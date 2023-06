Veja quais são os casos confirmados e suspeitos de febre maculosa em Campinas

São Paulo

Pelo menos três pessoas tiveram mortes confirmadas por febre maculosa após participarem de uma feijoada, no dia 27 de maio, na fazenda Santa Margarida, no distrito de Joaquim Egídio, em Campinas (a 93 km de São Paulo). Todas morreram na quinta-feira passada (8).

Uma adolescente de 16 anos, que também esteve na feijoada (que reuniu cerca de 3.500 pessoas), morreu na terça (13). A causa do óbito ainda está em análise pelo Instituto Adolfo Lutz, ligado à Secretaria de Estado da Saúde.

Também compareceu a esse evento uma mulher de 40 anos, moradora em Hortolândia (a 109 km de São Paulo). Ela está internada em um hospital particular de Campinas. Seu estado de saúde não foi informado.

Uma outra mulher, de 38 anos, moradora em Campinas, também está hospitalizada numa unidade particular do município. Ela, porém, participou de um show do cantor Seu Jorge, na mesma fazenda, no dia 3 de junho. Seu estado de saúde, igualmente, não foi divulgado.

Carrapato-estrela ou carrapato-cavalo (Amblyomma cajennense), que transmite a febre maculosa; amostra no Laboratório Especial de Coleções Zoologicas, no Instituto Butantã - Gabriel Cabral/Folhapress

Nesta quarta-feira (14), a Secretaria de Estado da Saúde fez uma recomendação: quem esteve entre os dias 27 de maio e 11 de junho na fazenda Santa Margarida e teve sintomas deve buscar atendimento médico imediatamente.

Febre maculosa é uma doença infecciosa, transmitida pelo carrapato-estrela. Se não descoberta a tempo, o paciente pode evoluir para morte entre o 5º e o 15º dia após o início dos sintomas.

Segundo o governo do estado, as regiões com maior frequência de casos são as de Campinas, Piracicaba, Assis e Sorocaba.

A região da fazenda de Campinas é considerada o local provável de infecção, de acordo com a prefeitura, que classifica o quadro como um surto da doença.

O restaurante Seo Rosa, responsável pela feijoada na fazenda, que está na sua 22ª edição, afirmou que soube da "fatalidade", mas que "não está confirmado que pegaram o carrapato no local".

Na noite desta terça, a organização da feijoada declarou, em nota publicada numa rede social, "seu profundo pesar, solidarizando-se com as famílias e amigos enlutados".

Segundo a prefeitura, a fazenda só poderá fazer novos eventos quando apresentar um plano de contingência ambiental e de comunicação", afirmou a gestão municipal.

Em nota, a fazenda disse que recebeu com tristeza as notícias e lamenta o ocorrido e que está trabalhando num plano de ação que deverá apresentar aos órgãos competentes ainda essa semana.

Veja os casos

Confirmados

Mariana Giordano, 36

Dentista, morava na Mooca, zona leste de São Paulo. Ela foi à feijoada do Rosa com o namorado, Douglas Pereira Costa, e acabou internada em um hospital particular da capital no dia 4 de junho. Morreu na quinta-feira passada (8).

Douglas Pereira Costa, 42

Empresário e piloto de automobilismo, morava em Jundiaí (a 58 km de São Paulo). Foi à feijoada na fazenda de Joaquim Egídio com a namorada Mariana Giornado. No dia 7 de junho, acabou internado em um hospital particular da sua cidade e morreu no dia 8.

Evelyn Karoline Santos, 28

Dentista, morava em Hortolândia (109 km de SP). Ela participou da mesma feijoada, que reuniu cerca de 3.500 pessoas, e morreu no dia 8.

Suspeitos

Erissa Santana, 16

Morava em Campinas. Foi internada na sexta-feira passada (9). Segundo a prefeitura, o caso da garota havia sido notificado à Vigilância em Saúde do Estado como suspeito de febre maculosa, dengue, leptospirose ou meningite. No entanto, a família só avisou sobre a participação dela na feijoada nesta terça (13) ao ver a repercussão na imprensa. A jovem morreu neste mesmo dia. A causa da morte ainda não foi divulgada pelo Instituto Adolfo Lutz.

Mulher de 38 anos

Não teve o nome divulgado. Moradora de Campinas, assistiu a um show do cantor Seu Jorge, na mesma fazenda, no dia 3 de junho. Está internada em um hospital particular do município. A Secretaria Municipal da Saúde disse ter sido notificada do caso nesta quarta (14). Seu estado de saúde não foi informado.

Mulher de 40 anos

Não teve o nome divulgado. Moradora em Hortolândia, participou da feijoada do último dia 27. Está internada em um hospital particular de Campinas. Seu estado de saúde também não foi informado.