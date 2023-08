Ministro da Argentina espera que FMI aprove liberação de US$ 7,5 bi

Washington | Reuters

O ministro da Economia argentino, Sergio Massa, disse nesta terça-feira (22) que espera que o conselho do FMI (Fundo Monetário Internacional) aprove as mais recentes revisões de seu enorme programa de empréstimos com o país latino-americano na quarta-feira (23), desbloqueando US$ 7,5 bilhões (cerca de R$ 37 bilhões) que a Argentina precisa desesperadamente.

A aprovação pelo conselho viria depois de o país sul-americano ter chegado a um acordo a nível técnico com o FMI, em julho, para desbloquear os fundos e concluir a quinta e a sexta revisões combinadas do seu programa de empréstimos de US$ 44 bilhões.

O ministro da Economia argentina, Sergio Massa, durante as primárias do país - Mariana Nedelcu - 13.ago.23/Reuters

"Estamos convencidos de que amanhã serão aprovadas a quinta e a sexta revisões, o que nos permitirá acessar um desembolso para a Argentina de US$ 7,5 bilhões", disse Massa a repórteres em um evento em Washington.

A Argentina, grande exportadora de grãos com abundantes reservas de lítio, óleo de xisto e gás, está enfrentando uma inflação de três dígitos, aumento dos níveis de pobreza e o declínio das reservas líquidas de moeda estrangeira para território negativo, colocando os pagamentos de sua dívida em risco.

Massa acrescentou que uma forte desvalorização do peso no início deste mês aumentará a inflação de agosto, um desafio para o governo, que busca recuperar o apoio antes das eleições gerais de 22 de outubro.

"Entendemos que em agosto isso vai prejudicar o bolso das pessoas", disse. "Pretendemos corrigir isso com medidas que vamos anunciar dentro de alguns dias para que de alguma forma em setembro e outubro voltemos a níveis mais razoáveis."