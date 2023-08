Como Jackson Hole foi de refúgio de bandidos para palco de 'Cannes dos economistas'

Jackson (EUA) | The New York Times

Os cineastas têm Cannes. Os bilionários têm Davos. Os economistas? Têm Jackson Hole.

A reunião econômica mais exclusiva do mundo acontece nesta semana no vale na base das montanhas de Teton, em um alojamento situado a 55 quilômetros de Jackson, Wyoming, nos Estados Unidos.

Aqui, num hotel chique ocidental doado ao parque nacional que o rodeia por um membro da família Rockefeller, cerca de 120 economistas se reúnem todo ano no final de agosto para discutir um conjunto de artigos selecionados e centrados num tema político relevante.

Funcionários de prestígio de todo o mundo podem muitas vezes ser encontrados olhando pelas janelas do chão ao teto do lobby –provavelmente esperando avistar alces– ou debatendo os méritos de um determinado modelo de inflação em detrimento de coquetéis de mirtilo.

Amanhecer na cordilheira de Teton, no Parque Nacional Grand Teton, ao norte de Jackson, Wyoming, nos EUA - David Stubbs - 18.nov.2013/The New York Times

Esta festa, embora nerd, tornou-se um importante foco dos investidores de Wall Street, dos acadêmicos e da imprensa. O anfitrião da conferência, o Fed (Federal Reserve, o banco central americano) de Kansas City, parece saber uma ou duas coisas sobre as leis da oferta e da demanda: convida muito menos pessoas do que gostariam de participar, o que só serve para aumentar o seu prestígio. Ainda mais relevante, Jackson Hole tende a gerar grandes notícias.

O evento mais aguardado é um discurso do presidente do Fed (o banco central americano), que normalmente acontece na manhã de sexta-feira e é frequentemente usado como uma oportunidade para o banco enviar um sinal sobre o futuro da política de juros dos Estados Unidos.

Jerome Powell, o atual chefe do Fed, ganhou as manchetes com cada um dos seus discursos em Jackson Hole, o que fez com que investidores esperassem ansiosamente pelo pronunciamento deste ano. É a única parte da conferência a portas fechadas que é transmitida ao público.

Powell falará num momento em que os próximos passos do Fed são incertos, à medida que a inflação dá sinais de alívio, mas a economia mantém um aquecimento surpreendente. Wall Street está tentando descobrir se os diretores do Fed consideram que precisam aumentar ainda mais as taxas de juro neste ano e, em caso afirmativo, se essa medida deverá ocorrer em setembro. Até agora, as autoridades deram poucos sinais claros sobre os seus planos. Aumentaram as taxas de juro para 5,25% a 5,5%, de perto de zero em março de 2022, e deixaram em aberto as suas opções para fazer mais.

As pessoas prestarão muita atenção ao discurso de Powell, mas "acho que é uma questão de tom", disse Seth Carpenter, ex-economista do Fed que agora trabalha no Morgan Stanley. "O que não creio que ele queira fazer é sinalizar ou comprometer-se com quaisquer medidas políticas de curto prazo."

Apesar de toda a sua fama moderna, a conferência de Jackson Hole, que ocorre até sábado, nem sempre foi o assunto da cidade em Washington e Nova York. Veja como o encontro se tornou o que ele é hoje.

Evento é ambientado no antigo Velho Oeste

Jackson costumava hospedar um elenco de personagens muito diferente: a cidade já foi tão remota que era um refúgio para bandidos.

Em 1920, quando a população de Jackson era de cerca de 300 habitantes, o The New York Times remontava a uma era não tão distante, quando "sempre que um crime grave era cometido entre o rio Mississippi e a costa do Pacífico, era bastante seguro adivinhar que o responsável por isso estava indo para Jackson's Hole ou já havia chegado lá".

