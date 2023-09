Como colesterol é vilão silencioso e fator de risco para doenças cardiovasculares

Vitamina C e D reduz complicações de leucemia mielóide, mas não melhora a sobrevida. O uso de suplementos vitamínicos reduziu as complicações associadas à leucemia mielóide aguda, um tipo de câncer do sangue que é causado pelo excesso de células mielóides que atacam a medula óssea. No estudo, com 431 pacientes, as complicações associadas à doença foram reduzidas após o suplemento vitamínico, mas não houve efeito sobre o tempo geral de sobrevida da doença. A pesquisa foi publicada na revista Blood Advances.