Feira do Livro traz Jamaica Kincaid e Camila Sosa Villada a SP em sua terceira edição

São Paulo

A Feira do Livro, que ocupará mais dias do calendário de São Paulo em sua terceira edição, de 29 de junho a 7 de julho, acaba de divulgar a primeira lista de autoras e autores convidados deste ano. O evento, aberto e gratuito, acontece na praça Charles Miller, em frente ao estádio do Pacaembu.

Jamaica Kincaid, convidada da Feira do Livro 2024 - Divulgação

O nome internacional mais estrelado é o de Jamaica Kincaid, escritora nascida em Antígua e Barbuda, no Caribe, e radicada desde a juventude nos Estados Unidos.

Professora de estudos africanos e afro-americanos na Universidade Harvard, ela tem surgido entre as cotadas para o Nobel de Literatura por uma obra que começou a ser publicada no Brasil só há poucos anos pela Alfaguara. Sua estreia por aqui foi com o romance "A Autobiografia da Minha Mãe", logo seguido no prelo por "Agora Veja Então" e "Annie John".

Entre as convidadas de fora, ainda se destaca Camila Sosa Villada, que fez sucesso nas livrarias com "O Parque das Irmãs Magníficas" e esteve na Flip de 2022 para lançar a coletânea de contos "Sou uma Tola por te Querer". À época publicada exclusivamente pela Tusquets, a escritora trans terá a ficção "Teses sobre uma Domesticação" lançada pela Companhia das Letras e o ensaio "A Viagem Inútil", pela Fósforo.

Também da Argentina, o festival traz Claudia Piñeiro, de "As Viúvas das Quintas-Feiras", e Camila Fabbri, que estreará aqui pela Nós com "O Dia em que Apagaram a Luz". Também estão confirmados os americanos Jabari Asim, que acaba de ter "Em Algum Lugar Lá Fora" editado pela Instante, e o crítico literário Henry Louis Gates Jr.

O evento também terá uma boa escalação de escritores brasileiros, a começar por Stênio Gardel, que foi premiado com o National Book Award pela tradução de seu livro "A Palavra que Resta"; o compositor Martinho da Vila, que lançou uma autobiografia romanceada, "Martinho da Vida", pela Planeta; a chef Rita Lobo, que coleciona best-sellers de culinária; e a dramaturga e roteirista Maria Adelaide Amaral.

Estão confirmados também a psicanalista Vera Iaconelli e o matemático Marcelo Viana, colunistas da Folha, e os jornalistas João Moreira Salles e Bernardo Esteves, que lançaram obras recentes e relevantes de não ficção.

A lista ainda tem os tradutores Caetano W. Galindo e Rosa Freire d’Aguiar, o historiador Luiz Felipe de Alencastro, o educador Rodrigo Hübner Mendes, os romancistas Dan, Nara Vidal, Natalia Timerman e Tatiana Salem Levy, e mais nomes serão anunciados até a abertura do evento, em junho.

A Feira do Livro, organizada pela Associação Quatro Cinco Um com a Maré Produções, tem se consolidado na programação de inverno paulistana desde 2022, ampliando agora sua programação de cinco para nove dias.

A ideia é que as mesas com autores mais festejados se concentrem nos dois finais de semana e que os dias restantes sejam centrados, por exemplo, em visitas educativas de escolas, num modelo que lembra a Bienal do Livro.

Além de palestras e lançamentos, a feira recebe mais de 150 expositores, entre editoras, livrarias e iniciativas literárias, que apresentam projetos e vendem livros em estandes erguidos na praça.

veja a lista de convidados divulgados até agora

Bernardo Esteves

Caetano W. Galindo

Camila Fabbri

Camila Sosa Villada

Carlos Monteiro

Claudia Piñeiro

Dan

Henry Louis Gates Jr.

Iara Biderman

Jabari Azim

Jamaica Kincaid

João Moreira Salles

Luiz Felipe de Alencastro

Marcelo Viana

Maria Adelaide Amaral

Martinho da Vila

Nara Vidal

Natalia Timerman

Rita Lobo

Rodrigo Hübner Mendes

Rosa Freire d'Aguiar

Stênio Gardel

Tatiana Salem Levy

Vera Iaconelli