Psicodélico potente desperta atenção por seu uso como terapia para dependência de opioides

A ibogaína, um psicodélico formidável feito a partir da raiz de um arbusto nativo da África Central, não é para os fracos. Ela desencadeia uma viagem assustadora que pode durar mais de 24 horas, e a droga pode causar parada cardíaca súbita e morte.

Mas cientistas que estudaram a ibogaína relataram descobertas surpreendentes. De acordo com diversos estudos pequenos, entre um terço e dois terços das pessoas que eram viciadas em opioides ou crack e foram tratadas com o composto em um ambiente terapêutico foram efetivamente curadas de seus hábitos, muitas vezes após apenas uma sessão.

Estudos com ibogaína têm tido resultados positivos para o tratamento ao vício de opioides, mas barreiras de agências para ensaios mais completos dificultam o avanço - Meridith Kohut/The New York Times

A ibogaína parece proporcionar dois benefícios aparentemente distintos. Ela acalma a agonia da abstinência e dos desejos de opioides e, em seguida, dá aos pacientes um zelo pelo sobriedade estilo renascimento.

Agora, após décadas nas sombras, e com as mortes por overdose de opioides ultrapassando cem mil por ano, a ibogaína está atraindo um aumento de interesse por parte de pesquisadores que acreditam que ela tem o potencial para tratar o transtorno de uso de opioides.

"Não é exagero dizer que a ibogaína salvou minha vida", disse Jessica Blackburn - Andrew Cenci/The New York Times

"Não é exagero dizer que a ibogaína salvou minha vida, me permitiu fazer as pazes com as pessoas que machuquei e me ajudou a aprender a me amar novamente", disse Jessica Blackburn, 37 anos, que está se recuperando do vício em heroína e está sóbria há oito anos. "Minha maior frustração é que mais pessoas não têm acesso a ela."

Isso porque a ibogaína é ilegal nos Estados Unidos. Os pacientes precisam ir para o exterior para a terapia com ibogaína, muitas vezes em clínicas não regulamentadas que oferecem pouca supervisão médica.

Kentucky e Ohio estão considerando propostas para gastar milhões de dólares de acordos do combate aos opioides em ensaios clínicos para terapia com ibogaína. E pesquisadores federais de drogas sinalizaram disposição para permitir que a droga seja estudada novamente —mais de 40 anos depois que os reguladores interromperam a pesquisa devido a preocupações com os riscos cardíacos da droga.

A empresa farmacêutica Atai Life Sciences está gastando milhões de dólares em pesquisas sobre o composto, e legisladores do Congresso de ambos os partidos têm pressionado o governo a promover pesquisas com ibogaína para uso de substâncias, transtorno de estresse pós-traumático e outros problemas de saúde mental.

Para Deborah Mash, professora de neurologia da Universidade de Miami que começou a estudar a ibogaína no início dos anos 1990, o interesse crescente é uma validação de sua crença de que o composto poderia ajudar a amenizar a crise de opioides. "A ibogaína não é uma bala de prata, e não funcionará para todos, mas é o interruptor de vício mais poderoso que já vi", disse ela.

Os pesquisadores também têm estudado a capacidade da ibogaína de tratar outros problemas de saúde mental difíceis. Um estudo pequeno com veteranos nos EUA publicado este ano na revista Nature Medicine descobriu que indivíduos com lesões cerebrais traumáticas que passaram por uma única sessão de terapia com ibogaína tiveram uma melhora significativa na deficiência, nos sintomas psiquiátricos e na cognição.

Nenhum efeito colateral adverso foi relatado entre os 30 participantes do estudo, que foram acompanhados por um mês. Não houve grupo de controle.

Autor principal do estudo e diretor do Laboratório de Estimulação Cerebral da Universidade de Stanford, Nolan Williams disse que os resultados foram especialmente notáveis dada a falta de opções terapêuticas para lesões cerebrais traumáticas. "Estes são os efeitos de drogas mais dramáticos que já capturei em um estudo observacional", disse.

Ele e outros pesquisadores reconhecem rapidamente as limitações da ciência sobre terapia com ibogaína. "Sem uma luz verde da FDA [agência que regulamenta drogas e alimentos nos EUA] para conduzir estudos, você simplesmente não pode fazer o tipo de ensaios randomizados que são o padrão-ouro para estudos clínicos", disse Williams.