A reclusão de Jackson também significou que as montanhas imponentes e escarpadas e o vale ondulado da área permaneceram intocados, tornando-a um território privilegiado para os conservacionistas. O financista e filantropo John D. Rockefeller Jr. adquiriu furtivamente e depois doou grande parte das terras que eventualmente se tornariam a seção de Jackson Hole do Parque Nacional Grand Teton. E por volta de 1950, ele começou a construir o alojamento Jackson Lake Lodge.

A arquitetura moderna do alojamento não foi inicialmente apreciada pelos habitantes locais. ("'Uma abominação de concreto com laterais de laje' é um dos epítetos mais brandos lançados contra a enorme estrutura", brincou o Times em 1955.) Entre outras reclamações, a doação de Rockefeller ao parque carecia de vantagens de resort: não tinha campo de golfe, nem spa.

Mas em 1982, o seu amplo espaço e as vistas deslumbrantes chamaram a atenção do Fed de Kansas City, que procurava um novo local para uma conferência que começara a realizar em 1978.

O encontro acontece lá desde 1982...

No topo de sua lista de encantos, o Jackson Lake Lodge estava perto de ser um ponto excelente para pesca –uma maneira infalível de atrair o presidente do Fed na época, Paul Volcker. Ele veio, e entre os participantes da elite e a beleza natural do local, Jackson Hole rapidamente se tornou o evento do ano do Fed.

"Cerca de metade das 137 pessoas convidadas este ano compareceram, uma resposta notavelmente alta", relatou o Times em 1985.

O tamanho da conferência não mudou muito desde então: tem uma média de 115 a 120 participantes por ano, de acordo com o Fed de Kansas City. A taxa de resposta dos convidados aumentou acentuadamente desde 1985, embora a filial do Fed tenha se recusado a especificar quanto.

Mas o contexto local mudou.

O condado de Teton, lar de Jackson (agora uma movimentada cidade de 11 mil habitantes) e Jackson Hole, abriga mais milionários do que cowboys criminosos atualmente. Tornou-se o lugar mais desigual dos EUA em vários aspectos, com enormes divisões de riqueza e rendimentos. O evento, considerado rústico, agora luta para fingir que seu cenário não é chique.

E a própria reunião do Fed ganhou cada vez mais prestígio. Alan Greenspan fez o discurso de abertura na conferência em Jackson Hole, em 1991, quando era presidente da Fed, e depois manteve essa tradição durante 14 anos, até deixar o cargo.

...mas está mudando

A atenção a Jackson Hole também se aprofundou devido à crise financeira global de 2008, quando os bancos centrais resgataram os mercados e apoiaram as economias, expandindo sua influência. Nos anos que se seguiram, jornalistas não convidados, analistas de Wall Street e grupos de protesto começaram a acampar no átrio do lobby durante os encontros. Falar ou presidir uma sessão em Jackson Hole marcava cada vez mais um economista como uma "estrela do rock" acadêmica.

Esther George, presidente do Fed de Kansas City entre 2011 e o início de 2023, estava no comando enquanto o evento ganhava mais atenção. Ela e sua equipe responderam aos holofotes intensificados, em parte, sacudindo quem poderia aproveitar isso.

Muito menos economistas do setor bancário e financeiro foram convidados para o evento desde 2014, em parte em resposta à atenção pública às ligações da Fed com Wall Street após a crise financeira. As pessoas que fazem parte da lista tendem a ser atuais e antigos altos funcionários econômicos e acadêmicos em ascensão. Cada vez mais, são mulheres, pessoas de origens racialmente diversas e pessoas com diferentes pontos de vista econômicos.

Mas a conferência de Jackson Hole poderá estar entrando numa nova era. George teve que se aposentar em 2023, seguindo as regras do Fed. Portanto, embora tenha ajudado a planejar esta conferência, ela passará o bastão para eventos futuros ao seu sucessor, Jeffrey Schmid, administrador universitário e ex-CEO da Mutual do Omaha Bank. Ele começou como presidente do Fed de Kansas City na segunda-feira e fará sua estreia como autoridade do Fed na reunião desta semana.

Tradução de Marcelo Azevedo