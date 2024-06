Escritora Isabel Allende lança primeiro livro infantil, inspirado em sua cachorra

São Paulo

Perla é uma cachorrinha descabelada, pequena e extremamente valente. Um dia, na pracinha perto de sua casa, foi perseguida por um cão bem maior que ela. Perla estava latindo para um esquilo numa árvore quando o cachorrão correu para atacá-la. Ela até pensou em fugir, mas mudou de ideia e se virou para o valentão, eriçando todo seu pelo e soltando sua voz de leão (a garganta de Perla desde sempre tem algo de especial, que faz com que seu latido seja rouco e pareça assustador).

Foi a vez, então, de o cachorro metido fugir. E lá foi Perla tentando morder suas canelas enquanto ele corria para longe. "Foi uma grande cena no parquinho, as pessoas tiraram fotos e fizeram vídeos. Agora, Perla é uma celebridade por aqui", conta a tutora da cachorrinha famosa, a escritora Isabel Allende, em chamada de vídeo com a Folhinha.

A escritora Isabel Allende, 81 anos, em sua casa nos Estados Unidos - Lori Barra

Isabel mora com o marido e com Perla na Califórnia, nos Estados Unidos. Ela nasceu no Peru, mas ainda bem pequenininha se mudou com a mãe e os irmãos para o Chile, onde viveu por quase dez anos. Quando sua mãe se casou com um diplomata, a família passou a se mudar entre vários países, como Venezuela e Líbano.

A tutora de Perla, que hoje tem 81 anos, trabalhou por muitos anos como jornalista —inclusive como editora da revista infantil chilena Mampato, tipo uma Folhinha de lá. Quando tinha 40 anos, escreveu seu primeiro livro, "A Casa dos Espíritos", que acabou virando uma das obras de maior sucesso da América Latina de todos os tempos.

Depois de escrever dezenas de livros para adultos, Isabel agora publica seu primeiro livro para crianças. E adivinha quem é a grande heroína da história? Pois é, a cachorrinha Perla. Ao ver aquela cena ao mesmo tempo surpreendente e desesperadora —afinal, sua grande amiga poderia ter ido parar na boca cheia de dentes do cachorro valentão—, a escritora entendeu que aquilo tudo daria um livro.

"Ela confrontou aquele cão e estava disposta inclusive a morrer para se impor. Ela é assim, muito segura de si mesma, tem muita autoconfiança e muito orgulho de ser quem é. Ela se olha no espelho e sorri. Perla dorme com sua barriga cor-de-rosa virada pra cima, não sente vergonha de nada. Ela é feliz com ela e com a vida", descreve Isabel.

Na vida real e no livro, chamado "Perla, a Cachorrinha Poderosa" (editora Reco-reco), a mascote tem dois superpoderes que se parecem muito com superpoderes que as crianças também podem ter: o poder de ser amado e o poder de saber se defender.

O cachorro que ameaçou Perla também aparece na obra, e está lá para chamar atenção para um problema sério, diz Isabel: o bullying. "Os que praticam o bullying são covardes e é preciso enfrentá-los. Não é fácil, porque eles dão medo. Mas temos que falar sobre isso porque, se não falamos, como poderemos ajudar as crianças que sofrem com isso?", questiona Isabel.

Em "Perla, a Cachorrinha Poderosa", o tutor principal da cachorra é o menino Nico, que sofre bullying na escola, mas não consegue contar a ninguém —só Perla sabe disso, porque ela ouve os segredos do seu menino quando os dois se escondem debaixo do cobertor para desabafar.

"Meus netos têm um lugar secreto na minha casa que chamamos de 'cantinho do grito', porque eles vão lá sempre que estão bravos e podem se soltar e gritar à vontade", diz Isabel Allende, que também conta que este é o primeiro de uma série de três livros infantis. Os outros dois devem se chamar "Perla e o Pirata" e "Perla e a Princesa", e ainda estão em fase de ilustração.

Embora "Perla, a Cachorrinha Poderosa" seja voltado para este público mais jovem, Isabel diz que vê em sua heroína características que também podem ser muito importantes para as mulheres —aqui vale dizer que Isabel Allende é uma escritora conhecida por muitos aspectos de sua obra, mas também por criar personagens femininas marcantes.

"Na frente da minha casa eu tenho uma placa onde se lê 'Cuidado com a cachorra: não pise nela'", conta Isabel, rindo. "Perla gosta de si mesma, sabe fazer conexões, se defende, e todas essas são coisas que ajudam mulheres."

"A gente [as mulheres] tem a tendência a se diminuir. Vivemos nos criticando, nos comparando com modelos e celebridades e achando que elas são melhores porque são mais jovens, mais bonitas, mais ricas. Nunca estamos satisfeitas com quem somos, e isso precisa mudar."

A escritora Isabel Allende é um modelo de mulher bem-sucedida na carreira que escolheu, e diz que é feliz com sua vida. E, porque ela é admirada por muitas pessoas, Isabel também está prestes a "virar" uma Barbie. A boneca com suas características será lançada em setembro, ela conta, em uma coleção chamada Mulheres Inspiradoras.

Perla, a Cachorrinha Poderosa Quando Lançamento em 1 de julho

Lançamento em 1 de julho Preço R$ 74,90 (32 páginas)

R$ 74,90 (32 páginas) Autoria Isabel Allende

Isabel Allende Editora Reco-reco

