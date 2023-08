Excluída da ABL, Júlia Lopes de Almeida escreveu livro sobre família burguesa

Porto Alegre

Uma mulher burguesa de meia-idade, que ascendeu socialmente por meio do casamento, mãe de quatro filhos e infiel. Camila, a protagonista do romance realista "A Falência", de Júlia Lopes de Almeida, é mais independente do que seus figurinos deslumbrantes da moda do final do século 19 deixam transparecer.

Quando seu amante, o médico Gervásio, fala a ela de um livro que havia lido —"trata-se de um amor um pouco parecido com o nosso"— , ela afirma que o livro deve estar "cheio de injustiças e mentiras perversas". Isso porque, ela presume acertadamente que os romances da época impunham às mulheres remorsos de todos os tipos pelos infortúnios sofridos.

A escritora Júlia Lopes de Almeida, autora de 'A Família Medeiros', em retrato sem data - Fundo Correio da Manhã/Arquivo Nacional/Reprodução

Camila fala, mas sua voz se confunde com a da própria autora, como se Almeida explicasse seu próprio ponto de vista e apontasse para características do seu programa literário.

"Os senhores romancistas não perdoam às mulheres; fazem-nas responsáveis por tudo —como se não pagássemos caro a felicidade que fruímos! Nesses livros tenho sempre medo do fim; revolto-me contra os castigos que eles infligem às nossas culpas, e desespero-me por não poder gritar-lhes: hipócritas!"

Publicado em 1901, "A Falência" integra a Coleção Folha de Clássicos da Literatura Luso-Brasileira e chega às bancas neste domingo. Júlia Lopes de Almeida foi uma escritora abolicionista e autora de inúmeros romances, contos e colaborações para a imprensa. Em 1896, ela integrou o grupo que criou a Academia Brasileira de Letras, a ABL, no Rio de Janeiro, ao lado de figuras como Machado de Assis.

Seu nome integrava a lista dos primeiros 40 imortais da instituição. Todavia, em 1897, quando a ABL se consolidou, ela não assumiu uma cadeira e ficou de fora. No seu lugar, quem assumiu o posto foi Filinto de Almeida, seu marido. A exclusão da autora foi justificada por razões importadas. A ABL seguia o modelo francês, supostamente avançado, mas que não permitia a presença de mulheres.

"A primeira mulher só entraria na ABL 80 anos depois, período em que a obra de Júlia caiu num esquecimento que nenhum critério artístico justificava", escreveu Sérgio Rodrigues, na contracapa do volume.

Seja sua biografia, marcada por fatos como a exclusão da ABL, seja o enredo de "A Falência", a produção da autora permanece muito atual levantando questões como o feminismo, mas não somente. Como diz o título, "A Falência" narra a bancarrota de uma próspera família, vítima tanto da ganância do patriarca, Francisco Teodoro, como de uma crise econômica no setor do café na virada para o século 20.

Se o tema era pertinente na época do lançamento do romance, quando o Brasil vivia a iminência da crise com o agravante de uma superprodução nacional do grão, atualmente ele segue pertinente. Não foram raros os casos de famílias que perderam economias nos últimos anos em esquemas de pirâmides financeiras e criptomoedas, por exemplo, além do contexto de recessão propriamente dito.

"Francisco Teodoro investe toda a sua fortuna na Bolsa de Valores e acaba perdendo tudo, ficando na miséria muito rapidamente. A decepção é muito grande, levando-o ao suicídio. Talvez um ato de egoísmo, uma vez que a sua família é que ficará na miséria e deverá lidar com a pobreza", diz Cristina Löff Knapp, professora de letras da Universidade de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, e uma das organizadoras da obra "Interpretações e Reverberações em Júlia Lopes de Almeida", da Educs.

"Temos diversos casos de pessoas que do dia para a noite veem seus investimentos não darem certo e perdem toda a sua fortuna."

Depois da falência, a viúva Camila precisará assumir o papel de chefe da família, outro tema contemporâneo. Ela assumirá a educação das filhas pequenas, que chegaram a ser entregues a uma família abastada para que fossem cuidadas.

"Isso foi uma das grandes questões defendidas por Almeida", diz Knapp. "O trabalho e a educação para a mulher em um período no qual se privilegiava apenas a educação da mulher para o cuidado dos filhos."

COMO COMPRAR

Site da coleção: colecoes.folha.com.br/

Telefone: (11) 3224-3090 (Grande São Paulo) e 0800 775 8080 (outras localidades)

Frete grátis: SP, RJ, MG e PR (na compra da coleção completa)

Nas bancas: R$ 25,90 o volume

Coleção completa: R$ 638,44 (para assinantes Folha)

Demais leitores: R$ 751,10

Lote avulso: R$ 150,22