Fãs de Madonna fazem festa na porta do Copacabana Palace em véspera de show

Rio de Janeiro

A quadra da praia de Copacabana entre as ruas Fernando Mendes e Rodolfo Dantas, onde fica o Copacabana Palace e o palco onde Madonna irá se apresentar amanhã à noite, se transformou em espécie de santuário vivo em homenagem à rainha do pop. Ambulantes vendendo roupas temáticas, curiosos e fãs se espalham pelo entorno do hotel na esperança de vislumbrar o rosto da cantora pela janela —ou apenas para entrar no clima do show.

Na manhã desta sexta-feira, uma estação de rádio carioca instalou um carro de som na porta do hotel e os fãs improvisaram uma pequena pista de dança ao som de sucessos da cantora, como "Vogue" e "Hung Up".

Fãs de Madonna improvisam festa na porta do Copacabana Palace em véspera de show - Folhapress

Mathew, nova iorquino de 34 anos e fã da cantora desde os 6, era um dos mais animados. Ele já assistiu a mais de 20 shows de Madonna —4 só da Celebration Tour, turnê atual—, mas a apresentação do Rio terá um sabor especial. Ele veio ao Brasil especialmente para presenciar a apresentação que promete ser histórica. É a primeira vez que tira um passaporte e que sai dos Estados Unidos. "Ela é um bom motivo para fazer isso, não é?", comenta.

Ele chegou ao Rio na manhã desta sexta e vai embora domingo, dia seguinte ao show. Não se preocupou em reservar hotel —vai passar os próximos dias no entorno da área do show. "Vou ficar livre na natureza, dormindo na praia ou em frente ao hotel", explica, com o rosto queimado pelo sol, antes de mostrar orgulhoso no celular um retrato que tirou com Madonna anos atrás durante um show.

Marisa José da Silva veio da Bahia especialmente para assistir ao show. Ela viralizou nas redes sociais nos últimos dias depois que deu uma entrevista para a TV Globo cantando "Like a Virgin"— música que ela torce para escutar ao vivo. Questionada se ficou decepcionada ao saber que a música não faz parte do roteiro oficial do show, respondeu: "Não tem problema, porque também quero muito ouvir Who's That Girl", disse, em referência à canção lançada por Madonna em 1987 como trilha sonora do filme homônimo. A música também não faz parte do setlist do show que Madonna apresentará amanhã