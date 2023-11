Veja cinco brincadeiras com água para fazer com as crianças nos dias de calor

São Paulo

Se você é brasileiro, sem dúvidas está passando calor. Os últimos dias têm sido muito quentes em grande parte do país, e há cidades em que os termômetros registram temperaturas acima do esperado para essa época do ano. Uma boa ideia nesses dias é juntar a vontade de se refrescar com a de se divertir, e aproveitar para brincar com água.

Quem mora em apartamento pode ir para a varanda ou mesmo para a área de serviço, onde o piso é feito para molhar. Se sua família mora em uma casa, corra para o quintal. A especialista em brincadeiras Priscilla Marques, fundadora do quintal brincante Casa Toca, em João Pessoa (PB), diz que atividades na água também ajudam a estimular a imaginação.

Criança segura bexigas cheias d'água - ELIF/Adobe Stock

Ela ensina a chamar os adultos para brincar. "Não é uma tarefa fácil, já que os adultos parecem estar sempre cansados ou atarefados. Mas uma coisa boa é que as crianças sejam sempre as guias da brincadeira, as grandes protagonistas", sugere. Ou seja: escolha a brincadeira e faça o convite.

O pediatra Renato Kfouri lembra que em dias muito quentes é preciso se manter hidratado, ingerindo bastante líquido. "Também se deve evitar exposição demasiada ao sol para não ter queimaduras e desidratação. Quanto menor a criança, maior o risco", diz Renato —portanto, quem é pequenininho pode ficar menos tempo no calor direto.

O melhor horário para brincar é sempre antes do meio-dia, quando o sol ainda não está tão forte. Renato Kfouri recomenda ainda roupas bem fresquinhas na hora da diversão, tentar ficar numa área com sombra e vento, e lavar o rosto com água fresca frequentemente. E, sim, tem que passar protetor solar!

Conheça abaixo cinco brincadeiras com água para fazer com um adulto por perto.



Lavanderia de roupinhas

Muitos brinquedos usam roupas e acessórios, sejam eles de tecido ou de plástico. O que importa aqui é que sejam peças removíveis, ou seja, que dê para tirar e levar para a lavanderia especial de roupinhas inaugurada na sua casa.

Com a ajuda de um adulto, encha uma bacia ou balde com água e pingue algumas gotas de sabonete líquido ou detergente neutro. Também providencie uma corda amarrada de um lado a outro —pode ser entre duas árvores, duas colunas, duas cadeiras etc. Pergunte ao adulto se ele acha seguro que você também pegue alguns pregadores de roupa emprestados.

Roupas de boneca penduradas em prendedores de roupa no varal - Vyaseleva Elena/Adobe Stock

Reúna todas as roupinhas e acessórios que poderão ser lavados e mãos à obra: molhe-os na água com sabão, dê uma esfregada com as mãos, torça (se for um tecido) e pendure na corda como se faz nos varais de verdade. Quando estiverem secas, é hora de recolher e guardar ou vestir nos brinquedos de volta.

Bexigas d’água

Convide um adulto para ir a uma loja de artigos de festa, onde vocês vão comprar um ou mais sacos de balões coloridos. Chegando em casa, com a ajuda de um responsável, encha os balões na torneira ou na mangueira, dê um nó e vá colocando-os em um recipiente, que pode ser um balde ou uma bacia. Leve lá para fora e experimente assistir o quanto cada balão resiste antes de estourar e liberar a água.

Vale jogar para cima, no muro da casa, usar um aro como cesta de basquete, passando os balões por dentro dele etc. Só é preciso tomar cuidado para não machucar ninguém nem nenhum animal com os balões.

Lava-rápido de carrinhos

Junte todos os carros, caminhões, motos e outros veículos de brinquedo que há na casa porque está aberto o mais novo lava-rápido do bairro. Pergunte a um adulto se é melhor usar uma mangueira ou um balde com água para lavar os automóveis todos. Também peça um pouco de detergente neutro ou sabonete líquido para ajudar nas sujeiras mais difíceis, e uma esponja macia. Enfileire os carrinhos e, um a um, vá passando-os por todo o processo. No final, enxugue-os com um pano limpo.

Bolhas de sabão gigantes

Essa brincadeira é tão divertida quanto bagunceira, então é importante fazer em um lugar com bastante espaço que dê para molhar e ninguém ficar chateado. Sempre com a ajuda de um adulto, você vai precisar reunir: água, detergente, bacia, um bambolê e xarope de milho. Você vai ter que preparar a mistura das bolhas dois dias antes da brincadeira, para ela ganhar a consistência ideal.

Menina ao ar livre faz grandes bolhas de sabão - Emanuele Capoferri/Adobe Stock

A fórmula recomendada pelos químicos é: 100 ml de detergente, 100 ml de água e 50 ml de xarope de milho. Depois dos dois dias, use o bambolê para formar as bolhas de solte-as no ar da mesma maneira com que você faz com as pequenininhas.

Tintas de gelo

A ideia aqui é criar arte enquanto todo mundo se refresca. Você vai precisar de: água, corante alimentício de tons variados, forminhas de gelo, papel grosso (canson ou cartolina) e uma roupa velha que possa ser suja ou um avental. Adicione a água e o corante nas forminhas nessa etapa, você pode enfiar um palito de sorvete em cada buraquinho. Coloque no congelador e espere endurecer.

Tire, desenforme. Se tiver colocado os palitos, você vai poder segurar as tintas por ali. Se não, pegue os geladinhos coloridos na mão mesmo e brinque com eles no papel, fazendo ali os seus desenhos mais criativos.