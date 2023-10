Saci é o personagem do folclore mais buscado no Google

São Paulo

A turma do folclore brasileiro é grande e faz parte das histórias infantis há muitos anos. Mas você sabia que um dos personagens é bem mais famoso que os outros? Ponto para quem pensou noSaci, que tem até um dia só para ele no calendário.

Na terça (31) se celebra este rapaz travesso que corre mais que o vento e se esconde nos rodamoinhos. data coincide de propósito com o dia de Halloween, porque a ideia dos seus criadores era contrapor a festa norte-americana à nacional, valorizando a cultura popular brasileira.

A popularidade do Saci é confirmada pelo Google Trends, uma ferramenta virtual que o Google tem para mostrar o que as pessoas do mundo todo mais estão procurando.

O Saci domina 37% dessas buscas. O segundo lugar tem um empate da sereia Iara com a Mula-Sem-Cabeça —eles têm 19% da procura. Em terceiro lugar estão o Curupira e o Boitatá, com 12%.

Apesar de a comemoração do Halloween ser apenas em outubro, o interesse pelo Saci e pelos outros personagens está concentrado em agosto —ou seja, as pessoas buscam pelos personagens no Google quase dois meses antes. Isso talvez se explique porque no dia 22 de agosto se comemora o Dia do Folclore.

Conheça as histórias das lendas do folclore brasileiro

Os contos abaixo foram tirados da Coleção Folha Folclore Brasileiro para Crianças, que reúne adaptações infantis das tradicionais histórias da cultura nacional.

Saci

É um menino travesso que faz sumir as coisas e põe açúcar no feijão, mas se alguém conseguir pegar seu gorrinho vermelho, ele perde todos os seus poderes mágicos.

Em antiga entrevista à Folhinha, o observador de sacis Ditão Virgílio, morto em dezembro do ano passado, contou que o personagem tem uma perna só porque a outra foi arrancada em uma explosão durante a separação dos continentes africano e americano. Ditão também afirmou que sempre haverá um sacizinho dentro dos redemoinhos, já que eles usam esse vento circular como locomoção.

Mula-Sem-Cabeça

A escritora Silvia Oberg conta que tudo nessa história começou com uma maldosa fofoca de uma vizinha contra uma doceira. Ela dizia que a moça se transformava em uma mostrenga, uma Mula-Sem-Cabeça que soltava fogo e saía relinchando durante a noite.

Saci é o personagem mais famoso em buscas no Google - Divulgação/Adobe Stock

Iara

A escritora Laíz B. Carvalho descreve a Iara como uma sereia que vive nos rios se olhando no espelho das águas e cantando para enfeitiçar as pessoas que cruzam o seu caminho. Seu canto atrai os pescadores para irem até o seu palácio de cristal, que fica no fundo dos rios. Alguns até conseguem voltar para a superfície e aconselham os desavisados a ficarem longe da água na hora do pôr do sol, momento em que a Iara costuma aparecer.

Boitatá

Carvalho conta que o Boitatá é uma espécie de cobra gigantesca que apareceu após uma chuva sem fim que inundou a floresta. O bicho foi descrito como um "monstrengo que brilhava com o reflexo da luz da Lua". O animal é conhecido como a cobra do fogo e por onde passa deixa um rastro luminoso.

Curupira

Conhecido como o protetor da mata e dos animais, o Curupira é pequeno, tem cabelo vermelho e os pés virados para trás para despistar os caçadores, que pensam que o Curupira está vindo, quando na verdade ele está indo.

