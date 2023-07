Emmy 2023 anuncia seus indicados nesta quarta; saiba como acompanhar ao vivo

São Paulo

A Academia de Artes e Ciências Televisivas dos Estados Unidos anuncia nesta quarta-feira (12), a partir das 12h30, os indicados à 75ª edição do Primetime Emmy Awards, o principal prêmio da indústria americana de televisão e streaming.

Estatueta do Emmy - Valerie Macon/AFP

Envolta em expectativa, a lista deve ser dominada pela HBO, que enfileirou sucessos na seção de dramas ao longo do último ano, como "A Casa do Dragão", "The Last of Us" e a última temporada de "Succession". A expectativa é que os talentos da casa disputem entre si vagas em categorias de atuação, especialmente, e em várias outras corridas.

Se no ano passado, pela primeira vez, o Emmy aconteceu com todas as grandes plataformas de streaming dos Estados Unidos já consolidadas, disputando em pé de igualdade, a sensação é que neste ano a HBO deu pouco espaço para a concorrência. Mas há nomes fortes nela, como o de Pedro Pascal por "The Mandalorian" e Jenna Ortega por "Wandinha".

Os indicados ao Emmy serão anunciados durante uma transmissão ao vivo no YouTube da Academia, com apresentação da atriz Yvette Nicole Brown e do presidente da Academia, Frank Scherma. A entrega dos prêmios ficou marcada para o dia 18 de setembro.

Acompanhe, abaixo, os indicados nas principais categorias conforme eles são anunciados, a partir das 12h30 do horário de Brasília.

Este texto está em atualização.