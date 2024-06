Coleção Folha apresenta Sêneca, o filósofo zen que falava sobre os medos

São Paulo

Você já teve medo do escuro? Ou da porta do armário aberta? Ou então de se perder? Todo mundo tem medo de alguma coisa. Pois o filósofo que estrela este exemplar estudou muito esse assunto que aterroriza crianças e adultos.

Sêneca via o medo como algo que pode nos prender, como se fosse uma corrente invisível. E, para diminuir ao máximo esse sentimento que pode nos paralisar, ele propunha ter muito equilíbrio e muita calma. Foi justamente por ser esse homem sábio, e que se abalava pouco, que ele virou conselheiro de reis e imperadores.

Se você tem medo de monstros ou de ideias que aparecem na sua cabeça, com certeza o quinto livro da Coleção Folha Pensadores para Crianças vai ajudar. A edição sobre Sêneca já está nas bancas (R$ 24,90) e, como nos exemplares anteriores, é o próprio filósofo quem conta sua história e explica, por exemplo, o que é estoicismo. Spoiler: é justamente manter a calma, não importa o tamanho do medo ou o que esteja acontecendo.

O narrador conta também como enxerga a busca pela felicidade. "Eu ensino que não deveríamos nos importar muito com as coisas que estão fora do nosso controle. Por isso, se a nossa felicidade depender de coisas que não estão sob nosso controle, vai ficar muito difícil ser feliz de verdade."

Sêneca era de fato bastante zen. Para ele, o segredo da calma que deve dar o tom da vida vem não de nos deixarmos dominar por emoções fortes, qualquer que seja ela: desejo, medo, inveja, ciúmes, saudade ou até alegria.

"Todas elas podem ser complicadas porque mexem com nossa paz. Quem realmente entende de sabedoria não se deixa abalar por nada", ensina o narrador, que nasceu em Córdoba (que na época fazia parte do chamado Império Romano).

Sêneca nasceu no ano 4 antes de Cristo, e isso significa que ele foi contemporâneo de Jesus. Não se conheceram pessoalmente, mas, como ele era muito influente, seus ensinamentos acabaram inspirando textos bíblicos.

"A história nos conta que o irmão de Sêneca, Gálio, conheceu o apóstolo Paulo, que era um grande seguidor de Jesus. Paulo gostava muito dos livros de Sêneca e os mencionava em suas cartas. Essas cartas acabaram fazendo parte do Novo Testamento, que é uma parte muito importante da Bíblia", conta Andreia Ribeiro da Silva, professora de filosofia, que contribuiu para o projeto.

"As ideias de Sêneca sobre viver de maneira tranquila e corajosa estão lá, ajudando as pessoas a lidar com os desafios da vida", completa.

O filósofo escreveu também muitas peças de teatro que são famosas até hoje. Algumas talvez vocês já tenham até ouvido falar, como "Édipo" e "Medeia". Mas, pasmem, não foi no Novo Testamento e nem no teatro que Sêneca fez seu maior sucesso. Foi na política. Porém, verdade seja dita, foi seu auge e também seu fim.

Por ser muito sábio, calmo e influente numa época em que não havia escola, Sêneca foi escolhido para ensinar o pequeno Nero. Foi uma espécie de professor particular até Nero completar 17 anos e se tornar imperador.

"Enquanto governava Roma, Nero realmente me escutava. Eu sempre tentava deixá-lo mais tranquilo e o ajudava a ser uma pessoa justa. Mas, conforme foi crescendo, ele começou a não ouvir mais ninguém", conta o narrador.

Como muita gente que não dá ouvidos aos sábios, o império de Nero não teve um final feliz. Mas sem mais spoilers aqui, porque o legal mesmo é ler o próprio Sêneca contando o desfecho trágico dessa história. Ou escutar —sim, porque um dos grandes atrativos dessa coleção é uma plataforma online em que os leitores podem navegar pelos livros em formato ebook e escutar o próprio filósofo contando suas histórias (em português e em inglês).

Sêneca conta: "Tentei ajudar muitas pessoas, mostrando que muitas vezes as coisas acontecem simplesmente porque têm que acontecer, e não dá para mudar. O melhor que podemos fazer é aceitar. É uma pena que Nero não conseguiu entender essa ideia. Ele sempre quis mais e mais, sem conseguir controlar seus desejos".

Cruella, a madrasta da Branca de Neve, o Lotso de Toy Story, Darth Vader e seu neto Kylo Ren… Fala a verdade: existem muitos personagens de filme que se beneficiariam de umas aulinhas com Sêneca, não é mesmo?

