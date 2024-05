Passagem da infância para a adolescência é tema de série que estreia no Gloob

São Paulo

Virar adolescente e deixar para trás a vida de criança é legal, mas também pode envolver alguns desafios. As mudanças no corpo e na cabeça, por exemplo, no jeito de sentir as coisas, a chegada das paixões, as velhas e novas amizades, e o amadurecimento na escola fazem parte dessa fase que tem dores e delícias.

Ela é o tema de "O Dia Em que a Minha Vida Mudou", série para crianças e pré-adolescentes que estreia na segunda-feira (6) no canal Gloob. Os episódios mostram o dia a dia de Mia (Alice Leite), uma menina de 11 anos que não está nem um pouco a fim de crescer.

Atrizes da série 'O Dia Em Que Minha Vida Mudou', que estreia no Gloob - Juan Ribeiro/Divulgação Gloob

Ela vê sua vida virar de cabeça pra baixo ao receber um bilhete com um convite de Bereba (Tefo Mion), seu melhor amigo, para se sentar ao lado dele na van.

"A Mia é uma garota com uma imaginação gigante, muito confusa, indecisa, e tem medo de encarar desafios. Ainda não sabe se quer ser chamada de criança ou pré adolescente", diz a atriz Alice Leite sobre sua personagem.

Bereba, por sua vez, é apaixonado por aracnídeos, não tem popularidade nenhuma na escola, e não é nada descolado. Ele não está nem aí para esse papo de se tornar adolescente, e sua maior preocupação é curtir o som de Plátanos Verdes no Muerdem, sua banda preferida.

A atriz Sofia Ghader interpreta Jade. A personagem tem um canal no YouTube com milhões de seguidores a quem ela chama carinhosamente de Jadelovers.

"A Jade é uma antagonista feita para o público amar. Uma espécie de vilãzinha popular e carismática, com o sorriso de covinhas. Dona de uma personalidade marcante, a mais baixinha do trio, ela parece ter a visão além do alcance", conta Sofia.

"Ela se tornou uma AODF (adolescente original de fábrica) precocemente para ser aceita pelos adolescentes mais velhos. No terceiro episódio, Jade ensina Mia a se tornar uma autêntica AODF e as duas se divertem muito fazendo essa transformação."

O Dia Em que Minha Vida Mudou Quando Estreia segunda (6), às 18h45. De seg. a sex., às 18h45

Estreia segunda (6), às 18h45. De seg. a sex., às 18h45 Onde Canal Gloob

Canal Gloob Autoria Keka Reis

Keka Reis Direção Thaís Medeiros e Pedro Jorge

