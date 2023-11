Taylor Swift aparece ofegante em vídeo de show no Rio de Janeiro marcado pelo calor

São Paulo

Os "swifties", como são chamados os fãs de Taylor Swift, apontaram que a própria artista americana parecia incomodada com a alta temperatura no primeiro dos shows que programou para o Brasil neste ano, no Rio de Janeiro.

Show da cantora Taylor Swift no estádio Nilton Santos - Alexandre Cassiano/Agência O Globo

Um vídeo publicado pela página Info Taylor Brasil no X, antigo Twitter, que tem 39 mil seguidores, a mostrou ofegante no palco do estádio Nilson Santos, o Engenhão, na noite desta sexta-feira.

Com quase 1 milhão de visualizações, a gravação viralizou ao dizer que Swift estava "à beira do desmaio" e cobrar a organização pela falta de preparo para lidar com uma onda de calor que provocou sensação térmica de 60°C no local.

Os bombeiros contabilizaram mais de mil desmaios no dia, e uma fã, a estudante de psicologia Ana Clara Benevides, de 23 anos, morreu após passar mal. Ainda não há laudo médico para determinar a causa da morte.

Em meio à onda de calor que levou o Rio a atingir os 42,5° neste sábado, Swift anunciou o adiamento do show marcado para esta noite quando o estádio já estava cheio. O comunicado foi feito pelos alto-falantes do Engenhão e nas redes sociais da artista, que se disse preocupada com o bem-estar dos fãs e da equipe.

"Eu escrevo isto do meu camarim no estádio", ela disse, em nota. "Foi tomada a decisão de adiar o show desta noite devido às temperaturas extremas no Rio. A segurança e o bem-estar de meus fãs, performers e equipe precisa estar e sempre virá em primeiro lugar." O texto não menciona a morte de Ana Clara Benevides, que havia viajado pela primeira vez de avião para assistir à performance de Swift.

A americana já havia dito que não citaria o episódio em futuros shows, por não saber lidar com o tema. "Eu não vou conseguir falar sobre isso no palco porque me sinto sobrecarregada com o luto só ao tentar falar sobre isso."

Um caminhão pipa providenciado pelo Corpo de Bombeiros refrescava o público que já havia chegado no estádio, e a Time for Fun, produtora que trouxe a "The Eras Tour" ao Brasil, já havia se comprometido em aumentar a distribuição de água gratuita. Também disse que passaria a permitir a entrada de copos de água —vendidos a R$ 8 na véspera— e alimentos industrializados, desde que lacrados. A americana reagendou a apresentação para segunda-feira.