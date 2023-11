Prêmio Jabuti indica Drauzio Varella e Contardo Calligaris; veja todos os semifinalistas

São Paulo

O prêmio Jabuti 2023 anunciou nesta quinta os dez semifinalistas de todas as suas 21 categorias —incluindo a nova de escritor estreante, em que predomina uma notável diversidade editorial, com dez editoras diferentes indicadas, nenhuma delas de grande porte.

O médico e escritor Drauzio Varella, indicado ao prêmio Jabuti 2023 por seu livro de memórias - Bruno Santos/Folhapress

Os estreantes indicados são Alexandre Alliatti, Bruno Laet, Cristianne Lameirinha, Júlia Portes, Leonardo Piana, Livia Milanez, Nayara Noronha, Paulo Fehlauer, Rafael F. Atuati e Valentim Biazotti.

Já nas outras categorias, como na de romance literário, há muitos veteranos concorrendo —Cristovão Tezza, João Almino e Patrícia Melo disputam com autores como Ruy Castro e Sérgio Rodrigues, colunistas da Folha, e nomes que vêm crescendo em prestígio como Geovani Martins, Ieda Magri e Carlos Eduardo Pereira.

Outro colunista do jornal já vencedor de outros Jabutis, o médico Drauzio Varella, concorre com seu livro de memórias "O Exercício da Incerteza" na categoria de biografia e reportagem. Também aparecem nessa frente os jornalistas Fabio Victor, hoje repórter especial da Folha, com o livro "Poder Camuflado", sobre a atuação dos militares ao longo dos governos democráticos, e Chico Felitti, autor do podcast "A Mulher da Casa Abandonada", pelo livro-reportagem "As Rainhas da Noite", sobre travestis poderosas de São Paulo.

Fecham a categoria outros nomes fortes como João Moreira Salles, por "Arrabalde", Laurentino Gomes pelo último volume de "Escravidão", Lira Neto por um volume sobre a história das vacinas, Márcio Pinheiro por "Rato de Redação", sobre o jornal O Pasquim, e os jornalistas Leonencio Nossa, Juliana Dal Piva e Consuelo Dieguez.

O psicanalista Contardo Calligaris, que também assinou uma coluna na Folha até sua morte em 2021, aparece entre o concorrentes de ciências humanas com "O Grupo e o Mal", publicado postumamente pela Fósforo.

João Gilberto Noll aparece, também postumamente, entre os indicados na categoria conto por "Educação Natural", disputando contra autoras como Marilene Felinto e Calila das Mercês, em uma seleção também dominada por editoras menores.

O mesmo acontece na categoria de crônica, que tem o colunista Antonio Prata e a cantora Zélia Duncan entre os semifinalistas.

Em poesia, nomes consagrados como Régis Bonvicino, Paulo Henriques Britto, Fabrício Corsaletti e Luiz Antonio Simas concorrem com autoras em ascensão como Aline Motta, Claudia Roquette-Pinto, Floresta e Cida Pedrosa, vencedora do prêmio principal do Jabuti há três anos.

A Câmara Brasileira do Livro, que organiza a premiação, justificou a criação da categoria como um movimento para projetar autores e autoras e estimular mais pessoas a se dedicar ao primeiro livro. Só romances podiam concorrer e os postulantes não poderiam se candidatar a outras categorias.

Os vencedores serão conhecidos numa cerimônia no Theatro Municipal de São Paulo na noite de 5 de dezembro. Este ano o valor do prêmio principal de livro do ano caiu de R$ 100 mil para R$ 70 mil, mas a CBL vai levar quem vencer para uma viagem à Feira de Frankfurt, onde são feitos grandes contratos de venda para o exterior.

Os premiados em cada categoria levam R$ 5.000. Veja a seguir a lista completa de indicados.



