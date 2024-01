Por que os testes de Covid parecem não funcionar tão bem quanto antes

Bloomberg

Com surtos de Covid sendo intensificados pelo quinto ano consecutivo, os testes emergiram novamente como fonte de frustração.

Enquanto obter um teste era frequentemente difícil no início de 2020, agora a abundância de kits rápidos mais baratos em supermercados e armários de remédios domésticos levou a uma nova preocupação —eles parecem não funcionar.

"Quando as pessoas me dizem que seus testes rápidos de antígeno nunca dão positivo, geralmente estão falando comigo porque estão frustradas", diz o imunologista e epidemiologista Michael Mina.

Na verdade, os testes funcionam tão bem quanto quando foram lançados pela primeira vez. O que mudou é como nossos corpos estão respondendo ao coronavírus, levando muitas pessoas a fazerem o teste muito cedo, diz Mina, diretor científico da empresa de saúde digital eMed LLC, que ajudou a implementar o programa Home Test to Treat do governo dos EUA há um ano.

Em 2020, a perda de olfato e paladar, fadiga e tosse seca anunciavam o início da Covid, geralmente uma semana após o vírus entrar no corpo.

"Esses primeiros sintomas surgiam depois que o vírus estava te destruindo".

Escola Imunológica

Múltiplas vacinações e infecções naturais desde então tornaram a maioria das pessoas "imunologicamente educadas", diz Mina.

Uma crescente parede de imunidade permitiu que o corpo reconhecesse o SARS-CoV-2 mais rapidamente e fizesse um trabalho melhor em suprimi-lo, mesmo quando o vírus gerou dezenas de novas variantes.

Isso significa que congestão nasal, febre e outros sinais precoces de doença viral podem se desenvolver em um ou dois dias após a infecção durante uma "fase prodrômica" que ocorre antes que os sintomas da doença se desenvolvam completamente, de acordo com Mina.

"Isso é apenas nosso sistema imunológico dizendo: Ei, estou começando a reconhecer algo aqui", diz ele.

A resposta mais rápida do sistema imunológico levou alguns cientistas a acreditar que o período de incubação do coronavírus encurtou ao longo do tempo. Mas a cinética de crescimento do vírus mudou muito pouco desde 2020, diz Mina.

"Ainda leva o mesmo tempo para o vírus passar, digamos, de dez partículas para 10 milhões de partículas".

Em 2020, as autoridades de saúde recomendavam esperar quatro ou cinco dias após a exposição ao coronavírus para fazer o teste, refletindo quando a quantidade de vírus nas vias aéreas superiores estava atingindo o pico e era facilmente detectável. Mas o início dos sintomas prodrômicos e a facilidade relativa dos testes em casa agora significam que as pessoas estão fazendo triagem para Covid muito mais cedo.

Viés de Teste

"Muitas pessoas estão fazendo esses testes 24 a 48 horas após a exposição", diz Mina, ex-professor assistente de epidemiologia, imunologia e doenças infecciosas na Escola de Saúde Pública T.H. Chan de Harvard, em Boston.

"E, assim como em 2020, o vírus ainda não cresceu para níveis altos no nariz. Realmente leva quatro, cinco, seis dias".

Mina diz que sistemas imunológicos "educados" estão fornecendo uma espécie de teste rápido embutido. Em vez de indicar positividade com uma nova linha em uma tira de teste, o sinal vem com congestão e febre.

"Você pode ter que esperar um dia ou dois extras antes de poder fazer aquele teste rápido de antígeno confirmatório depois que seu 'teste imunológico' já começou a sinalizar que há algo lá", diz ele.

Estudos de padrões de transmissão em domicílios no início da pandemia mostraram que pessoas infectadas tinham mais chances de espalhar o vírus quatro a seis dias após a exposição. A janela infecciosa não mudou significativamente desde então, diz Mina.

Uma pessoa que testa negativo em um teste rápido dois dias após a exposição ao coronavírus continua com baixo risco de espalhá-lo.

"Você poderia infectar seu cônjuge ou alguém com quem você tem um relacionamento próximo no segundo dia? Provavelmente", diz ele.

"Mas é provável que você seja um superpropagador e dê negativo em um teste? Provavelmente não".

Por outro lado, testar positivo sinaliza a presença de muito vírus e o risco de infectar outras pessoas.

Variabilidade do Local

Mina recomenda fazer a coleta de amostras tanto na garganta quanto na boca para melhorar a sensibilidade de um teste rápido, uma vez que os níveis do vírus em ambos os locais podem variar de pessoa para pessoa.

Além disso, o coronavírus sobrevive melhor a 37°C (99°F), tornando a garganta um ambiente mais hospitaleiro do que o nariz. Mesmo quando alguém apresenta sintomas leves após a exposição ao coronavírus e continua a obter resultados negativos em testes rápidos ao longo de vários dias, isso não significa necessariamente que eles escaparam da infecção, ou que sua técnica de coleta de amostras ou testes estão com defeito, diz Mina.

Isso pode significar, em vez disso, que o sistema imunológico "educado" da pessoa conseguiu impedir com sucesso que o vírus atingisse níveis detectáveis em um teste rápido de antígeno.

O limite é de cerca de 100.000 cópias por mililitro —uma fração minúscula de 1 bilhão a 1 trilhão de cópias por mililitro que os indivíduos podem ter em seu pico infeccioso, diz ele. À medida que a imunidade das pessoas se fortalece, é provável que mais pessoas não apresentem um teste rápido positivo, mesmo se contraírem a Covid e se sentirem mal.

"Eu quero que cada teste seja falsamente negativo porque isso descreve o triunfo da imunidade", diz Mina.

"Isso significa que seu sistema imunológico está fazendo o que deveria fazer".

No entanto, ele alerta que mesmo quando o vírus está sendo suprimido no trato respiratório, ele pode estar se proliferando em outras partes do corpo, como o trato gastrointestinal.

"Se você realmente acha que foi exposto e sente que tem sintomas gastrointestinais, o tratamento pode ser adequado para você —pode fazer sentido obter o Paxlovid mesmo que você não tenha um teste positivo", diz Mina.

"O teste é tão bom quanto a amostra, que é tão boa quanto onde o vírus está em seu corpo."