Roda-gigante de Basquiat e carrossel de Keith Haring são expostos em Los Angeles

As luzes se apagaram e uma roda-gigante projetada por Jean-Michel Basquiat começou a girar ao som de "Tutu", de Miles Davis.

"É como se estivesse desenhado em uma folha de papel", disse Ajani Purnell, 26, assistente executivo do artista Shepard Fairey, que se juntou às multidões em um complexo de armazéns em Los Angeles para admirar —mas não andar— nas atrações do renascimento do Luna Luna, um parque de diversões de arte perdido há muito tempo, criado em 1987 em Hamburgo, Alemanha, por alguns dos artistas mais famosos da época. "Não parece nem mesmo que é feito de metal."

Roda-gigante de Jean-Michel Basquiat na exposição 'Luna Luna: Forgotten Fantasy', em Los Angeles - Robyn Beck/AFP

O reaparecimento há muito adiado do Luna Luna —com sua roda-gigante de Basquiat, carrossel de Keith Haring e instalações de David Hockney e Roy Lichtenstein— está atraindo visitantes de lugares tão distantes como Singapura, Seattle e Nova York, além de muitos moradores de Los Angeles para o bairro de Boyle Heights, onde foi recriado. Havia insiders do mundo da arte e fãs casuais e muitas crianças —A entrada geral custa US$ 38 durante a semana e US$ 47 nos fins de semana.

Quase todos na exposição tinham ouvido falar dela nas redes sociais. Muitos mencionaram o músico Drake, cuja empresa estava por trás do renascimento da atração.

"É tão incrível que não soubéssemos disso", disse Joy Gorman, 50, produtora de TV e cinema de Los Angeles, que levou sua filha de 12 anos, Rosemary.

Muitos visitantes ficaram desapontados ao descobrir que não podiam andar nas atrações artísticas: elas estão proibidas, tanto para preservá-las como obras de arte quanto porque não foram construídas de acordo com os códigos de segurança atuais. Mas o espetáculo em si é uma atração, e os visitantes podem entrar nos pavilhões de Hockney e Salvador Dalí ou se casar na "Capela de Casamento" de André Heller.

Stephanie Sliger, 36, e sua filha, Kendall, 9, compraram ingressos para o Luna Luna assim que ficaram disponíveis. Sliger já trabalhou em um parque de diversões, e ela e sua filha adoram fazer arte.

"Nós pintamos há muito tempo", disse Sliger. "Nossa atividade favorita era pintar quando não tínhamos muito o que fazer."

O carrossel de Haring, com as figuras características do artista como assentos, fica ao lado da "Árvore Encantada" de Hockney, um carrossel de Arik Brauer e "O Palácio dos Ventos", uma atração de Manfred Deix com vídeo da original e incomum "orquestra de flatulências" que tocava no parque de diversões, agora chamado de Luna Luna: Um Fantasia Esquecida, e espera-se que permaneça aberto até a primavera.

Foi uma exposição que parecia feita sob medida para o Instagram. Os brinquedos giravam ao som de música de carnaval suave do compositor de Los Angeles, Daniel Wohl.

Um artista circense coberto de penas acenou para uma menininha, chamando-a para se aproximar. Eles compararam sapatos, deram um toque de mão e dançaram ao lado do brinquedo de balanço pintado por Kenny Scharf.

Entre os interlúdios de jazz, sinos de casamento tilintaram na capela, que convida os convidados a se casarem "com quem ou o que" quiserem. Foi Heller quem teve a ideia do Luna Luna há mais de três décadas.

Carrossel de Keith Haring na exposição 'Luna Luna: Forgotten Fantasy', em Los Angeles - Robyn Beck/AFP

Justin Gonzales, 26, de Los Angeles, com poder concedido pela "lei excêntrica do Luna Luna", realizou cerimônias por US$ 10 cada —ou de graça para aqueles que tinham um "passe lunar" VIP.

Ele celebrou o casamento de Jennifer Schmidt, 34, planejadora de casamentos de Los Angeles, seu marido, Dylan Schmidt, 35, podcaster, e sua filha Brooklyn, 1.

"Nós fugimos para o nosso primeiro casamento há dois anos. E sempre dissemos que, se fizéssemos de novo, faríamos com o bebê. Essa é a história divertida perfeita para ela mais tarde", disse Jennifer Schmidt.

Um palhaço com o rosto de um jovem Bono malabarizava pinos entre o labirinto de vidro de Lichtenstein e a cúpula geodésica espelhada de Dalí.

Quando perguntada como soube do Luna Luna, Linder Sutton, 13, de Beverly Hills, disse: "Provavelmente tive um sonho sobre isso quando era mais nova", lembrando um em que os desenhos de Haring ganhavam vida.

"Sinto que manifestei isso."