Casey Bloys, da HBO, alfineta a Marvel e os super-heróis sem largar a mão da DC

Nova York

Enquanto apresentava os planos da HBO e do novo streaming Max para o ano que vem em evento em Nova York, o CEO da empresa, Casey Bloys, aproveitou para alfinetar a rival Marvel e a máquina de super-heróis de Hollywood.

"Por melhores que elas sejam, provavelmente lançaram séries da Marvel de mais", disse ele ao ser questionado sobre a reciclagem de personagens já conhecidos em séries do próprio Max, que deve substituir a HBO Max no Brasil no começo do ano que vem.

Robert Pattinson e Zoë Kravitz em cartaz do filme "Batman", de Matt Reeves - Divulgação

Na sequência, ironicamente, exibiu um trailer inédito de "The Penguin", série sobre o vilão Pinguim, derivada do "Batman" dirigido por Matt Reeves e estrelado por Robert Pattinson. O personagem é parte da DC, rival da Marvel.

Quando o contraste entre a fala anterior e a importância dada ao novo projeto foi apontado, Bloys demonstrou bom humor, riu e disse que na HBO, a prioridade é contar histórias de diferentes gêneros e estilos.

"The Penguin", por sua descrição e pelo próprio trailer, se aproxima mais de um thriller de máfia das antigas do que de um filme de ação e aventura.

"A chave é não ficar fazendo a mesma série toda hora. Até porque eu não acho que haja uma saturação do estilo, mas das histórias."

No evento desta quinta, Bloys exibiu uma série de apostas da empresa para 2024, e indicou prioridade em usar personagem e franquias de sucesso do acervo da Warner Bros., que controla a HBO, para criar novas narrativas.

Nos planos anunciados estão derivados de "Duna", "Podres de Ricos" e "Invocação do Mal". Também há expectativa lara "The Franchise", uma ideia original de Sam Mendes, mas que vai justamente satirizar a máquina de filmes de heróis de Hollywood.