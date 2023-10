Peter Dinklage é apontado como algoz de anões em live action 'Branca de Neve'

São Paulo

Foi divulgada na sexta (27) uma imagem do live-action "Branca de Neve", originalmente programado para estrear em março de 2024 —o lançamento agora está previsto para 21 de março de 2025. O filme, que traz a atriz Rachel Zegler no papel principal, vem causando polêmica já mesmo antes de chegar aos cinemas.

O motivo são os anões amigos da princesa. No lugar de atores reais, a produção optou por personagens feitos em CGI, o que fez chover críticas no X (ex-Twitter) culpando o ator Peter Dinklage por supostamente sabotar a contratação de artistas com nanismo.

Imagem do live action 'Branca de Neve', com Rachel Zegler no papel principal - Divulgação

Em janeiro de 2022, Dinklage deu entrevista ao podcast WTF, do comediante Marc Maron, e disse que a escolha de uma atriz latina para o papel principal do filme era um "progresso", mas classificou a história, inspirada em um conto de fadas do século 19, como "atrasada".

"Dê um passo atrás e olhe para o que você está fazendo. Não faz sentido para mim. Você é progressista de uma maneira, mas ainda está fazendo uma história atrasada sobre sete anões que vivem juntos em uma caverna? O que você está fazendo, cara? Será que eu não fiz nada para gerar um avanço com meu trabalho? Talvez eu não seja barulhento o suficiente", disse ele.

O ator, que tem uma forma de nanismo conhecida como acondroplasia, foi bastante criticado à época. Em entrevista ao Daily Mail, atores e agentes afirmaram que aceitariam papéis para os personagens que Dinklage classificou como "atrasados" com alegria, e que ele não é autoridade sobre o que a comunidade como um todo considera ofensivo.

"Peter Dinklage é provavelmente o maior ator anão de todos os tempos, mas isso não o torna o rei anão", disse Dylan Postl, que atuou em "Os Muppets", ao Daily Mail.

À época, a Disney afirmou que adotaria uma abordagem diferente em relação aos personagens dos anões da história original, e que estaria consultando pessoas com nanismo para evitar reforçar estereótipos do filme original.

A agenda de lançamentos de Hollywood vem sofrendo alterações por conta das greves de roteiristas e atores, e "Branca de Neve" entrou na lista de produções que tiveram suas datas de estreia alteradas.