Com o frio, veja como diferenciar gripe, Covid e resfriado

São Paulo

Esta é a edição da newsletter Cuide-se desta terça-feira (9). Quer recebê-la no seu email? Inscreva-se abaixo:

Cuide-se Ciência, hábitos e prevenção numa newsletter para a sua saúde e bem-estar Carregando...

Parece que o frio veio de vez, pelo menos em algumas partes do país. Neste período de inverno, casos de gripe, resfriado e até mesmo Covid são comuns. Na edição desta semana, explico as diferenças dessas infecções respiratórias e como evitá-las.

Veja as diferenças entre gripe, Covid e resfriado comum - Adobe Stock

Gripe, Covid ou resfriado?

A temperatura baixou, você puxou o cobertor e começou a sentir o corpo mole, uma leve sensação de febre, tosse e nariz escorrendo. Os sintomas respiratórios, comuns nesta época do ano, podem confundir e até mascarar algumas doenças mais graves, principalmente nos idosos ou em crianças muito pequenas.

Primeiro, é importante diferenciar quais são os agentes causadores das principais infecções respiratórias comuns no período mais frio:

Gripe: causada pelo vírus influenza, geralmente apresenta sintomas como febre, fadiga, dor de cabeça, dores no corpo, coriza, espirro e falta de apetite.

Covid: coronavírus (Sars-CoV-2), responsável pela pandemia de 2020. Com as novas variantes, os sintomas são principalmente nas vias aéreas superiores, como tosse, dor de garganta, dor de cabeça, perda de olfato e coriza. Em adultos, podem surgir também sintomas gastrointestinais.

Resfriado: há centenas de vírus que causam resfriado comum em humanos, sendo o principal o rinovírus. Os resfriados costumam ser mais leves do que as demais doenças respiratórias, com sintomas como coriza, espirro e dor de cabeça.

Bronquiolite: o VSR (vírus sincicial respiratório) é uma condição de maior preocupação em bebês de até dois anos e em idosos, podendo levar à hospitalização. Sintomas são tosse, chiado no peito e dificuldade em respirar.

Apesar de serem mais comuns casos de gripe e resfriado nesta época do ano, a Covid continua por aí, com novos casos aparecendo semanalmente, principalmente em pessoas não vacinadas ou que receberam doses de reforço há muito tempo.

Já em bebês de até dois anos, o grande vilão é o VSR, que pode causar bronquiolite e, em casos mais graves, pode levar à hospitalização e ser fatal.

Prevenção

Tanto para a gripe quanto para a Covid, as vacinas disponíveis ajudam a prevenir a doença grave, hospitalização e morte. Isso é importante se considerarmos que, anualmente, até 2019, cerca de 20 mil pessoas morriam por gripe no Brasil –os dados de 2020 em diante sofreram uma drástica mudança devido à Covid.

No caso da Covid, foram contabilizadas 3.899 mortes do dia 1º de janeiro até o último dia 29 de junho.

A campanha atual é voltada para pessoas com mais de 60 anos, com comorbidades, imunocromprometidos, profissionais de saúde, gestantes, puérperas, indígenas, quilombolas, profissionais que atuam no sistema carcerário, pessoas em privação de liberdade, adolescentes e jovens cumprindo medidas socioeducativas, pessoas em situação de rua e crianças de seis meses a cinco anos de idade.

Em abril, a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovou a primeira vacina contra o VSR no país. O imunizante, indicado para gestantes, tem eficácia de 82% na proteção de bebês de até três meses após o nascimento contra infecções graves, e de 69% naqueles de três a seis meses.

Além da vacina, existem duas drogas, o nirsevimabe e o palivizumabe –este último, indicado somente para quadros graves de infecções respiratórias, com alto risco de hospitalização–, contra a bronquiolite para bebês de até dois anos.

Importante notar que nem a vacina contra gripe nem a da Covid previnem contra a infecção. Isto é, você ainda pode contrair a doença, mas esta tende a ser mais branda.

No caso do resfriado comum, não há nenhuma forma de prevenção.

Tá, mas como evitar?

Basicamente, existem algumas formas que aprendemos durante a pandemia da Covid –e outras, nem tão novas assim– que diminuem os riscos de contrairmos gripes, resfriados e outros.

A primeira é manter uma boa etiqueta respiratória: caso esteja doente, com sintomas gripais, evite ir trabalhar (peça para fazer home office), não exponha pessoas idosas ou vulneráveis, cubra o nariz e boca ao tossir e espirrar e, se possível, use uma máscara.

Isso vale também para quem não estiver gripado: é sempre bom usar máscara em locais muito aglomerados ou em lugares em que há alta incidência de pessoas com sintomas, como hospitais e outros serviços de saúde.

Manter a higiene das mãos, no caso dos resfriados comuns, também é importante, pois muitos casos são transmitidos após tocar objetos onde pessoas doentes encostaram e levar a mão à boca e ao nariz (corrimões de escada, botões de elevador e as famigeradas barras de apoio no transporte público), que concentram milhares de microrganismos diferentes.

Sempre bom também se manter agasalhado, pois em caso de alguma infecção viral, a exposição ao vento e ao frio podem agravar o quadro e levar até a uma pneumonia.

CIÊNCIA PARA VIVER MELHOR

Novidades e estudos sobre saúde e ciência