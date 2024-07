Campeã mundial e favorita ao ouro, Espanha estreia com vitória de virada no futebol feminino

São Paulo

Em sua primeira participação nas Olimpíadas, o time feminino de futebol da Espanha, atual campeão mundial, venceu o jogo de estreia por 2 a 1 contra o Japão. A partida aconteceu no estádio La Beaujoire, em Nantes, a oeste da França.

As espanholas encaravam o confronto como uma oportunidade de revanche após o último encontro entre as equipes, na fase de grupos da Copa do Mundo de 2023, realizada na Austrália e Nova Zelândia. Apesar de terem levado o título, as espanholas ficaram marcadas pela goleada de 4 a 0 aplicada pelo Japão. Nestes Jogos Olímpicos, estão ambas no mesmo grupo de Brasil e Nigéria.

Jogadoras da Espanha celebram gol da virada contra o Japão, marcado por Mariona Caldentey; partida em Nantes, válida pela primeira rodada dos Jogos Olímpicos de Paris, terminou em 2 a 1 - Stephane Mahe - 25.jul.24/Reuters

Em Nantes, a seleção japonesa pressionou as espanholas desde o início, abrindo o placar logo aos 13 minutos, com um belo gol de falta da Aoba Fujino, que joga pelo time japonês NTV Beleza.

O time da técnica Montse Tomé reagiu aos 22, quando Aitana Bonmatí, meio-campista do Barcelona, recebeu bom passe de Castillo e limpou a jogada sobre a goleira japonesa para fazer o primeiro gol da história de sua equipe nas Olimpíadas.

No segundo tempo, a Espanha voltou com mais agressividade. Teve paciência para construir jogadas e, aos 29 minutos, marcou com Mariona Caldentey. O gol da virada teve cara de Barcelona, com assistência de Bonmatí, companheira de time de Mariona.

Em Paris-2024, o favoritismo da "Roja" (apelido das seleções espanholas) se justifica pela força da seleção olímpica: das 18 jogadoras convocadas, 15 estiveram no time que foi campeão mundial.

Duas delas foram eleitas as melhores jogadoras do mundo nos últimos três anos. Em 2021 e 2022, Alexia Putellas recebeu os prêmios Fifa The Best e Bola de Ouro, que em 2023 foram entregues justamente a Aitana Bonmati. Foram de ambas os gols que garantiram ao Barcelona o título da Champions League feminina sobre o Lyon em maio deste ano.

Se levarem o ouro olímpico para casa, as espanholas terão conquistado o terceiro campeonato internacional em menos de 12 meses. Além da Copa, elas venceram a Liga das Nações da Uefa no ano passado.

Para isso, terão de evitar zebras e superar outras fortes candidatas ao título, como as donas da casa e as norte-americanas –tetracampeãs olímpicas. Assim como a Espanha, as francesas buscam sua primeira medalha. O atual título pertence à seleção canadense.

Goleira espanhola, Cata Coll, faz defesa após chute da japonesa Aoba Fujino; a atacante de 20 anos marcaria o primeiro gol da partida, de falta, minutos depois do lance registrado - Stephane Mahe - 25.jul.24/Reuters

No torneio feminino olímpico não há restrições de idade para a convocação das atletas, diferentemente do masculino, que tem 16 seleções formadas em sua maioria por jogadores de até 23 anos. Estão em Paris as melhores jogadoras dos 12 países classificados, que foram divididos em três grupos.

Brasil e Espanha se enfrentam no dia 31 de julho, às 12h (horário de Brasília), pela última rodada da fase de grupos. Avançam para as quartas de final as duas melhores de cada grupo e as duas melhores terceiras colocadas.