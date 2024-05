Etiqueta da camisinha: saiba onde guardar, como jogar fora e como pegar na hora H

São Paulo

Pais e educadores falam bastante sobre como usar camisinha em toda transa é fundamental, mas algo que eles costumam falar pouco a respeito —ou não falar nada, nunca— são os detalhes que envolvem esse uso. Tipo uma "etiqueta" da camisinha, com o passo a passo para não se enrolar na hora de carregar as embalagens por aí, jogá-las fora depois de usar, como colocar, como não quebrar o clima etc.

Camisinha não pode 'morar' na carteira, porque pode estragar - Gabriel Cabral/Folhapress

A sexóloga Débora Pádua, que também trabalha como fisioterapeuta pélvica e tem o perfil @vaginismo no Instagram, explica abaixo tudo sobre a cartilha dos preservativos.

ONDE GUARDAR?

"Guardar a camisinha na carteira é um erro, porque ela sofrerá atrito e compressão e vai se deteriorar. Onde guardar é uma escolha pessoal. Caso a pessoa não queria expor sua vida íntima, um lugar discreto é uma boa ideia para o preservativo", diz Débora Pádua.

"Infelizmente, muitos homens que enxergam uma camisinha na bolsa da mulher acabam fazendo julgamentos sobre o comportamento dela."

Segundo a sexóloga, as camisinhas devem ser mantidas em lugares protegidos do sol, calor e umidade, e transportadas apenas nos momentos de sair de casa. "Assim se evita o constante atrito da embalagem com calças ou bolsas", explica.

"No caso das meninas, aquele bolso interno da bolsa mais escondido é um ótimo lugar, só cuidado com o zíper! Já para os meninos, o bolso da frente da calça é bom, para evitar atrito ao sentar."

QUANTAS CAMISINHAS?

No dia a dia: "Depende muito da atividade sexual de cada um, mas é sempre indicado levar pelo menos três, sobrando preservativos caso algum se danifique ou o parceiro tenha problemas de colocar", diz a sexóloga.

No dia em que vai encontrar o namorado ou namorada: "Mesma coisa, no mínimo três. Se a saudade for grande, leve mais!".

COMO 'PUXAR' A CAMISINHA NA HORA H?

"Muitos acham que esse momento quebra o clima ali na hora H, mas tente abordar o tema como uma forma de demonstrar respeito pela parceira ou parceiro, afinal você está fazendo isso não só para se proteger, mas para protegê-los também", diz Débora.

"Se você é uma menina que vai transar com um menino, não tem outro jeito: em algum momento, quando o clima estiver esquentando, você vai ter que pedir uma pausa e pedir para que ele coloque a camisinha", fala.

"Uma maneira para que isso se torne mais interessante é pedir para ele colocar, para que vocês possam ir para o próximo passo da relação sexual."

COLOCAR SOZINHO OU PEDIR AJUDA?

"Sozinho!", diz a sexóloga. "Embora os filmes mostrem como é sexy a parceira colocar, o risco de danificar a camisinha nesse momento é grande, principalmente pelas unhas das mulheres, então coloque sozinho. Você consegue ter maior controle para colocar da forma correta sem danificá-la."

INCOMODOU? BORA TROCAR

Você sabe como agir se for preciso trocar a camisinha no meio da transa, porque está machucando ou porque está mal colocada? Sabe parar sem quebrar o clima?

"Uma relação sexual é uma relação de cumplicidade também. Mencionar o incômodo com a camisinha não pode ser visto como um problema, seja pelo homem ou pela mulher. Até porque uma camisinha mal colocada pode danificá-la, e o problema ficar bem maior do que uma pausa na relação sexual", afirma a sexóloga.

COMO TIRAR DO PÊNIS?

"Após a ejaculação, a camisinha deve ser enrolada no próprio pênis ainda ereto, até que ela saia por completo. Faça um nó para não vazar e descarte", diz Débora.

COMO JOGAR FORA SEM OS PAIS VEREM?

"Em geral, após o uso e já com o nó dado, recomenda-se enrolar a camisinha em um papel higiênico e descartá-la no lixo comum", afirma a sexóloga, que lembra que nunca, jamais, em hipótese alguma, a camisinha deve ser jogada no vaso sanitário.

Também vale enrolar num pedaço de papel higiênico a embalagem, para que ninguém da casa precise lidar com os resquícios da sua intimidade.