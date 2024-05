Coleção Folha apresenta bell hooks como fada madrinha que transformou vidas

São Paulo

Muita gente adora fadas madrinhas e seus feitos extraordinários. Não é pra menos, elas têm sempre o poder de transformar pessoas ou coisas ordinárias em algo mega-ultra-especial.

Desse ponto de vista, não é exagero dizer que a escritora e professora bell hooks era uma dessas fadas. Sua varinha era sua voz, e falando o que sabia, ela transformou (e segue transformando) muita gente.

Mas não foi sempre assim. E o terceiro livro da Coleção Folha Pensadores para Crianças vem para mostrar isso. O exemplar que acaba de chegar às bancas conta a história dessa pensadora que quebrou barreiras e tocou corações.

Como a narração do livro é em primeira pessoa, temos a própria hooks, que escrevia seu nome usando só letras minúsculas, contando os desafios da sua infância. E não foram poucos.

"Nasci no dia 25 de setembro de 1952, nos Estados Unidos da América. Naquela época, as mulheres não tinham as mesmas chances que os homens para estudar ou trabalhar. Meu pai achava que eu devia só cuidar da casa e da família", conta a narradora.

Como era de uma família negra, hooks ainda enfrentava a realidade onde pessoas como ela não podiam estar nos mesmos lugares que pessoas brancas.

Ela conta: "Quando nasci existiam escolas, hospitais, ônibus e até lugares para se divertir que eram só para pessoas brancas ou só para pessoas negras. Era triste e injusto não poder entrar em alguns lugares só por causa da cor". É nesse tom que as crianças vão entendendo como há pouco tempo o mundo era outro e por que essa professora teve um papel importante para que ele mudasse.

Mesclando a história de vida de bell hooks —como a relação com a avó e com a escola— com o conhecimento que ela deixou para o mundo, a personagem mostra para as crianças que, mesmo sentindo raiva e tristeza, é preciso ter paciência. "Mudanças grandes não acontecem do dia pra noite", diz no livro. E hooks viu muitas delas.

Quando ela partiu em 2021, o mundo já era outro. "A história de vida de bell hooks acaba revelando muitas das questões que atravessam a nossa história recente, e se ela encontra tantos leitores e leitoras interessados, isso se deve a sua sensibilidade, e ao fato de que ela soube verbalizar as grandes questões do nosso tempo", afirma Silvana de Souza Ramos, professora do Departamento de Filosofia da Universidade de São Paulo que escreveu esse exemplar.

Um dos grandes atrativos dessa coleção é que ela conta com uma plataforma online em que os leitores podem navegar pelos livros em formato ebook bilíngues. Dá pra ler ou escutar as histórias de bell hooks em português e em inglês, a língua nativa dela.

É muito legal escutar a escritora contando, por exemplo, sua admiração pelo educador brasileiro Paulo Freire. "Ele me inspirou a pensar e a criar jeitos de ensinar que são justos para todo mundo. Lidar com as diferenças que nos separam ainda é um desafio bem grande, porque elas podem causar muitos conflitos", diz a narradora.

Os dois principais temas que nortearam a vida dessa professora com ares de fada madrinha foram a educação e o amor, mas sempre com uma perspectiva de gênero e raça.

E, olha, isso mudou a vida de muita gente, porque pensar e propor saídas para problemas estruturais do mundo é, sim, um superpoder. Principalmente se estamos falando de uma menina que nasceu num tempo onde ser negra e mulher era sinal de inferioridade e, mesmo assim, se tornou uma das pensadoras mais influentes deste século.

Silvana, a autora do texto diz: "bell hooks renova a nossa compreensão do amor, dizendo que ele é uma ação, e não apenas um sentimento". É impossível ler essa história e não sonhar grande.

No livro, nossa narradora cita outras grandes escritoras negras que brilharam (Angela Davis, Audre Lorde, Alice Walker, entre outras), dando uma vontade enorme de saber um pouco mais. Cita também algumas brasileiras que, como ela, quebraram barreiras e ajudaram a mudar a vida de muita gente.

Esse terceiro exemplar da coleção traz as mudanças pelas quais o mundo passou nos últimos cem anos e cutuca os pequenos a pensarem sobre o que podemos fazer para não dar nenhum passo atrás.

