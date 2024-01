Mel Brooks e Angela Bassett recebem Oscar honorário pelas suas carreiras

São Paulo | Reuters

A atriz Angela Bassett e o comediante Mel Brooks receberam um Oscar honorário nesta terça-feira (9) pelas suas carreiras e contribuições ao cinema, num evento em Los Angeles.

Bassett foi celebrada por uma vida inteira de papéis memoráveis, de Tina Turner à rainha de Wakanda, e Mel Brooks, com 97 anos, levou uma nova estatueta depois de ganhar seu único Oscar há mais de meio século por "Primavera para Hitler".

Mel Brooks e Angela Bassett recebem Oscar em evento em Los Angeles - Robyn Beck - 9.jan.23/AFP

Ele também foi indicado ao troféu de roteiro adaptado por "O Jovem Frankenstein" e ao de canção original por "Blazing Saddles", tema da comédia "Banzé no Oeste", ambos de 1974. Brooks é diretor das três produções.

No palco, recebendo seu troféu, Bassett prestou homenagem às dez mulheres negras que ganharam o Oscar —nomeando cada uma delas—, e disse esperar que a indústria cinematográfica proporcione mais oportunidades para pessoas de cor.

"Minha oração é que deixemos esta indústria mais enriquecida, com visão de futuro e inclusiva do que a encontramos", disse Bassett, de 65 anos. "No final das contas, todos nós queremos apenas ter a oportunidade de fazer um trabalho excelente e significativo."

Bassett foi indicada duas vezes ao Oscar. A primeira foi por seu papel de destaque como Tina Turner em "What’s Love Got to Do with It", de 1993, e a segunda por interpretar a Rainha Ramonda em "Pantera Negra: Wakanda Para Sempre ", de 2022.

Bassett e outros homenageados foram selecionados pelo conselho de administração da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, grupo que entregará o Oscar em março.

O escritor, diretor e ator Mel Brooks começou sua carreira escrevendo comédias para os programas de TV de Sid Caesar na década de 1950, antes de fazer filmes como "Blazing Saddles" e "Young Frankenstein".

Brooks brincou dizendo que apreciou sua nova estatueta do Oscar porque havia vendido seu troféu anterior. "Não vou vender este, juro por Deus", disse ele.

A premiação honorária é organizada pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas para reconhecer as contribuições para a indústria cinematográfica. Ela costumava fazer parte da transmissão do Oscar, mas mudou para uma ocasião separada em 2009, sem restrições de tempo para os discursos.