Veículos elétricos podem virar geradores para seus donos

Os veículos elétricos mexem com as emoções de muita gente. Há a emoção da aceleração instantânea, o reforço dado ao ego pelo fato de você se sentir como o sujeito mais bacana do quarteirão e a sensação agradável de estar do lado correto na história da mudança climática.

Mas a nova geração de picapes elétricas americanas eleva essa emoção para todo um novo patamar. O Ford F-150 Lightning —a versão elétrica do veículo mais vendido dos Estados Unidos— é capaz de alimentar uma residência com energia por três dias em um furacão ou abastecer de energia um local de trabalho remoto, incluindo com ferramentas elétricas.

Veículo em São Paulo recebe carga

Os donos de picapes elétricas se gabam de que é como ter um gerador a bordo e que não produz emissões: as múltiplas tomadas podem encher um colchão de ar, fritar bacon, fazer café e fazer o ar condicionado funcionar quando você está acampando.

Um proprietário de uma Rivian usou sua picape para ligar o sistema de som de um casamento com 150 convidados promovido num lugar sem conexão com a rede elétrica. No Texas, um urologista realizou o que disse ser a primeira vasectomia do mundo feita com energia fornecida por uma Rivian.

Alguns donos dizem que curtem o "gerador pessoal" tanto quanto o trem de força, mas especialistas energéticos dizem que esses não são apenas recursos divertidos. Os veículos elétricos poderiam ser modificados para devolver energia à rede elétrica problemática americana, não apenas para receber dela.

Num momento em que muitas pessoas receiam que as recargas dos carros elétricos vão sobrecarregar a rede elétrica já combalida, empresas de eletricidade e montadoras de carros dizem que eles podem fazer parte da solução. Os donos de picapes elétricas poderiam até ganhar dinheiro vendendo energia de volta à rede nos horários de pico por mais do que pagaram para carregar seus veículos durante a noite.

O Conselho de Defesa dos Recursos Naturais diz que isso não é ficção científica: ele calcula que a Califórnia poderia abastecer de eletricidade todas as casas do Estado por três dias, se todos os carros com bateria elétrica que ele pretende colocar nas estradas até 2035 também devolvessem energia diretamente à rede.

Matthias Preindl, professor de engenharia elétrica na Universidade Columbia, diz que sonha com um dia em que os veículos pudessem funcionar como instalações de armazenagem de energia para casos de necessidade. Por um tempo limitado, juntos eles poderiam "fornecer mais energia elétrica que todas as usinas elétricas convencionais somadas"—e com menos emissões do que as usinas elétricas de pico usadas atualmente para atender à demanda quando ela se torna extrema.

Claro que antes que isso possa acontecer os EUA precisam colocar mais veículos elétricos nas ruas –ou, mais precisamente, nas entradas de casas, onde a maioria dos carros passa 95% do tempo de qualquer maneira. Mais modelos estão sendo lançados a todo momento: a picape elétrica Silverado da GM, com modelos que prometem autonomia de 650km a 730km, será lançada este ano.

A maioria dos especialistas estima que apenas 1% de todos os veículos que transitam nas vias americanas sejam elétricos, mas as vendas estão aumentando rapidamente: segundo a Agência Internacional de Energia, as vendas de elétricos nos Estados Unidos subiram 55% no ano passado, chegando a 8% do total de veículos.

Westley Ferguson, 33 anos, está ajudando a alimentar essa alta. Como muitos compradores de picapes elétricas, ele nunca antes tinha tido um veículo elétrico ou uma picape –o executivo-chefe da Ford, Jim Farley, diz com frequência que a maioria dos compradores do Lightning estão adquirindo uma picape pela primeira vez. Ferguson me disse pelo telefone que quis um veículo elétrico "porque investir em um veículo a gasolina me pareceu ser investir no passado, enquanto o VE me pareceu um investimento no futuro".

Ele e sua mulher receberam sua Ford F0150 Lightning, que custou US$ 67 mil (R$ 323 mil), pouco antes de sua casa na Flórida ficar sem eletricidade por três dias durante a passagem do furacão Ian no ano passado. Westley ligou extensões na picape e drenou 10% da bateria todos os dias para fazer funcionar sua geladeira, as luzes, o ventilador, a televisão, o fogão elétrico, o aparelho de som e os alto-falantes.

Mais tarde ele e a mulher usaram a picape para encher um colchão de ar, cozinhar o jantar e fazer o ar condicionado da cabine funcionar quando passaram uma noite acampados para acompanhar o lançamento de um foguete –e tudo isso por entre 3% e 5% da bateria da picape.

Brian Calbeck, 35 anos, é um engenheiro do Google que me disse que vibra ao ver como sua Rivian R1T "utiliza, armazena e reutiliza energia". No ano passado ele usou a picape para acionar o sistema de som de um casamento de familiares em um local sem energia elétrica. Ele diz que será "o primeiro a se candidatar" quando veículos puderem começar a devolver eletricidade à rede em seu Estado, a Califórnia –mas apenas se as empresas de eletricidade pagarem um preço justo.

Com milhares de empresas de energia operando nos Estados Unidos e muitas partes interessadas cujos interesses precisam se alinhar, não sei se veículos elétricos estarão ajudando a alimentar a rede elétrica ainda durante minha vida. Vou me contentar por enquanto em encher meu colchão de ar e salvar a carne congelada quando houver um corte de eletricidade durante uma onda de calor. Para mim, esse é o estilo de vida dos veículos elétricos.

