Lojas Avenida, popular no Centro-Oeste, inaugura primeira unidade em São Paulo

São Paulo

As Lojas Avenida, popular entre as classes C e D do Centro-Oeste do país, vão abrir na próxima semana sua primeira unidade em São Paulo. A inauguração da varejista de roupas e produtos para casa será em Carapicuíba, região metropolitana de SP, em 4 de agosto.

A estreia no mercado paulista se dá em um contexto de maior competitividade entre o varejo nacional e internacional. A partir de agosto, compras internacionais de até US$ 50 terão novas regras, com direito a isenção de imposto federal. Isso tende a favorecer as companhias estrangeiras que têm forte atuação no mercado de moda, como a Shein.

No início deste ano, a Avenida anunciara que, em junho, encerraria suas operações no ecommerce, direcionando esforços para suas lojas físicas.

Fachada de uma unidade das Lojas Avenida; varejista inaugura primeira unidade no estado de SP em 4 de agosto, na cidade de Carapicuíba - Divulgação/Grupo Avenida

A expectativa da empresa é inaugurar mais de 30 unidades entre julho e dezembro de 2023, ultrapassando a marca de 160 lojas. Fundado em 1978, em Cuiabá, pelo empresário Ailton Caseli, o grupo é sediado na capital do Mato Grosso.

A companhia é controlada pela varejista de moda e móveis sul-africana Pepkor desde 2022, quando foram adquiridas as 110 lojas da Avenida e 20 da Giovanna Calçados por US$ 208 milhões (ou R$ 1,1 bilhão). A holding estrangeira comprou, à época, participação em 87% das ações da brasileira, que está em franca expansão.

Outras aberturas estão previstas no estado do Amazonas e no Distrito Federal, além da cidade de Salvador, que terá três lojas em setembro. Com a chegada a SP, a varejista contará com unidades em 12 estados.