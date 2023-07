Veja como cada deputado votou na PEC da Reforma Tributária

São Paulo

Após dias de intensas negociações, a primeira etapa da PEC (proposta de emenda à Constituição) da Reforma Tributária foi aprovada no plenário da Casa na noite desta quinta-feira (6). O texto agora vai a nova votação e depois ao Senado.

A proposta pretende reformar os principais impostos e contribuições sobre o consumo. A versão do texto base aprovada foi apresentada horas antes da sessão deliberativa.

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), durante votação da Reforma Tributária - Gabriela Biló - 6.jul.23 /Folhapress

Um pedido para que a votação fosse adiada chegou a ser apresentado. No entanto, o requerimento do PL —partido do ex-presidente Jair Bolsonaro— foi rejeitado por 357 a 133, e a votação pode ser feita nesta quinta. Apenas a sigla do ex-mandatário e o Novo orientaram a favor da prorrogação.

Após a Câmara rejeitar o adiamento, líderes parlamentares fizeram seus encaminhamentos. A votação começou em seguida.

Por se tratar de uma PEC, a matéria precisava do voto de pelo menos 308 deputados no plenário da Câmara para ser aprovada e seguir para o Senado.

No primeiro turno, o texto base foi aprovado por 382 a 118 (3 abstenções).