Alphabet supera expectativas para lucro; CFO assumirá novo cargo

Reuters

O lucro do segundo trimestre fiscal da Alphabet superou as expectativas de Wall Street nesta terça-feira (25), e a controladora do Google anunciou que sua diretora financeira de longa data, Ruth Porat, assumirá um novo cargo enquanto a empresa busca um novo diretor financeiro.

Os resultados da Alphabet foram ajudados pela demanda contínua por seus serviços em nuvem e uma recuperação na publicidade. As ações subiam quase 5% no pós-mercado.

Porat, contratada em 2015, é uma das executivas femininas mais proeminentes do Vale do Silício e supervisionou um crescimento tremendo na Alphabet. Ela assumirá o cargo de diretora de investimentos e presidente a partir de 1º de setembro.

Logo do Google - Shannon Stapleton/Reuters

Os anunciantes, que compõem uma grande parte da receita da Alphabet, reduziram os gastos em plataformas não testadas, o que beneficiou a controladora do Google, bem como a proprietária do Facebook, a Meta.

O Google Cloud, que está entre os maiores provedores de serviços em nuvem, deve se beneficiar do crescimento impulsionado pela forte adoção de ferramentas de inteligência artificial.

A empresa relatou um lucro líquido de US$ 1,44 por ação para o período de abril a junho, em comparação com estimativas de US$ 1,34 por papel.

A receita do trimestre foi de US$ 74,6 bilhões, ante estimativa de US$ 72,82 bilhões, segundo dados da Refinitiv.