Sabe-se que a ibogaína induz arritmia —um batimento cardíaco irregular— que, em casos graves, pode levar a parada cardíaca fatal.

Outros pesquisadores são mais céticos sobre seu potencial como terapia anti-vício amplamente acessível. William Stoops, professor de ciências comportamentais da Universidade de Kentucky especializado em transtornos de uso de substâncias, disse que os riscos cardíacos da ibogaína a tornavam uma má candidata para consideração regulatória.

Mesmo que a ibogaína recebesse aprovação da FDA, a saúde debilitada de muitos usuários de opioides de longo prazo, muitos dos quais têm problemas cardiovasculares, os tornaria inelegíveis para o tratamento, disse Stoops. E o alto custo de fornecer ibogaína em um ambiente supervisionado por médicos reduziria ainda mais o número potencial de pacientes, acrescentou. "O acesso seria tão restrito que quantas pessoas poderiam se beneficiar?" ele perguntou.

O Instituto Nacional de Abuso de Drogas (Nida, na sigla em inglês), que faz parte do NIH (Instituto Nacional de Saúde, na sigla em inglês), já começou a financiar estudos (que não são ensaios envolvendo humanos) sobre análogos de ibogaína, compostos quimicamente relacionados que podem fornecer os benefícios terapêuticos sem os riscos à saúde. A diretora da agência, Nora Volkow, disse que sempre se intrigou pelo potencial anti-vício da ibogaína —e cautelosa em relação aos riscos cardíacos.

Mas os tratamentos existentes para transtorno de uso de opioides, como metadona e buprenorfina, são imperfeitos, observou ela, e metade de todos os pacientes para de tomá-los após seis meses.

"Além dos medicamentos eficazes existentes, há uma necessidade de opções de tratamento diferentes das que temos atualmente", disse Volkow. "Precisamos mudar a forma como temos feito as coisas e explorar o que a ciência está nos mostrando."

A FDA disse que não poderia comentar se financiaria estudos com ibogaína no futuro, observando que a lei federal proíbe a agência de comentar sobre pedidos prospectivos de investigação de medicamentos.

A Coalizão de Redução de Danos de Kentucky em Louisville, Kentucky, em novembro - Andrew Cenci/The New York Times

O interesse em medicina psicodélica tem crescido nos últimos anos, graças a um corpo em expansão de pesquisas que sugerem que substâncias que alteram a mente, como MDMA e psilocibina, são eficazes no tratamento de uma ampla gama de condições de saúde mental, desde depressão e ansiedade até distúrbios alimentares e transtorno do estresse pós-traumático (TEPT). Oregon, Colorado e mais de uma dúzia de cidades dos EUA descriminalizaram cogumelos psicodélicos. Clínicas de infusão de cetamina têm surgido por todo o país.

Um dos principais obstáculos para estudar a ibogaína é sua classificação como droga de Classe 1 —um composto sem "uso médico atualmente aceito e alto potencial de abuso", de acordo com a Administração de Repressão às Drogas.

Muitos pesquisadores dizem que essa categorização é falha.

"As pessoas não a estão tomando para ir a raves ou acabar em abraços coletivos", disse Gul Dolen, neurocientista do Centro Berkeley para a Ciência dos Psicodélicos da Universidade da Califórnia, que tem estudado os efeitos da ibogaína no cérebro. "A maioria das pessoas que a experimentam diz que nunca mais querem tomá-la."

A droga, feita a partir da casca da raiz da Tabernanthe iboga, tem sido há muito tempo parte integrante de rituais de cura e passagem no Gabão. O renovado interesse na ibogaína como tratamento para transtorno de uso de opioides reflete a trajetória de outros compostos psicodélicos cujo potencial terapêutico foi abraçado por pesquisadores na década de 1960, apenas para ser frustrado durante a guerra às drogas do presidente americano Richard Nixon (1969-1974).

Mas no início dos anos 1990, Mash e outros pesquisadores se perguntaram se a ibogaína poderia ajudar a lidar com a epidemia de crack que estava convulsionando cidades americanas. O Instituto Nacional de Abuso de Drogas começou a financiar estudos em animais, e os primeiros resultados em roedores viciados em drogas foram tão encorajadores que a FDA aprovou ensaios em humanos.