Eixo: Literatura

Conto

A gaveta e o abismo: contos de terror e burocracia | Autor(a): Gabriela Guimarães Gazzinelli | Editora(s): Edições Jabuticaba

As pessoas costumam não notar quando estamos mortos | Autor(a): Malu Ferreira Alves | Editora(s): 7Letras

Br2466: ou a pátria que os pariu | Autor(a): Nélio Silzantov | Editora(s): Penalux

Educação Natural: textos póstumos e inéditos | Autor(a): João Gilberto Noll | Editora(s): Record

Fábulas cabulosas e outras histórias subversivas | Autor(a): Henrique Rodrigues | Editora(s): Rocco

Guia anônima | Autor(a): Junia Zaidan | Editora(s): FiNA, Cousa

Mulher feita e outros contos | Autor(a): Marilene Felinto | Editora(s): Fósforo

Planta oração | Autor(a): Calila das Mercês | Editora(s): Editora Nós

Transitórios (ou Cadernos de viagem) | Autor(a): Alexandra Lopes da Cunha | Editora(s): Urutau

Usufruto de demônios | Autor(a): Whisner Fraga Mamede | Editora(s): Ofícios Terrestres Edições

Crônica

Aquele dia na praia | Autor(a): Flavio Sarlo | Editora(s): Leitura Fina

As vozes da minha cabeça | Autor(a): S. Ganeff | Editora(s): Labrador

Benditas coisas que eu não sei: músicas, memórias, nostalgias felizes | Autor(a): Zélia Duncan | Editora(s): Agir Editora

Diário dos abraços | Autor(a): Mayara Floss | Editora(s): Coragem

Estrábica | Autor(a): Blima Bracher | Editora(s): Obra Independente

Folias de aprendiz | Autor(a): Geraldo Carneiro | Editora(s): História Real

Lembremos do futuro: crônicas do tempo da morte do tempo | Autor(a): Julián Fuks | Editora(s): Companhia das Letras

Por quem as panelas batem | Autor(a): Antonio Prata | Editora(s): Companhia das Letras

Pra quando você acordar | Autor(a): Bettina Bopp | Editora(s): Planeta do Brasil

Vastidão | Autor(a): Cristiana Rodrigues | Editora(s): Vasta

Histórias em Quadrinhos

A batalha | Autor(a): Eloar Guazzelli, Fernanda Verissimo| Editora(s): Quadrinhos na Cia

A Coisa | Autor(a): Orlandeli | Editora(s): Gambatte

A infância do Brasil | Autor(a): José Aguiar | Editora(s): Nemo

Barrela | Autor(a): João Pinheiro, Plínio Marcos | Editora(s): Brasa Editora

Franjinha: contato | Autor(a): Vitor Cafaggi | Editora(s): Panini Comics

Haya e o Tempo | Autor(a): Janaína de Luca, Pedro Cobiaco | Editora(s): Mino

Indivisível: uma história de liberdade | Autor(a): Marília Marz | Editora(s): Conrad

Mukanda Tiodora | Autor(a): Marcelo D´Salete | Editora(s): Veneta

O fim da noite | Autor(a): Diox, Rafael Calça | Editora(s): Darkside

O Menino Rei | Autor(a): Felipe Pan, Mariane Gusmão, Olavo Costa | Editora(s): Nemo

Infantil

A espera | Autor(a): Ilan Brenman | Editora(s): Santillana Educação

A Princesa Naselda | Autor(a): Ingrid Osternack Barros Neves | Editora(s): Nexo Design e Editora Insight

Desligue e abra | Autor(a): Ilan Brenman | Editora(s): Santillana Educação

Doçura | Autor(a): Anna Cunha, Emília Nuñez | Editora(s): Tibi Livros

O encontro de Mário | Autor(a): Márcia Cristina Silva | Editora(s): Cepe

O menino, o pai e a pinha | Autor(a): Yuri de Francco | Editora(s): Ciranda na Escola

O sapo e a flor de mil pétalas | Autor(a): Farid Rocha | Editora(s): Cora Editora

Um lago, um menino e a lua | Autor(a): Cléo Busatto | Editora(s): CLB Produções

Voar na imaginação | Autor(a): Celso Vicenzi | Editora(s): Arte Editora

Você é um monstro | Autor(a): Guilherme Karsten | Editora(s): HarperCollins Brasil

Juvenil

A catalogadora de idosos | Autor(a): Pedro Tavares | Editora(s): Edições SM

A sorte pulou da janela | Autor(a): Leo Cunha | Editora(s): Dimensão

Alan Turing: suas máquinas e seus segredos | Autor(a): Sílvia Amélia Bim, Silvio Luiz Bragatto Boss Editora(s): Blucher

