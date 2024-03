[RESUMO] Mais que cidades inteligentes, precisamos pensar em cidades sábias, em que a tecnologia caminhe ao lado de princípios humanos, que favoreçam o sentido de pertencimento de cada cidadão, amplifiquem o que temos de melhor e nos levem a territórios inexplorados de desenvolvimento e convívio, defende autor.

Durante toda a conversa nos últimos anos sobre o conceito de cidades inteligentes, estive em busca de quem pudesse me falar sobre a cidade sábia, uma versão mais humana que fosse capaz de elevar nossa sociedade.

O conceito de cidade inteligente tem sido dominado por novas tecnologias. Algumas delas conseguem nos diminuir enquanto sociedade, e outras nos libertam para sermos mais humanos. Queremos uma tecnologia que amplifique o que há de melhor na nossa sociedade e nos convide para um território inexplorado. Queremos cidades que façam o mesmo.

Pessoas caminham na região de Nyhavn, em Copenhague (Dinamarca), considerada referência em planejamento urbano - Andrew Kelly/Reuters

Quando falamos do futuro das cidades, estamos realmente falando do futuro das nossas sociedades. A urbanização é um dos três principais desafios que enfrentamos neste século. Todas as questões essenciais da humanidade podem ser encontradas em uma cidade.

O crescimento vertiginoso e a mudança das nossas cidades nos convidam a repensar a sociedade em que queremos viver, ao mesmo tempo que tais dinâmicas oferecem terrenos férteis para transformações. Que caminhos queremos seguir?

Em seu famoso discurso, Robert Kennedy disse que o PIB mede tudo, exceto aquilo que vale a pena. O conceito de cidade inteligente mede muito, mas talvez ainda não seja o que mais importa.

O economista Ed Glaeser escreveu certa vez que a cidade é a maior inovação da humanidade. Será possível uma nova era, uma nova versão desta inovação? O que vem depois? Ainda não vimos uma cidade verdadeiramente do século 21, adaptativa e humana, em que a tecnologia recua perfeitamente incorporada, enquanto a conexão humana é amplificada.

A cidade sábia deve ser fundamentalmente orientada para a evolução da sociedade. Deve criar mais espaço para respirarmos, criarmos e cuidarmos uns dos outros e do todo, para termos uma visão mais ampla sobre o que queremos ser. Precisamos ir além da conversa da otimização de processos para a amplificação da nossa humanidade. Quem queremos nos tornar?

Então, como seria isso? Como podemos começar a pensar em cidades sábias, além das cidades inteligentes?

Chegue o mais próximo possível do subconsciente

Ao projetar a cidade sábia, faça um esforço para sentir o pulso dela. O que está acontecendo organicamente na cidade, independentemente da política, da regulamentação ou da intenção? Para onde a energia flui naturalmente, como a água? O que está se esforçando para emergir? O que a cidade quer se tornar?

Nosso subconsciente opera 25 vezes mais rápido que nossa mente. É um processador oculto que pode facilmente formar hábitos e normas. O subconsciente é um sistema secundário poderoso que está na vanguarda de nossas personalidades e disposições. Da mesma forma, a cidade se move muito mais rápido do que qualquer um de nossos planos para ela.

Aproxime-se o máximo possível do pulso e envolva os planos em torno do que está surgindo naturalmente.

Veja a cidade como um organismo, não como uma máquina

O arquiteto Le Corbusier entendeu errado. As cidades são muito mais organismos do que máquinas. Projetar cidades melhores não é simplesmente uma questão de entrada e saída. Ele projetou duas que deveriam funcionar tão eficientemente quanto máquinas industriais.

A Cidade Radiante e a Cidade Contemporânea pretendiam ser máquinas vivas. Quando a visão do arquiteto finalmente ganhou vida na forma de Brasília, rapidamente ficou claro que se tratava de uma máquina fria.

Em seu livro "The Age of Living Machines", Susan Hockfield, ex-presidente do MIT, escreve que o século passado casou física e engenharia, enquanto este deve juntar biologia e engenharia.

Há uma humildade nisso. Não estamos construindo uma máquina do zero, estamos engajando um organismo vivo que respira. Trabalhamos com o que temos. A cultura e a sociedade que temos hoje evoluíram ao longo de milhares de milhões de anos. Quando vemos uma cidade como um organismo e não como uma máquina, isso nos leva a questões fundamentalmente novas.

O ativista urbano Marques D. Anderson nos lembra que, à medida que construímos nossas cidades, elas também estão nos construindo. Qualquer pessoa que tente trabalhar nas chamadas cidades inteligentes pode contratar um antropólogo ciborgue como primeiro ato.

Abrace o princípio da oscilação

Tendemos a esticar as coisas em direções opostas aos seus dois extremos e depois decidimos nos apegar a apenas um. Este é um infeliz remanescente evolutivo que se espalha para se incorporar na nossa identidade, na nossa política e nos nossos relacionamentos. Isso nos faz quebrar muitas coisas boas ao longo do caminho.

Nossas cidades são tão complexas quanto nossas vidas. Para envolver sistemas complexos, precisamos oscilar entre múltiplos mundos, nos sentirmos confortáveis em manter coisas aparentemente contrastantes em tensão positiva. Temos de desenvolver a capacidade de alternar rapidamente a nossa lente entre o macro e o micro, entre a comunidade e o indivíduo, entre o amanhã e o hoje. Trata-se menos de equilibrar estas diferentes prioridades e mais de integrá-las.

Compartilhar a propriedade da cidade

Uma cidade é, na verdade, apenas uma vila ampliada. São estruturas que ajudam os humanos a interagir mais. Primeiro tivemos aldeias, depois cidades e agora países (e instituições multilaterais).

As aldeias compartilham coisas o tempo todo. Existe um profundo sentido de responsabilidade e propriedade coletiva. Como poderia o cidadão médio de uma cidade recuperar o sentido de propriedade, de pertencimento? O que acontece quando aprendemos a ter uma visão multiespécie de quem pode compartilhar a cidade? Como poderiam outros organismos vivos encontrar novamente suas casas nas cidades?

Poderia uma mistura de inteligência coletiva e blockchain desempenhar um papel em versão futura que dependa dos seus cidadãos, e não apenas dos políticos? Será que novas ferramentas e abordagens poderão nos ajudar a nos aproximar da verdade sobre o que uma cidade quer se tornar?

Barcelona pretende reconectar-se com os seus cidadãos através de uma estratégia de cidade inteligente repensada. Buenos Aires embarcou em estratégia ousada para integrar uma favela informal ao centro da cidade, trabalhando em estreita colaboração com os moradores. Startups como Neighbourlytics e Zencity estão ajudando a nos aproximarmos do pulso das pessoas.

O que serão as cidades quando o sentido de pertencimento for partilhado com as pessoas? À medida que o centro urbano se desloca para África, Ásia e América Latina, o mundo passa a se reestruturar fundamentalmente.

Como serão as cidades quando passarem dos 80 milhões de habitantes, como se prevê para Lagos (Nigéria) até o final deste século? O que acontece quando a maioria da população urbana em todo o mundo vive em favelas? Ninguém sabe.

Mas o que é certo é que precisamos recorrer à sabedoria para encontrar o nosso caminho.