Clube leva 28 anos para ler 'Finnegans Wake', de James Joyce, e prepara releitura

Um clube do livro levou 28 anos para ler "Finnegans Wake". Agora, está começando de novo.

O primeiro sinal de que "Finnegans Wake" pode ser um dos livros mais desafiadores que você já encontrou é sua primeira linha, que começa no meio de uma frase.

Clube do livro na Califórnia que lê 'Finnegans Wake' de James Joyce desde 1995 - Alfred Benjamin via The New York Times

O romance de James Joyce termina da mesma forma, sem um ponto final. Alguns estudiosos dizem que a última linha retorna ao início, simbolizando a natureza cíclica do tempo.

Na Califórnia, a vida está imitando a arte: um clube do livro que passou quase três décadas lendo o romance está começando tudo de novo.

"Não está terminado; é uma experiência contínua", disse Gerry Fialka, um cineasta experimental baseado em Venice, Califórnia, que começou o grupo em 1995. O clube do livro se reunia uma vez por mês para ler uma página ou duas e finalmente terminou em outubro.

"É como uma fita de Mobius; é como a cobra que come a própria cauda", disse Fialka, 70. "Todos os tempos estão acontecendo agora."

O clube está entre vários ao redor do mundo dedicados a desvendar coletivamente o significado do romance de 1939 de Joyce, que conta várias histórias simultaneamente e é denso em neologismos e alusões. Os críticos consideraram a obra perplexa; uma resenha no The New Yorker sugeriu que poderia ter sido escrita por um "deus falando enquanto dorme". Não é incomum um clube levar vários anos para ler o livro uma vez.

"Há tantas dificuldades extremas no texto", disse Samuel Slote, professor da Escola de Inglês do Trinity College Dublin, cujo grupo de leitura começou o livro em 2016 e agora está menos da metade do caminho.

"Ele não poderia contar com muitos leitores, ou qualquer leitor, para entender", disse Slote, observando que essa obscuridade era precisamente o que tornava a leitura do livro em comunidade tão atraente. "Nenhuma pessoa pode realmente dominá-lo completamente."

Entre suas partes favoritas do livro, no entanto, estão duas linhas curtas na penúltima página: "Primeiro sentimos. Depois caímos." As linhas são simples e não distorcidas, disse Slote. "É a trama de toda vida humana."

Outras partes, no entanto, são consideravelmente mais complexas. Por exemplo, uma frase na quarta página diz: "O que colide aqui de vontades gen wonts, oystrygods gaggin fishy-gods!" Outra linha: "bababadalgharaghtakamminarronnkonnbronntonner- ronntuonnthunntrovarrhounawnskawntoohoohoordenenthur-nuk!"

Margot Norris, professora emérita de inglês na Universidade da Califórnia, Irvine, e estudiosa de Joyce, descreveu "Finnegans Wake" como "poesia dramática" que, em vez de seguir uma trama típica, brinca com a própria natureza da linguagem.

"Temos palavras em 'Finnegans Wake' que não são palavras", disse Norris, referindo-se a uma passagem de frases aparentemente sem sentido: "This is Roo-shious balls. This is a ttrinch. This is mistletropes. This is Canon Futter with the popynose."

O romance, acrescentou ela, "chama sua atenção para a linguagem, mas a linguagem não será exatamente a linguagem que você conhece".

Fritz Senn, fundador e diretor da Zurich James Joyce Foundation, que administra dois grupos de leitura semanais para "Finnegans Wake", descreveu as leituras em grupo como semelhantes a trabalhar lentamente com um texto religioso, muitas vezes destinado a ser lido repetidamente.

"Você tem todo o direito de não entender", disse Fritz sobre o romance de Joyce. "Você não precisa se envergonhar."

Fialka, que coordena o grupo de Venice, disse que mais de duas dúzias de pessoas entre 12 e 92 anos participaram ao longo dos anos, algumas das quais saíram por períodos prolongados antes de retornar.

O clube de leitura originalmente se reunia em uma filial à beira-mar da Biblioteca Pública de Los Angeles, mas começou a realizar as reuniões no Zoom durante a pandemia e não voltou a se reunir pessoalmente, em parte porque agora tem participantes fora da Califórnia.

Roy Benjamin, que está no clube há cerca de dois anos e mora na cidade de Nova York, disse que se juntou para obter diferentes perspectivas do romance.

"Joyce é uma obsessão", disse Benjamin, 70. "Quanto mais coisas você aprende, mais faz sentido e não faz sentido para você."

Peter Quadrino, outro membro, disse que ler Joyce criou uma vontade de discutir seu trabalho com os outros.

"Está sempre se abrindo, alimentando e estimulando a parte criativa do meu cérebro", disse Quadrino, 38, que participou de algumas reuniões em 2009 e mais recentemente participou das sessões do Zoom de Austin, Texas. Ele desde então começou seu próprio grupo.

No início de outubro, mais de uma dúzia de pessoas participaram de uma reunião no Zoom para ler a última página do livro. Fialka pediu aos participantes que "respirem conscientemente juntos" antes de se revezarem para ler duas linhas cada um.

Em seguida, eles voltaram ao início.

Durante a reunião, um membro perguntou a Fialka se ele "consideraria mudar esse formato para que não leve mais 28 anos para terminar".

Mas, segundo Fialka, o objetivo do clube nunca foi terminar o livro, mas trabalhar juntos para absorvê-lo."As pessoas pensam que estão lendo um livro, mas não estão", ele disse. "Elas estão respirando e vivendo juntas como seres humanos em uma sala; olhando para material impresso e descobrindo o que o material impresso faz conosco."