Onde ver 'Oppenheimer', vencedor do Oscar, já disponível no streaming

São Paulo

"Oppenheimer", o filme sobre o físico conhecido como o "pai da bomba atômica", J. Robert Oppenheimer, finalmente chega ao streaming. Escrito, produzido e dirigido por Christopher Nolan, arrebatou mais de 300 prêmios pelo mundo, incluindo sete estatuetas do Oscar. É contado como um suspense e tem elenco estelar, liderado por Cillian Murphy, que também ganhou a maioria dos prêmios da temporada.

Prime Video, 16 anos

The Masked Singer Brasil

A cantora Luiza Possi, a MC Porquinha, foi a última eliminada e agora é tudo com o Bode, a Preguiça e a Sereia Iara, que vão se apresentar duas vezes cada um. É o último episódio da temporada e vai, enfim, premiar a fantasia campeã.

TV Globo, 15h40, livre

Pica-Pau: O Filme

Um advogado que não se importa com a natureza tenta construir uma casa na floresta em um terreno paradisíaco no Canadá. Mas o Pica-Pau faz a vida delevirar um inferno. Comédia baseada na animação, com Timothy Omundson e a atriz brasileira Thaila Ayala.

Megapix, 21h, livre

Apocalypse Now

Durante a Guerra do Vietnã, um oficial do Exército americano recebe como missão assassinar um coronel renegado que se considera um deus e comanda um grupo de fanáticos. Adaptado de "Coração das Trevas", obra de Joseph Conrad, o filme é um dos clássicos de Francis Ford Coppola. Com sinal aberto para não assinantes.

Telecine Cult, 22h 16 anos

Os Evangélicos

Série documental que traça perfis de fiéis evangélicos nas cinco regiões do país, tentando explicar o que une esse segmento religioso que hoje representa cerca de 30% do país, segundo o Datafolha.

GNT e Globoplay, 23h09, livre

Canal Livre

O entrevistado desta semana é Marcos Troyjo, economista, cientista político, diplomata e ex-presidente do Banco dos Brics, que fala sobre a economia brasileira, as dificuldades impostas pelo cenário mundial e as melhores alternativas para os mercados emergentes.

Band, 0h, livre