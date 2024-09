Em estudo, Wegovy, indicado para tratamento de obesidade, previne mortes por Covid

The New York Times

Wegovy, o popular remédio para obesidade, pode ter mais um benefício surpreendente. Em um grande ensaio clínico, pessoas que tomaram o remédio durante a pandemia tiveram menor risco de morrer de Covid, relataram os pesquisadores na última sexta-feira (30).

Wegovy, remédio para obesidade. - Scott Olson/AFP

Os pacientes que usaram Wegovy ainda contraíram Covid na mesma taxa que aquelas designadas aleatoriamente para tomar um placebo, mas o risco de morte foi reduzido em 33%, aponta o estudo. E o efeito protetor ocorreu imediatamente —antes que os participantes tivessem perdido quantidades significativas de peso.

Além disso, a taxa de mortalidade por todas as causas foi menor entre os usuários de Wegovy, uma descoberta muito rara em estudos clínicos de novos tratamentos. O resultado sugere que a expectativa de vida menor entre pessoas com obesidade é causada pela doença em si e que pode ser melhorada tratando a obesidade.

"Impressionante", diz Jeremy Faust, médico intensivista do Hospital Brigham de Mulheres (em Massachusetts, nos EUA) que escreveu um editorial acompanhando os dados do estudo. O artigo foi publicado no periódico Journal of the American College of Cardiology.

Quando a epidemia de Covid eclodiu, um grande ensaio clínico da semaglutida (composto ativo do Wegovy), desenvolvido por seu fabricante, a farmacêutica Novo Nordisk, já estava em andamento.

Os 17.604 participantes do estudo tinham doença cardíaca e um índice de massa corporal médio de 27 ou mais, mas sem diabetes. Eles foram acompanhados por mais de três anos.

Mas a pandemia complicou as coisas. Os participantes do estudo estavam entre os mais propensos a morrer ou ficar gravemente doentes por Covid, pois tinham tanto obesidade quanto doença cardíaca.

Os pesquisadores alteraram seus formulários de coleta de dados para registrar as infecções por Covid e, quando as vacinas se tornaram disponíveis, seu esquema de imunização. Eles começaram a observar se uma morte estava relacionada ao Covid.

Na pesquisa, 4.258 participantes tiveram Covid, quase igualmente divididos entre aqueles que receberam Wegovy e aqueles que receberam placebo. Dos pacientes, 184 morreram —78 daqueles que foram designados para tomar Wegovy e 106 do grupo placebo, uma diferença estatisticamente significativa.

A semaglutida também reduziu a taxa de mortalidade geral em 19%, relataram os pesquisadores. Embora fosse sabido que pessoas com obesidade têm expectativas de vida mais curtas, este é o primeiro estudo rigoroso a mostrar que tratar a obesidade em si ajuda as pessoas a viverem mais.

Mas por que Wegovy e outros chamados agonistas do GLP-1 têm esses efeitos?

Faust sugere que os medicamentos estão melhorando a saúde geral, incluindo a redução da inflamação crônica.