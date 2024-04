Filmes de terror no estilo Sessão da Tarde ocupam Porão do Belas Artes em SP

São Paulo

Nem só de YouTube vivem os fãs de vídeos bizarros —eles também encontram conforto no cinema. Alguns filmes de terror lançados há décadas têm todos os elementos que atraem quem curte monstros nojentos, ataques mortíferos e massacres.

Pensando nesse público, o Reag Belas Artes, cinema tradicional de São Paulo, faz uma edição especial do seu Porão do Belas, programa que promove maratonas mensais de filmes de terror. A edição de abril se chama "Monstros Malditos".

"Dessa vez quisemos revisitar aqueles monstros estranhos e sinistros, que nos dão medo mas também nos fazem rir", diz o programador Pedro de Rosis. "A curadoria desse mês tem um gostinho de Sessão da Tarde, e como grande parte do público do Porão é jovem, agora eles têm a oportunidade ver esses filmes na tela do cinema."

Vermes Malditos (Tremors) Quando Quarta (3), às 20h30

Quarta (3), às 20h30 Classificação 14 anos

14 anos Elenco Kevin Bacon, Fred Ward, Michael Gross e outros

Kevin Bacon, Fred Ward, Michael Gross e outros Produção 1990, EUA, inglês (legendado)

1990, EUA, inglês (legendado) Direção Ron Underwood

Cena do filme 'O Ataque dos Vermes Malditos', de 1990 - Reprodução

Perfection é uma pequena vila isolada no meio do estado de Nevada que passa a sofrer uma série de abalos sísmicos estranhos. Para investigar as vibrações, a estudante de sismologia Rhonda instala aparelhos no deserto. É quando dois trapaceiros, Val e Earl, descobrem que embaixo da cidade está uma ninhada de vermes gigantes e fedorentos, com tentáculos na boca e que se movem sob a terra em alta velocidade. Acuada pelas criaturas, os habitantes da cidade se unem para encontrar uma solução e eliminá-los.

A Bolha Assassina (The Blob) Quando Quarta (10), às 20h30

Quarta (10), às 20h30 Classificação 12 anos

12 anos Elenco Kevin Dillon, Shawnee Smith, Donovan Leitch Jr. e outros

Kevin Dillon, Shawnee Smith, Donovan Leitch Jr. e outros Produção 1988, EUA, inglês (legendado)

1988, EUA, inglês (legendado) Direção Chuck Russell

Cena do filme 'A Bolha Assassina', de 1988 - Reprodução

Um velho passeia entre os arbustos da periferia quando encontra uma bolha gelatinosa que veio do espaço. Logo a bolha gruda em seu corpo, devorando-o em seguida. Uma amostra dela é levada a um médico, que não consegue identificar sua formação. A bolha cada vez precisa de mais nutrientes, o que faz com que ataque um teatro, um depósito de carnes e enfrente a população da cidade em campo aberto, devorando centenas de pessoas.

A Mosca (The Fly) Quando Quarta (17), às 20h30

Quarta (17), às 20h30 Classificação 14 anos

14 anos Elenco Jeff Goldblum, Geena Davis, John Getz e outros

Jeff Goldblum, Geena Davis, John Getz e outros Produção 1986, EUA, inglês (legendado)

1986, EUA, inglês (legendado) Direção David Cronenberg

O ator Jeff Goldblum, em cena de 'A Mosca' (1986), do diretor canadense David Cronenberg - Divulgação

O cientista Seth Brundle testa uma máquina de teletransporte de matéria e sem querer permite que uma mosca entre na câmara junto com ele. Quando se dá a reintegração, o DNA de Seth se funde com o do inseto, dando início a uma perigosa mutação genética. A transformação é testemunhada pela jornalista Veronica Quaife.

O Ataque dos Tomates Assassinos (Attack of the Killer Tomatoes!) Quando Quarta (24), às 20h30

Quarta (24), às 20h30 Classificação 12 anos

12 anos Elenco David Miller, George Wilson, Sharon Taylor e outros

David Miller, George Wilson, Sharon Taylor e outros Produção 1978, EUA, inglês (legendado)

1978, EUA, inglês (legendado) Direção John De Bello

Cena do filme 'O Ataque dos Tomates Assassinos', de 1978 - Reprodução

A situação está saindo do controle em uma área experimental do departamento de agricultura, e tomates estão atacando as pessoas. Em um primeiro ataque, uma dona de casa desamparada é atacada em uma cozinha. A polícia começa a investigar e faz uma constatação impressionante: não é sangue, é suco de tomate. Os tomates crescem indefinidamente e atingem circunferências enormes. Atirar com espingardas e outras armas de fogo já não adianta mais.