O interesse de Mash no potencial anti-viciante da ibogaína foi despertado durante uma visita em 1993 à Holanda, onde ela observou um grupo de viciados em heroína passando por tratamento com ibogaína em um hotel. Na manhã seguinte, três pacientes se reuniram para o café da manhã, o que foi surpreendente, dado que a maioria das pessoas em plena abstinência de opioides não tem interesse em comer ou socializar. Os três homens comentaram sobre o quão bem se sentiam —e disseram que não tinham desejo de ficar chapados. "Essa foi a parte mais emocionante", disse Mash. "Você podia ver que a ibogaína estava permitindo que eles contemplassem a vida sem drogas."

Ao longo daquela década, ela continuou trabalhando com ibogaína em uma clínica na ilha caribenha de São Cristóvão, que atendia principalmente americanos. Mas em 1995, quando o NIDA interrompeu o financiamento da ibogaína devido aos perigos cardíacos, Mash ficou desanimada. Nenhum dos quase 300 pacientes tratados em São Cristóvão teve problemas cardíacos, disse ela, em grande parte porque a clínica excluía pacientes com problemas cardiovasculares existentes e usava eletrocardiogramas durante os tratamentos.

Outros médicos e especialistas em dependência que trabalham com ibogaína dizem que os riscos cardíacos da droga podem ser efetivamente mitigados. Além da triagem pré-tratamento e monitoramento cardíaco, os provedores descobriram que a administração de magnésio antes e durante os tratamentos com ibogaína abordava efetivamente os riscos.

Martín Polanco, pesquisador psicodélico e diretor médico da Missão Interior, um programa clínico que ajuda veteranos com lesão cerebral traumática, TEPT e problemas de dependência, disse que havia administrado ibogaína a mais de mil veteranos de Operações Especiais sem reações adversas.

No Brasil, um programa de ibogaína que trata principalmente a dependência de crack não relatou nenhuma morte entre os pacientes desde que começou a operar em 1994, segundo Bruno Rasmussen, diretor médico do programa.

A clínica, que opera em um hospital no estado de São Paulo, tratou mais de 2.500 pessoas, e Rasmussen disse que 72% de todos os pacientes mantiveram a sobriedade anos após suas sessões iniciais.

Juliana Mulligan, uma psicoterapeuta e ex-usuária de opioides de Nova York, entende profundamente os riscos da ibogaína. Em 2011, ela sofreu uma série de paradas cardíacas após passar por um tratamento em uma clínica de ibogaína na Guatemala. Mais tarde, descobriu que a clínica havia lhe dado inadvertidamente o dobro da dose padrão, que normalmente é determinada pelo peso do paciente.

"Quando acordei no hospital, não me importei com as experiências quase mortais porque me sentia tão bem e não estava em abstinência", disse Mulligan. "Na verdade, um dos meus primeiros pensamentos foi 'Uau, este é o futuro do tratamento de opioides'".

Mulligan disse que não teve nenhum desejo desde então. Ela seguiu em frente e obteve um diploma em serviço social e desde então se tornou consultora para projetos relacionados à ibogaína.

Existem dezenas de clínicas de ibogaína ao redor do mundo, a maioria no México, mas Mulligan recomenda apenas cinco delas aos clientes.

"Há muitas pessoas problemáticas e sem treinamento trabalhando na área, por isso seria útil que o tratamento com ibogaína fosse estudado, regulamentado e administrado em um ambiente monitorado por profissionais de saúde aqui nos EUA", disse ela.

Aqueles que tomaram ibogaína comparam a experiência a um sonho lúcido vívido, que os leva a uma revisão aparentemente metódica de eventos desagradáveis da vida, especialmente os traumáticos.

Blackburn, a ex-viciada em recuperação do Kentucky, lembra-se de assistir a uma mão desencarnada puxar trechos de memórias perturbadoras de arquivos. Em um momento, ela experimentou seu próprio funeral pelos olhos de sua mãe.

"Sentia que estava lutando pela minha vida", disse ela.

