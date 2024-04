Banda Kiss vende catálogo, marca e propriedade intelectual por R$ 1,5 bilhão

São Paulo

A empresa suíça de entretenimento Pophouse adquiriu o catálogo, a marca e a propriedade intelectual da banda Kiss, num negócio estimado em US$ 300 milhões, cerca de R$ 1,5 bilhão. O anúncio foi feito nesta quinta-feira.

A banda Kiss em show na França - Sebastien Salom-Gomis/AFP

A Pophouse é comandada por Björn Ulvaeus, integrante da banda de pop Abba. De acordo com Per Sundin, CEO da empresa, os fãs podem esperar um documentário e uma experiência em torno da banda. Além disso, está previsto para 2027 um show com avatares dos integrantes da banda.

"O Kiss é uma das bandas mais reconhecidas e icônicas da história da música. Eles redefiniram o conceito de shows de rock. A banda tem sido consistentemente capaz de atrair novas gerações de fãs e a nossa missão é cumprir a visão da banda de se tornar imortal e permitir que as novas gerações descubram e façam parte da jornada do Kiss", afirmou ele em um comunicado.

Gene Simons, baixista e vocalista do Kiss, vai se apresentar este mês em São Paulo com a sua banda paralela, como parte da programação do festival Summer Breeze.