As coisas de que não me lembro, sou | Autor(a): Jacques Fux | Editora(s): Aletria

E fiquem bem | Autor(a): Alexandre Brito, Antônio Schimeneck, Caio Riter, Christian David, Gláucia de Souza, Laura Castilhos | Editora(s): Physalis Editora

Meu lugar no mundo | Autor(a): Walcyr Carrasco | Editora(s): Santillana Educação

Natali e sua vontade idiota de agradar todo mundo | Autor(a): Thalita Rebouças | Editora(s): Rocco

Óculos de cor: ver e não enxergar | Autor(a): Lilia Moritz Schwarcz, Suzane Lopes | Editora(s): Companhia das Letrinhas

Os meus monstros e os seus | Autor(a): Ricardo Benevides| Editora(s): Elo Editora

Sozinha | Autor(a): Keka Reis | Editora(s): Gutenberg

Poesia

A água é uma máquina do tempo | Autor(a): Aline Motta | Editora(s): Círculo de poemas

A nova utopia | Autor(a): Régis Bonvicino | Editora(s): Quatro Cantos

Aby Ayala Membyra Nhe'Engara: cânticos de uma filha da terra | Autor(a): Eva Potiguara | Editora(s): UK'A Editorial

Alma corsária | Autor(a): Claudia Roquette-Pinto | Editora(s): Editora 34

Araras vermelhas | Autor(a): Cida Pedrosa | Editora(s): Companhia das Letras

Engenheiro fantasma | Autor(a): Fabrício Corsaletti | Editora(s): Companhia das Letras

Fim de verão | Autor(a): Paulo Henriques Britto | Editora(s): Companhia das Letras

Rio Pequeno | Autor(a): Floresta | Editora(s): Círculo de poemas

Sonetos de birosca e poemas de terreiro | Autor(a): Luiz Antonio Simas | Editora(s): José Olympio

Weiyamî: mulheres que fazem sol | Autor(a): Sony Ferseck | Editora(s): Wei Editora

Romance de Entretenimento

12321 – O amor é um palíndromo | Autor(a): Marina Kon | Editora(s): Penalux

A vida e as mortes de Severino Olho de Dendê | Autor(a): Ian Fraser | Editora(s): Intrínseca

Cores e Pesadelos: cenas de um crime | Autor(a): Ricardo Carvalhaes Fraga | Editora(s): Autografia Editora

Dentro do nosso silêncio | Autor(a): Karine Asth | Editora(s): Bestiário

Mata-mata: versão estendida | Autor(a): Zé Wellington | Editora(s): Draco

Negrilin | Autor(a): Maria Luiza Vargas Ramos | Editora(s): Alternativa

O luto da baleia | Autor(a): Solange Cianni | Editora(s): Obra Independente

Selvagem | Autor(a): Marília Passos | Editora(s): Labrador

Sente-se comigo | Autor(a): Luciana Chardelli | Editora(s): 7Letras

Viralizou | Autor(a): Igor Verde, Juan Jullian | Editora(s): Galera Record

Romance Literário

A vida futura | Autor(a): Sérgio Rodrigues | Editora(s): Companhia das Letras

Agora agora | Autor(a): Carlos Eduardo Pereira | Editora(s): Todavia

Beatriz e o poeta | Autor(a): Cristovão Tezza | Editora(s): Todavia

Homem de papel | Autor(a): João Almino | Editora(s): Record

Menos que um | Autor(a): Patrícia Melo | Editora(s): Casa dos Mundos

O que pesa no Norte | Autor(a): Tiago Germano | Editora(s): Moinhos

Os perigos do imperador: um romance do Segundo Reinado | Autor(a): Ruy Castro | Editora(s): Companhia das Letras

Saturno translada: um ensaio romanesco | Autor(a): Lucas Lazzaretti | Editora(s): 7Letras

Um crime bárbaro | Autor(a): Ieda Magri | Editora(s): Autêntica Contemporânea

Via Ápia | Autor(a): Geovani Martins | Editora(s): Companhia das Letras

Eixo: Não Ficção

Artes

A arte modernista de Erasmo Xavier | Autor(a): Rejane Cardoso | Editora(s): Verbo Comunicação & Eventos

