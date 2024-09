Coleção Folha apresenta Mário de Andrade como 'descobridor do Brasil'

São Paulo

A gente já sabe que não é correto dizer que os portugueses "descobriram" o Brasil, porque quando eles chegaram com suas caravelas já havia muitos indígenas por aqui.

Mas o caso do poeta e escritor Mário de Andrade é diferente e a licença poética é válida porque o que ele fez foi dar destaque e importância para o que era genuinamente brasileiro.

Ilustração de Mário de Andrade para Coleção Folha Pensadores para Crianças - Divulgação

Apaixonado por cultura, Andrade liderou um movimento que valorizou a arte brasileira. De músicos a pintores passando por escritores, escultores e expressões religiosas, o povo só tinha olhos para o que vinha de fora, como se o que era produzido aqui não tivesse muito valor.

É essa história que ele mesmo conta do 19° exemplar da Coleção Folha Pensadores para Crianças, que acaba de chegar às bancas.

Como a coleção vem com uma plataforma em que se pode escutar a história em inglês e português, dá para ouvir o próprio Andrade contando: "Enquanto muitos dos meus amigos viajavam para Paris, eu escolhi seguir o caminho do rio Tietê, indo não para o mar, mas em direção ao coração do Brasil", diz o narrador.

O descobrimento de Andrade tem a ver com tirar a cortina que havia entre os olhos das pessoas e a arte produzida por aqui. "Quando eu tinha 29 anos, fiz algo muito especial com meus amigos. Planejamos juntos a Semana de Arte Moderna. De 13 a 17 de fevereiro de 1922, no grande Theatro Municipal, fizemos uma festa de arte!", conta.

Claro que teve gente que não entendeu. Mas ele garante: "Mesmo assim, eu estava feliz porque estávamos fazendo algo muito grande: estávamos dizendo para todos que as coisas boas não vinham só da Europa ou dos Estados Unidos. Estávamos mostrando que a nossa cultura também é importante".

O exemplar traz o relato de como o livro "Macunaíma, o Herói sem Nenhum Caráter" foi escrito e também a trágica história da morte de seu irmão. Mas principalmente, traz a dedicação de Andrade para que o brasileiro valorizasse o Brasil e chamasse de arte a lindezas produzidas por negros e indígenas e as histórias que retratavam o folclore e a floresta.

Se você gosta do saci, do curupira ou de Iemanjá pode ter certeza que isso só foi possível porque, um dia, Andrade descortinou o Brasil para os brasileiros.

