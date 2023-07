Conheça os principais livros do tcheco Milan Kundera, morto aos 94 anos

São Paulo

Morto aos 94 anos, o tcheco Milan Kundera se firmou como um dos principais escritores da literatura contemporânea ao escrever livros como "A Brincadeira" , "O Livro do Riso e do Esquecimento" e o célebre "A Insustentável Leveza do Ser".

O escritor tcheco Milan Kundera posa em um jardim em Praga em 14 de outubro de 1973 - AFP

Kundera ficou conhecido por retratar temas e personagens que flutuavam entre a realidade mundana da vida cotidiana e o mundo elevado das ideias.

Ele nasceu na cidade tcheca de Brno, mas se exilou na França em 1975 depois de ser condenado ao ostracismo por criticar a invasão soviética da então Tchecoslováquia em 1968. Nessa época, seus livros foram proibidos no país e ele perdeu o cargo de professor que detinha.

Se o regime comunista que se instaurou em seguida retirou sua cidadania, o governo tcheco fez um gesto simbólico de devolvê-la em 2019, quando o escritor já tinha passado dos 90 anos e estava quase totalmente recluso. Veja abaixo os principais livros de Kundera.



A Insustentável Leveza do Ser

Obra mais conhecida de Kundera, o best-seller começou a ser pensado pouco depois da Primavera de Praga em 1968, mas foi publicado em 1984, com ampla repercussão e dezenas de traduções.

O romance acompanha as paixões e ideais de Tomas, Tereza, Sabina e Franz, entrelaçando os fatos com o autoritarismo comunista e por conceitos filosóficos complexos. Traição e amor são alguns dos temas deste que é considerado um dos principais romances do século 20.

A Brincadeira

Romance de estreia do tcheco, o livro é considerado seu primeiro passo na trajetória de membro do partido a dissidente, foi publicado em 1967 e ofereceu um retrato contundente do regime comunista.

Na trama, um estudante envia um cartão-postal ironizando o regime e acaba punido com anos de trabalho braçal, razão pela qual vai tentar se vingar.

O Livro do Riso e do Esquecimento

Publicado no final da década de 1970, foi a primeira obra do escritor no exílio na França. Dividido em sete partes que parecem independentes, o livro analisa a vida na República Tcheca após a invasão russa de 1968.

A Valsa dos Adeuses

O livro conta a história de oito personagens que se ligam de maneiras improváveis em um pequeno balneário em decadência. Aborto, amor não correspondido e depressão são alguns dos temas desta obra.

A Festa da Insignificância

O escritor tcheco fez um retrato irônico e desiludido do mundo contemporâneo neste livro. O romance narra a vida de cinco amigos em Paris, enredados na banalidade cotidiana e num mundanismo desprovido de sentido.

Lançado em 2013, foi o primeiro romance inédito de Kundera após um hiato de mais de década.

A Cortina

Depois dos livros de ensaios "A Arte do Romance" e "Os Testamentos Traídos", Kundera reflete sobre o romance ocidental e sua contribuição para compreender a existência humana.

Para isso, o escritor analisa a produção de autores como Fraz Kafka, James Joyce, Gustave Flaubert, Hermann Broch e Gombrowicz.