Aurora: memórias e delírios de uma mulher da vida | Autor(a): Joel Birman Silvana Jeha | Editora(s): Veneta

Dalton Paula: Brazilian Portraits | Autor(a): Adriano Pedrosa, Divino Sobral, Glaucea Helena de Britto, Lilia Moritz Schwarcz, Marcelo Campos, Vivian Braga dos Santos Editora(s): Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand (Masp)

Dalton Paula: O sequestrador de almas | Autor(a): Dalton Paula, Lilia Moritz Schwarcz | Editora(s): Cobogó

Futuros em gestação: cidade, política e pandemia | Autor(a): Guilherme Wisnik, Tuca Vieira | Editora(s): WMF Martins Fontes, Escola da Cidade

Imagens marcantes da fotografia brasileira (1840-1914) | Autor(a): Pedro Corrêa do Lago, Ruy Souza e Silva | Editora(s): Capivara

O Olhar Germânico na Gênese do Brasil | Autor(a): Maurício Vicente Ferreira Júnior, Rafael Cardoso| Editora(s): Museu Imperial

Rubem Valentim (1922-1991) sagrada geometria | Autor(a): Bené Fonteles | Editora(s): Edições Pinakotheke

Tomie | Autor(es): Paulo Miyada, Priscyla Gomes (Organizadores) | Editora(s): Instituto Tomie Ohtake

Walter Firmo: no verbo do silêncio a síntese do grito | Autor(a): Sérgio Burgi | Editora(s): IMS

Biografia e Reportagem

A vacina sem revolta: a luta de Rodolpho Theophilo contra o poder e a peste | Autor(a): Lira Neto | Editora(s): Bella Editora

Arrabalde: em busca da Amazônia | Autor(a): João Moreira Salles | Editora(s): Companhia das Letras

As guerras da independência do Brasil | Autor(a): Leonencio Nossa | Editora(s): Topbooks Editora

Escravidão: da independência do Brasil à Lei Áurea | Autor(a): Laurentino Gomes | Editora(s): Globo Livros

O exercício da incerteza: memórias | Autor(a): Drauzio Varella | Editora(s): Companhia das Letras

O negócio do Jair: a história proibida do clã Bolsonaro | Autor(a): Juliana Dal Piva | Editora(s): Zahar

O ovo da serpente: nova direita e bolsonarismo: seus bastidores, personagens e a chegada do poder | Autor(a): Consuelo Dieguez | Editora(s): Companhia das Letras

Poder camuflado: os militares e a política, do fim da ditadura à aliança com Bolsonaro | Autor(a): Fabio Victor | Editora(s): Companhia das Letras

Rainhas da noite | Autor(a): Chico Felitti | Editora(s): Companhia das Letras

Rato de redação | Autor(a): Márcio Pinheiro | Editora(s): Matrix Editora

Ciências

A gente mira no amor e acerta na solidão | Autor(a): Ana Suy | Editora(s): Paidós

Covid-19: desafios para a organização e repercussões nos sistemas e serviços de saúde | Autor(a): Lenice Gnocchi da Costa Reis, Margareth Crisóstomo Portela, Sheyla Maria Lemos Lima | Editora(s): Fiocruz

Dicionário dos negacionismos no Brasil | Autor(a): José Luiz Ratton, José Szwako | Editora(s): Cepe

Emergência climática: o aquecimento global, o ativismo jovem e a luta por um mundo melhor | Autor(a): Matthew Shirts | Editora(s): Claro enigma

Fazendo as pazes com a ansiedade | Autor(a): Blenda Marceletti de Oliveira | Editora(s): Companhia Editora Nacional

Imperfeitos: um relato íntimo de como a inclusão e a diversidade podem transformar vidas e impactar o mercado de trabalho | Autor(a): Julie Goldchmit | Editora(s): Maquinaria Sankto Editora

Pediatria Essencial | Autor(a): Alice D’Agostini Deutsch, Carlos Augusto Cardim de Oliveira, Claudio Schvartsman, Durval Anibal Daniel Filho, Eduardo Juan Troster, Elda Maria Stafuzza Gonçalves Pires, Érica Santos, Mariana Facchini Granato, Paula Alves Gonçalves, Renata Dejtiar Waksman | Editora(s):

