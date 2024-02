Série inédita dirigida por Hamilton Vaz Pereira estreia na TV por assinatura

São Paulo

Três pessoas que não se conhecem herdam um casarão no Rio de Janeiro. Elas decidem transformar o imóvel num negócio rentável, e aos poucos descobrem que a conexão que os une remonta a 1985, quando um casal morava no palacete.

Narrada em dois tempos, a minissérie "Suíte Magnólia" foi criada e codirigida por Hamilton Vaz Pereira. O elenco inclui Chandelly Braz, Álamo Facó, George Sauma, Betty Faria e Luiz Fernando Guimarães. Dois episódios por dia, até quinta (9).

A roteirista Flávia Amaral, o diretor Marcelo Travesso, a atriz Julia Lemmertz, o diretor Hamilton Vaz Pereira e as atrizes Cissa Guimarães e Vanessa Pascale - Divulgação

Canal Brasil, 21h45, livre

Quando Encontrei Você

Viajando para a Irlanda de avião, uma jovem violinista conhece um astro do cinema. Chegando lá, ele descobre que ele está hospedado na pousada de seus pais, e o envolvimento entre os dois é inevitável.

Netflix, 10 anos

Crianças do Sol

Um grupo de moleques de rua de Teerã suspeita que há um tesouro enterrado numa escola pública. Só que, para ter acesso a ele, os meninos precisarão se matricular. Este drama iraniano foi um dos 15 pré-finalistas ao Oscar de filme internacional de 2021.

Prime Video, 12 anos

Labirinto

Um milionário é assassinado durante uma festa, e o suposto assassino, amante da mulher do morto, arma para que um inocente se torne o principal suspeito. Minissérie de Gilberto Braga, Leonor Bassères e Sergio Marques exibida pela Globo em 1998, com Fábio Assunção, Malu Mader e Luana Piovani.

Globoplay, 14 anos

Especial François Truffaut

Para marcar o aniversário do cineasta francês, que estaria completando 92 anos, o canal exibe três de seus filmes: "De Repente, num Domingo" (18h25), "Beijos Proibidos" (20h20) e "O Último Metrô" (22h).

Telecine Cult, a partir de 18h25, 14 anos

Provoca

No primeiro programa inédito do ano, Marcelo Tas conversa com Daniel Garcia Napoleone, mais conhecido por sua persona artística: a cantora Gloria Groove. O programa também mostra o encontro entre Gloria e a atriz Rosi Campos, caracterizada como a bruxa Morgana do "Castelo Rá-Tim-Bum".

Cultura, 22h, 10 anos