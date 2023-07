Trilha sonora de 'Oppenheimer' foi composta em apenas cinco dias

São Paulo

Um elemento constante nas três horas de duração de "Oppenheimer" é a trilha sonora. Poucas vezes o filme de Christopher Nolan é silencioso, conforme sintetizadores se avolumam sempre ao fundo das cenas da cinebiografia de J. Robert Oppenheimer. O mais impressionante, porém, é que ela demorou cinco dias para ser feita.

Quem afirma isso é o próprio compositor da música do longa, Ludwig Göransson. Em entrevista à revista Variety, o artista diz que gravou todas as faixas no período. Segundo suas contas, a trilha totaliza duas horas e meia de duração.

Cillian Murphy e o diretor Christopher Nolan nas gravações de 'Oppenheimer' - Melinda Sue Gordon

O filme marca a segunda colaboração de Göransson com o diretor Christopher Nolan, logo após a estreia em "Tenet", de 2020. O músico também trabalhou em filmes como "Pantera Negra" e na série "O Mandaloriano".

Na conversa, o artista sueco afirma que o cineasta pediu a ele uma música que fosse baseada no uso de violinos.

"Ele acha o instrumento inquieto. Você pode ir da melodia mais romântica para, no segundo seguinte, torná-la em algo neurótico e maníaco", disse o músico. Para cumprir com o pedido de Nolan, Göransson trabalhou com a esposa, a violinista Selena Göransson.

O compositor também comentou a ausência de instrumentos de percussão na música de "Oppenheimer". A trilha, segundo ele, é feita principalmente de violinos, piano e harpas.

"Há alguns elementos do tipo, como batidas de pé e a explosão da bomba, mas é tudo tão catártico porque não existem esses sons bombásticos", afirmou.