Atheneu

Políticas e Sistemas de Saúde em Tempos de Pandemia: nove países, muitas lições | Autor(a): Adelyne Maria Mendes Pereira, Carlos Machado de Freitas, Cristiani Vieira Machado | Editora(s): Fiocruz

Psicanálise de boteco: o inconsciente na vida cotidiana | Autor(a): Alexandre Patricio de Almeida | Editora(s): Paidós

Uma história das florestas brasileiras | Autor(a): Zé Pedro de Oliveira Costa | Editora(s): Autêntica Editora

Ciências Humanas

A República de chinelos: Bolsonaro e o desmonte da representação | Autor(a): Luciana Villas Bôas | Editora(s): Editora 34

Abismos da Leveza: por uma filosofia pluralista | Autor(a): Rodrigo Petronio Ribeiro | Editora(s): É Realizações Editora

Declaração universal dos direitos da pessoa humana fora do armário | Autor(a): Pavinatto| Editora(s): Edições 70

É próprio do humano: uma odisseia do autoconhecimento e da autorrealização em 12 lições | Autor(a): Dante Gallian | Editora(s): Record

Humanamente Digital: inteligência artificial centrada no humano | Autor(a): Cassio Pantaleoni | Editora(s): Unità Educacional

Identidades e Crise das Democracias | Autor(a): Bernardo Sorj | Editora(s): Fundação FHC

O Diabo | Autor(a): Humberto Maggi | Editora(s): Obra Independente

O grupo e o mal: estudo sobre a perversão social | Autor(a): Contardo Calligaris | Editora(s): Fósforo

O ponto a que chegamos: duzentos anos de atraso educacional e seu impacto nas políticas do presente | Autor(a): Antônio Gois | Editora(s): FGV

Pontos fora da curva: por que algumas reformas educacionais no Brasil são mais efetivas do que outras e o que isso significa para o futuro da educação básica | Autor(a): Olavo Nogueira Filho | Editora(s): FGV

Ciências Sociais

Africano: uma introdução ao continente | Autor(a): Kauê Lopes dos Santos | Editora(s): Record

Aurora: o despertar da mulher exausta | Autor(a): Marcela Ceribelli | Editora(s): HarperCollins Brasil

Diplomacia Ambiental | Autor(a): Rubens Barbosa, Wânia Duleba | Editora(s): Blucher Open Access

O estruturalismo como pensamento radical | Autor(a): José Guilherme Merquior | Editora(s): É Realizações

Limites da democracia: de junho de 2013 ao governo Bolsonaro | Autor(a): Marcos Nobre | Editora(s): Todavia

Linha vermelha: a guerra da Ucrânia e as relações internacionais do século XXI | Autor(a): Felipe Loureiro (Organizador) | Editora(s): Editora da Unicamp

Movimento LGBTI+: uma breve história do século XIX aos nossos dias | Autor(a): Renan Quinalha | Editora(s): Autêntica

Nós do Brasil: nossa herança e nossas escolhas | Autor(a): Zeina Latif | Editora(s): Record

O funk na batida: baile, rua e parlamento | Autor(a): Danilo Cymrot | Editora(s): Edições Sesc São Paulo

Tecnologia do Oprimido: desigualdade e o mundano digital nas favelas do Brasil | Autor(a): David Nemer | Editora(s): Milfontes

Economia Criativa

Cafés Especiais Brasil | Autor(a): Tanit Savassi | Editora(s): Obra Independente

Criatividade a Sério | Autor(a): Felipe Zamana | Editora(s): Obra Independente

Ecossistemas Empreendedores: o que são e para que servem? | Autor(a): Edmundo Inácio Júnior, Fernando Antonio Prado Gimenez, Rafael Stefenon | Editora(s): PUCPress

ESG Investing: um novo paradigma de investimentos? | Autor(a): João Amato Neto, Lucas Cardoso dos Anjos, Pedro Kenzo Jukemura, Yago Cavalcante | Editora(s): Blucher

Hospedagens Memoráveis | Autor(a): Rodrigo Galvão | Editora(s): Freitas Bastos Editora

Indústria 4.0: impactos sociais e profissionais v.2 | Autor(a): Cinthia Obladen de Almendra Freitas, Maria Izabel Machado, Rodrigo Bombonati de Souza Moraes (Organizadores)| Editora(s): Blucher

