Madonna deve homenagear Cazuza e Renato Russo em telões de show no Rio

O telão do megashow de Madonna na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, deve exibir imagens de Cazuza, Renato Russo e Betinho. As fotos apareceram durante os testes de luz e som feitos no palco da apresentação de "Celebration Tour".

Retrato de Cazuza exibido durante teste do telão do show de Madonna em Copacabana - Reprodução

Os cantores e o sociólogo, vítimas da Aids, devem ser homenageados no show quando Madonna cantar "Live to Tell". Os brasileiros farão parte de uma lista de personalidades que morreram em razão do vírus, e são celebrados neste segmento da apresentação da cantora.

As imagens de Cazuza, Renato Russo e Betinho no telão de Madonna já rodam a internet depois que apareceram no teste, na última quarta-feira (1ª). O palco está sendo montado para o maior show da carreira da artista americana, marcado para o próximo sábado (4), quando os organizadores esperam reunir mais de 1 milhão de pessoas.

Também na internet, a coreógrafa de Madonna, Valeree Young, publicou vídeos do público animado em frente ao hotel Copacabana Palace, onde a estrela pop está hospedada. As imagens foram feitas na noite da última quarta e postadas no Instagram.

Young filmou a multidão de fãs diretamente da sacada do hotel. Ela ainda gritou "vamos lá!" quando viu as pessoas pulando e gritando em Copacabana e, na hora de postar os vídeos, colocou a figurinha de uma bandeira do Brasil.