Os cientistas não têm certeza de como a ibogaína atua no cérebro. Estudos avançados de neuroimagem e outros sugerem que estimula o crescimento de novos neurônios e promove a neuroplasticidade, uma reorganização do cérebro que é uma característica da medicina psicodélica.

Esse crescimento geralmente ocorre no chamado período crítico, quando o cérebro absorve mais facilmente novas informações e experiências, atinge o pico na infância e diminui gradualmente na idade adulta.

Dolen disse que os psicodélicos parecem desencadear o início de um novo período crítico e que quanto mais longa for a experiência psicodélica, mais tempo o período crítico permanecerá aberto. Ela disse que isso provavelmente explica por que a ibogaína, que provoca a viagem psicodélica mais longa conhecida pelos pesquisadores, pode ter um efeito tão profundo em pacientes com problemas de saúde mental aparentemente intratáveis.

Um outdoor destaca mortes por overdose perto da Coalizão de Redução de Danos de Kentucky em Louisville - Andrew Cenci/The New York Times.

Profissionais de saúde alertam que a terapia com ibogaína não é para todos. A clínica de Rasmussen no Brasil, por exemplo, exige uma preparação extensa, incluindo a abstinência de drogas pelo menos duas semanas antes do tratamento e várias semanas de aconselhamento antes e depois. "É um trabalho árduo, e você tem que estar motivado; caso contrário, não experimentará os benefícios", disse ele.

Nos Estados Unidos, o renovado interesse pela ibogaína tem sido impulsionado principalmente pelos milhares de americanos que buscaram tratamento no exterior e voltaram para casa com relatos sobre a superação da dependência após uma única sessão. O fato de muitos deles serem veteranos militares ajudou a amenizar parte da resistência institucional de longa data à medicina psicodélica.

Henry Lucas na Coalizão de Redução de Danos de Kentucky em Louisville, Kentucky, em novembro - Andrew Cenci/The New York Times.

Desde o ano passado, uma comissão estadual no Kentucky, criada e supervisionada pelo procurador-geral do estado, Russell Coleman, um republicano, tem considerado se deve gastar US$ 42 milhões de um total de US$ 800 milhões em fundos de acordo de opioides em pesquisas com ibogaína.

Um porta-voz de Coleman se recusou a comentar sobre a iniciativa.

Em Ohio, Bryan Hubbard, analista de políticas que trabalha com o escritório do tesoureiro do estado e a Fundação REID em uma iniciativa semelhante, observou que a taxa de mortes por overdose do estado é 85% maior do que a média nacional. "Ohio está em uma posição única para ser líder internacional no desenvolvimento do potencial da ibogaína para tratar o transtorno de uso de opioides e outras mortes de desespero que estão matando centenas de milhares de americanos", disse ele.

Nos arredores do centro de Louisville, Kentucky, onde autoridades têm lidado com um aumento de mortes por overdose, há um interesse generalizado na terapia com ibogaína, mesmo que o tratamento legalmente sancionado esteja a anos de distância.

"Tem que tentar algo, porque estamos desesperados", disse Henry Lucas, diretor de operações da Kentucky Harm Reduction Coalition, que está em recuperação de longo prazo da dependência de opiáceos, em uma manhã recente enquanto dirigia para uma unidade de saúde móvel em West Louisville. Quando chegou, meia dúzia de pessoas já haviam começado a se reunir para receber barras de proteína, tiras de teste de fentanil e roupas quentes distribuídas gratuitamente.

Jason Rogers, 44, eletricista, estava na fila, tremendo e muito magro. Seus membros tinham cicatrizes de um hábito de heroína de 20 anos que começou quando ele experimentou os analgésicos Lortab no armário de remédios de seu avô. "Comecei me drogando, mas estou preso nesse ciclo em que estou apenas perseguindo meu próprio rabo", disse ele.Rogers disse que havia tomado metadona de forma intermitente por anos, mas que o medo da abstinência havia impedido qualquer recuperação significativa. Ibogaína, ele ouviu na rua, o ajudaria na desintoxicação, mas ele não tem os US$5.000 que as clínicas no México cobram pela terapia.

"Eu faria qualquer coisa para ficar limpo", disse ele. "Neste ponto, eu preciso de um milagre."

Este artigo foi originalmente publicado no The New York Times.