Metaverso Educacional de Bolso - Conceitos, Reflexões e Possíveis Impactos na Educação | Autor(a): Francisco Tupy, Helena Poças Leitão | Editora(s): Arco 43 Editora

Negocie sem medo: os cinco pilares para construir acordos com confiança | Autor(a): Breno Paquelet | Editora(s): Portfolio-Penguin

Patrimônio 4.0 | Autor(a): Pedro Henrique Gonçalves (Organizador) | Editora(s): Blucher

Receitas do Favela Orgânica: aproveitamento integral de alimentos | Autor(a): Regina Tchelly | Editora(s): Senac Rio

Eixo: Produção Editorial

Capa

Joseca Yanomami: Nossa terra-floresta | Capista: Nina Nunes | Editora(s): Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand (Masp)

Judith Lauand: Desvio Concreto | Capista: Paula Tinoco, Roderico Souza | Editora(s): Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand (Masp)

Mensagem | Capista: Flávia Castanheira | Editora(s): Todavia

Moby Dick, ou A Baleia | Capista: Rafael Nobre | Editora(s): Clássicos Zahar

Nadja | Capista: Flávia Castanheira | Editora(s): 100/cabeças

O Rei Pálido | Capista: Alceu Chiesorin Nunes | Editora(s): Companhia das Letras

Ubuntu: Eu Sou Porque Nós Somos | Capista: André François | Editora(s): ImageMagica

Um Defeito de Cor (Edição Especial) | Capista: Leticia Quintilhano | Editora(s): Record

Via Ápia | Capista: Alceu Chiesorin Nunes | Editora(s): Companhia das Letras

Volta ao Mundo em 7 Clássicos | Capista: Ana Paula Hentges, Bruno Miguell Mendes Mesquita, Laurindo Feliciano | Editora(s): TAG Experiências Literárias

Ilustração

A notável história do homem-listrado | Ilustrador(a): Fayga Ostrower | Editora(s): EDUFRN

Castelos de areia | Ilustrador(a): Odilon Moraes | Editora(s): ÔZé Editora

Feira feroz | Ilustrador(a): Daniel Kondo | Editora(s): VR Editora

Frankenstein | Ilustrador(a): Vicente Pessôa | Editora(s): Clube de Literatura Clássica

Lá fora | Ilustrador(a): André Neves | Editora(s): Companhia das Letrinhas

Minúscula | Ilustrador(a): Fran Matsumoto | Editora(s): Brinque-Book

Moby Dick, ou A baleia | Ilustrador(a): Letícia Lopes | Editora(s): Antofágica

O dedão do pé do gigante | Ilustrador(a): Bruna Ximenes | Editora(s): Editora do Brasil

O povo Kambeba e a gota d’água | Ilustrador(a): Cris Eich | Editora(s): Edebe Brasil

Sou mais eu | Ilustrador(a): Rogério Coelho | Editora(s): DarkSide

Projeto Gráfico

A queda de satã | Responsável: Gustavo Piqueira | Editora(s): WMF Martins Fontes

Atos de revolta: outros imaginários sobre independência | Responsável: Sometimes Always | Editora(s): Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro

Daido Moriyama: uma retrospectiva | Responsável: Elaine Ramos | Editora(s): IMS

Eco-Lógicas Latinas | Responsável: Lorenzo Lo Schiavo | Editora(s): Act.

Expresso 2222 | Responsável: Ana Oliveira, Paulo Chagas | Editora(s): Iyá Omin

Fabulosas: Histórias de um Brasil LGBTQIAP+ | Responsável: Caronte Design | Editora(s): Paralela

Judith Lauand: desvio concreto | Responsável: Paula Tinoco, Roderico Souza | Editora(s): Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand (Masp)

Luiz Gonzaga: 110 anos do nascimento | Responsável: Vladimir Barros de Souza | Editora(s): Viu Cine

Middlemarch: um estudo da vida provinciana | Responsável: Flávia Castanheira | Editora(s): Pinard

Tomie | Responsável: Felipe Carnevalli De Brot, Vitor Cesar Junior | Editora(s): Instituto Tomie Ohtake

