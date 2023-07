OpenAI investirá R$ 5 mi em jornais locais dos EUA para uso de IA

Rio de Janeiro

A OpenAI anunciou, nesta terça (18), uma parceria com o AJP (American Journalism Project), organização filantrópica de empreendimento que apoia jornais locais dos Estados Unidos. O investimento é de US$ 5 milhões (R$ 24,1 milhões) para financiar projetos experimentais de IA (inteligência artificial) no jornalismo.

A dona do ChatGPT também oferecerá até US$ 5 milhões em créditos na empresa para "estabelecer linhas de diálogo entre a indústria de notícias locais e a OpenAI, e desenvolver ferramentas que possam auxiliar as organizações de notícias locais".

ChatGPT, da empresa OpenAI - Florence Lo - 9.fev.2023/Reuters

Para Sam Altman, CEO da OpenAI, a ação tem por objetivo reconstruir o setor de notícias locais dos EUA e reforça a "crença" da companhia de que a inteligência artificial deve beneficiar a todos e ser usada como uma ferramenta para aprimorar o trabalho.

A declaração do executivo ocorre em um momento em que a IA consegue criar sites jornalísticos falsos e detectá-los é desafio até mesmo para o detector da companhia de Altman, de acordo com o serviço de confiabilidade na internet NewsGuard.

Em maio, o magnata da mídia americana Barry Diller disse que o uso da tecnologia "será destrutivo para o jornalismo, a menos que os editores possam usar a lei de direitos autorais para exercer controle."

Desvendando IA Um guia do New York Times em formato de newsletter para você entender como funciona a IA Carregando...

Sarabeth Berman, CEO da AJP, disse que é preciso "ser inteligente" sobre os potenciais benefícios e danos da tecnologia para garantir que o jornalismo local continue sendo um pilar essencial da democracia. Ainda afirmou que, com essa parceria, a organização pretende promover maneiras de a IA aprimorar, e não ameaçar, o jornalismo.

Segundo a AJP, o financiamento será usado das seguintes maneiras: