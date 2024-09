Bibi Bailas, nova colunista da Folhinha, quer mostrar que física pode ser legal

São Paulo

Você conhece a nova colunista da Folhinha? Ela se chama Bibi Bailas e é doutora em física teórica de partículas.

Se você não sabe o que é isso direito, não tem problema: ela vai usar a coluna dela para explicar mais sobre esse assunto, que tem tudo a ver com tudo o que está à nossa volta.

Bibi Bailas, nova colunista da Folhinha - Acervo Pessoal

"A física de partículas estuda os menores componentes que formam a matéria, as menores coisas de tudo no mundo", diz. Ou seja, o menor pedacinho de qualquer coisa que você imaginar —do seu almoço até o seu tênis, passando pelo cabelo da sua amiguinha.

A física teórica de partículas estuda como esses componentes se comportam, do que são feitos e quais tipos deles existem. Esse e outros temas ligados às ciências serão o mote da coluna de Bibi, que será publicada semanalmente.

Um dos assuntos que ela vai abordar é o acelerador de partículas que fica dentro do Cern —um "apelido" em inglês para a Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear, localizada na fronteira entre a França e a Suíça.

No Cern fica o LHC —uma sigla que em português que significa Grande Colisor de Hádrons. Ele serve pra acelerar partículas a uma velocidade muito alta, até colidirem umas com as outras. Nessas colisões, elas se despedaçam e permitem que os cientistas descubram mais a respeito do que exatamente elas são feitas.

O Brasil também tem um acelerador de partículas, chamado Sirius, que é o nome da estrela mais brilhante que a gente consegue ver no céu à noite. Diferente do LHC, o Sirius não causa a colisão dessas partículas, mas faz com que elas circulem dentro dele na velocidade da luz.

Mas a coluna de Bibi Bailas não vai falar só disso. "Quero falar sobre outros temas, de ciência em geral, curiosidades científicas", diz.

Ela dá algumas pistas dos assuntos que vão vir, como a tela sensível ao toque —igual à dos celulares e tablets que a gente costuma ver— e também como foram criados os espaços virtuais que nós acessamos quando usamos a internet.

A coluna também vai falar de astronomia, de como o Universo e os planetas foram criados, e de coisas que acontecem aqui na Terra e que usamos todos os dias, como o micro-ondas e a geladeira.