Tradução

Abobrificação do Divo Cláudio | Tradutor(a): Luiz Henrique Milani Queriquelli, Maria Helena Felicio Adriano, Miguel Ângelo Andriolo Mangini, Pedro Falleiros Heise | Editora(s): Iluminuras

Édipo Rei ou Édipo em Tebas | Tradutor(a): Jaa Torrano | Editora(s): Ateliê Editorial, Editora Mnêma

Ensaios de Karl Philipp Moritz | Tradutor(a): José Feres Sabino | Editora(s): Edusp

Finnegans Rivolta | Tradutor(a): Dirce Waltrick do Amarante (Organizadora) / Coletivo Finnegans | Editora(s): Iluminuras

Inana | Tradutor(a): Adriano Scandolara, Guilherme Gontijo Flores | Editora(s): Sobinfluencia Edições

Linhas fundamentais da filosofia do direito | Tradutor(a): Marcos Lutz Müller | Editora(s): Editora 34

O imortal do sul da China | Tradutor(a): Giorgio Sinedino | Editora(s): Unesp

Phantasus: poema-non-plus-ultra | Tradutor(a): Simone Homem de Mello | Editora(s): Perspectiva

Poiética [Cadernos] | Tradutor(a): Fábio Roberto Lucas, Roberto Zular | Editora(s): Iluminuras

Vidas rebeldes, belos experimentos | Tradutor(a): Floresta | Editora(s): Fósforo

Eixo: Inovação

Escritor(a) Estreante

A tessitura da perda | Autor(a): Cristianne Lameirinha | Editora(s): Quelônio

Chuva oblíqua | Autor(a): Bruno Laet | Editora(s): Urutau

Em Brasília, setembro | Autor(a): Livia Milanez | Editora(s): Obra Independente

Extremo oeste | Autor(a): Paulo Fehlauer | Editora(s): Cepe

Filha | Autor(a): Nayara Noronha | Editora(s): 7Letras

Mathos: o inexistente | Autor(a): Rafael F. Atuati | Editora(s): Cas'a edições

O céu no meio da cara | Autor(a): Júlia Portes | Editora(s): NAU Editora

Síngulas Brasilis Fantásticas | Autor(a): Valentim Biazotti | Editora(s): Penalux

Sismógrafo | Autor(a): Leonardo Piana | Editora(s): Edições Macondo

Tinta branca | Autor(a): Alexandre Alliatti | Editora(s): Patuá

Fomento à Leitura

A cidade da gente | Responsável(eis): Otavio Nazareth

Álbum Guerreiras da Ancestralidade do Mulherio das Letras Indígenas | Responsável(eis): Evanir de Oliveira Pinheiro

Calangos Leitores | Responsável(eis): Cláudia Coelho de Meneses

Clube de Leitura dos Livros Banidos | Responsável(eis): Cristian Brayner

Linklado: teclado digital para línguas indígenas | Responsável(eis): Noemia Kazue Ishikawa

Livro de Rua | Responsável(eis): Hugo Barros

Mostra de Literatura Inclusiva | Responsável(eis): Andrey do Amaral

Projeto Ciranda do Saber | Responsável(eis): Meire Aparecida do Nascimento

Quem tem medo de lendas? | Responsável(eis): Maria Angélica de Moura Miranda

São Luís sob a luz dos tambores | Responsável(eis): Foto Clube Poesia do Olhar

Livro Brasileiro Publicado no Exterior

A obscena senhora D | Editora(s): Companhia das Letras, Penguin Random House Grupo Editorial - Portugal

Becos da memória | Editora(s): Pallas Editora, Portugalský inštitút

Caderno de rimas do João | Editora(s): Pallas Editora, Editora Trinta Zero Nove

Consenso e conflito na democracia contemporânea | Editora(s): Editora Unesp, Editorial Universitaria de Buenos Aires (Eudeba)

Marrom e amarelo | Editora(s): Alfaguara, And Other Stories

O cabelo de Cora | Editora(s): Pallas Editora, Editora Trinta Zero Nove

O caderno sem rimas da Maria | Editora(s): Pallas Editora, Editora Trinta Zero Nove

Pequeno manual antirracista | Editora(s): Companhia das Letras, Capovolte

Setenta | Editora(s): Dublinense, Hellnation Libri

Tropical sol da liberdade | Editora(s): Companhia das Letras, Al Arabi Publishing