto, a agência ainda recomenda estratégias de prevenção como o uso de máscara, boa higiene e distanciamento físico por mais cinco dias para proteger aqueles ao seu redor.

Em um nível prático, as diretrizes atualizadas são "razoáveis", diz Barouch, observando que são semelhantes às recomendações para gripe e outros vírus respiratórios. Mas, ele acrescentou, "isso não significa que quando as pessoas voltam ao trabalho elas não estejam mais contagiosas".

A pesquisa sobre por quanto tempo o vírus é capaz de se replicar pode oferecer uma janela mais precisa sobre por quanto tempo as pessoas ainda transmitem a Covid. Se um vírus não pode se replicar, "é improvável que consiga infectar outra pessoa naquele momento", explica Lisa Cosimi, médica especialista em doenças infecciosas do Hospital da Mulher de Brigham, em Boston (EUA).

Em três estudos separados, aproximadamente 20% a 35% das pessoas ainda tinham o vírus ativo no nariz após cinco dias; em outro, cerca da metade dos participantes tinha. Em todos os estudos, quase todos estavam livres do vírus no décimo dia.

Pessoas que estavam melhorando ou não tinham sintomas também tinham menos probabilidade de ter vírus ativo e replicante, afirma Cosimi, que liderou um dos estudos. Ela reconheceu, no entanto, que esse não era o caso para todos, então algumas pessoas ainda podem ser contagiosas depois que seus sintomas começam a diminuir.

Os testes rápidos, que medem os níveis de proteínas virais, também podem ser "um bom indicador de infecciosidade", diz Ray. Se alguém testar negativo, você pode assumir com segurança que a pessoa não é mais contagiosa.

No entanto, os testes rápidos de algumas pessoas permanecem positivos por mais de cinco dias ou após a melhora dos sintomas. Isso pode ser porque a pessoa ainda está infecciosa, ou porque o teste está detectando proteínas virais que não estão mais se replicando, diz Cosimi. Esses testes são destinados a detectar vírus ativo, mas "não são perfeitos", afirma ela, então é possível que algumas pessoas possam testar positivo depois de não estarem mais contagiosas.

Portanto, sem um teste claro, data ou outra métrica para saber se você ainda é contagioso, como ser um cidadão responsável?

Os especialistas recomendaram seguir as diretrizes do CDC —especialmente a parte sobre usar uma máscara por cinco dias após o início da melhora dos sintomas. E não uma máscara de pano ou cirúrgica, mas uma máscara N95 bem ajustada. "Há boas evidências de que máscaras de alta qualidade, bem ajustadas, usadas consistentemente, reduzem a transmissão", disse Ray.

Você também deve evitar multidões, prestar atenção à ventilação e restringir as atividades ao ar livre para reduzir o risco de espalhar a Covid para outras pessoas assim que começar a se sentir melhor. E se você for estar perto de alguém com alto risco de infecção grave, considere esperar um pouco mais e adotar todos esses métodos de proteção, apenas por precaução.