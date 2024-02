'Redrum': Saiba de onde vem nome misterioso da nova música de 21 Savage

São Paulo

Há menos de um mês, o rapper britânico 21 Savage estava no topo do mundo com sua música "Redrum". A faixa era a segunda música mais reproduzida nos Estados Unidos e a oitava mais tocada no Spotify. Os fãs brasileiros tinham um motivo adicional para curtir a notícia: o sample que abre "Redrum" é da cantora Elza Laranjeira (1925-1986), que interpreta uma composição de Vinicius de Moraes (1913-1980) chamada "Serenata do Adeus".

Mas "Redrum" não é legal só por isso.

Estão lá as coisas sobre as quais 21 Savage gosta de versar (vida difícil, dinheiro, mulheres), mas também está lá uma referência explícita que nem todo ouvinte conhece. O título e o trecho final da música —que faz parte de "American Dream", terceiro álbum de estúdio do rapper— lembram um famoso livro que virou filme: "O Iluminado".

Na versão do cinema, adaptada do livro de Stephen King (também autor de "It - A Coisa"), Redrum aparece em uma cena tensa. A história se passa no hotel Overlook, para onde pai, mãe e filho se mudam durante o inverno, quando não há hóspedes e o lugar precisa de um zelador. Só que a temporada vira um pesadelo —"O Iluminado" é um dos filmes de horror mais famosos da história.

"O menino Danny é o filho do escritor Jack Torrance. Danny tem poderes paranormais, e conversa com um amigo invisível chamado Tony. Quando a família vai morar no hotel, Tony alerta Danny que o lugar é maligno e pode fazer mal para todos eles", conta o escritor e jornalista Sergio Kulpas, 58 anos, fã de "O Iluminado" (ele já assistiu ao filme mais de 30 vezes).

"O pai Jack vai sendo cada vez mais envolvido pela atmosfera negativa do local. Uma noite, Danny caminha sonâmbulo pelo quarto, falando a palavra 'redrum', cada vez mais alto. Ele vai até a porta do banheiro e escreve a palavra. E grita 'Redrum, redrum, redrum!'."

"Redrum", quando lido ao contrário, vira "murder", ou "assassinato" em português. No livro, a palavra também aparece, só que como uma visão de Danny. Nos dois casos, redrum representa aquela atmosfera de terror, maldição e violência —o que também aparece no clima sombrio e intenso da música de 21 Savage.

Uma curiosidade lembrada por Sergio Kulpas: quando "O Iluminado" estreou no Brasil, as legendas da cena do redrum apareciam como "OTANISSASSA".

A outra referência que o rapper coloca em "Redrum" é a frase final da música, "Here comes Johnny!" (Lá vem o Johnny!, em tradução livre). "Esse era o bordão de abertura do programa The Tonight Show with Johnny Carson, que foi o talk-show mais popular da TV americana entre 1962 e 1992", explica Kulpas. Foi um "caco", ou seja, uma frase que o ator, Jack Nicholson, falou por fora do roteiro e acabou ficando.

"O filme é cheio de mistérios, e virou um cult movie por ser tão assustador. Além das cenas assustadoras, como a do sangue que escorre dos elevadores, a mulher morta no quarto 237, os fantasmas das meninas mortas pelo antigo zelador etc, há toda uma mitologia sobre o hotel cenográfico do filme. Os fãs veem mensagens no padrão do carpete dos corredores, nos candelabros etc.", diz Kulpas.

O crítico e professor de cinema Sérgio Alpendre, colaborador da Folha, diz que "O Iluminado" é um filme importante até hoje porque foi dirigido "por alguém que conhece bem o cinema e a direção de filmes, alguém que sabe contar história com imagens e sabe investir em atmosfera".

"O Iluminado' é uma adaptação muito especial, cria um clima que não está presente no livro", diz Kulpas. "O filme é uma das obras de horror mais assustadoras que já vi."

Com tanta gente satisfeita saindo do cinema naquela época e até hoje, fica difícil imaginar que alguém possa não ter gostado do filme. Mas houve, sim, um espectador chateado —ninguém menos que o autor da história original, o escritor Stephen King.

"É sabido que o [Stephen] King não gostou. Porque o [diretor Stanley] Kubrick toma a obra pra si, né? No lugar de uma adaptação, ele faz um filme de Kubrick. Claro que na verdade é as duas coisas, mas ele realmente transforma o livro", afirma o professor Alpendre.

*Aviso: a letra abaixo contém palavras de baixo calão e referência a sexo e violência

