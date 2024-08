Nova temporada de Beija Sapo consagra clima de pegação na MTV

São Paulo

Pegação, encontros e muito beijo na boca. Esses passaram a ser temas constantes na programação da MTV, com programas como De Férias com o Ex. A temperatura ainda é quente, mas tem uma nova proposta com a estreia da nova temporada de Beija Sapo.

Programa 'Beija Sapo' com Valentina Bandeira - RODRIGO TREVISAN/Rodrigo Trevisan/Divulgação

Comandado por Valentina Bandeira, a Valen, atriz e influenciadora, o programa volta com a participação do influenciador Fabão, que vira "Fadão" para dar conselhos e auxiliar o match perfeito. "A MTV dá essa carta para a gente falar sobre pegação, exaltar a pegação e essa loucura que é conhecer gente nova", diz Valentina.

No início dos anos 2000, "Beija Sapo" era apresentado por Daniella Cicarelli e era uma sensação entre os jovens. Será que vai beijar um príncipe ou um sapo? Esse era o grande questionamento e cerne do programa, que voltou em 2023 com a apresentação de Valentina.

A premissa continua a mesma: uma pessoa deve escolher uma entre três que estarão no programa vestidas de sapo. Acontecem dinâmicas e jogos para os sapos ou sapas testarem a compatibilidade com o príncipe ou princesa convidado.

Mas está tão difícil assim encontrar alguém por aí ao ponto de as pessoas terem de participar de um programa para beijar na boca e desenvolver um relacionamento? Valen acredita que é o contrário. "A galera está com muita oferta", diz. Consequentemente, segundo Fabão, as pessoas estão cada vez menos se jogando e tendo algo sério com alguém, já que a gama de possibilidades é gigantesca, e ficam sem saber para onde ir.

"Por que eu vou ter que passar pelas mazelas do que é um relacionamento com outro ser humano se eu posso ter um relacionamento aqui e outro lá, sem aprofundar muito as coisas", é o que grande parte das pessoas pensam, diz a apresentadora.

O programa é feito em parceria com o Tinder, aplicativo de relacionamento, o que, para o Fabão, dá mais credibilidade para as pessoas participarem. "Tem tanta gente beijando na boca nessa temporada", diz ele.

Essa temporada terá a participação das cantoras Majur e Rebecca, do apresentador do Podpah Thiago Marques, conhecido como Mítico e do influenciador Nobru —todos em busca de seu par ideal.

"É um programa bem diverso em que a gente consegue passar por vários tipos de pessoas" diz a apresentadora. "É bem atual porque as pessoas não veem mais se não for diverso. Então a gente só está navegando com o tempo."

O que atrai em um perfil no Tinder?

Na hora de dar match, Valentina diz que é preciso ver se o perfil da pessoa bate com ela. "Trabalhando com internet, eu tenho uma tendência a gostar de pessoas menos expostas, mais low profile", afirma.

"Eu gosto de gente bem-humorada. Contar uma piadinha no perfil me pega", diz Fabão. Essa é uma dica que ambos dão para quem quer montar um bom perfil em aplicativo de relacionamento.

Mas é preciso ter cuidado. "Você pode derrapar na piada", diz Valentina.

O principal ponto para os dois é mostrar quem você é de verdade, por exemplo sem uma foto sem uma grande produção ou efeito. "No final das contas você está buscando alguém para depois ter um date em um local público, e a pessoa vai te conhecer, então seja transparente", diz Fabão.

"Não vale a pena você querer ser uma pessoa para o outro porque vale aquela velha máxima de que você tem que se amar para amar o outro", diz Valen, que afirma estar tentando se amar há 30 anos.

Depois do papo online, o passo seguinte é encontro presencial. Nessa hora, a maior dica de Valentina é ir sem expectativa.

Ela conta de sua própria experiência. "Eu conheci um menino com quem eu tive um date lá em Paris e não rolou nada, ficamos grandes amigos e foi ótimo, foi uma ótima companhia na minha viagem. Depois ele saiu comigo várias vezes, conheceu todos os amigos e foi um grande acontecimento", afirma a apresentadora. "O interessante mesmo é se relacionar, seja lá qual for a forma de relação que vai brotar ali nesse encontro".