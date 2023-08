New York Times ganha 180 mil assinantes e receita sobe 6,3% no 2º tri

São Paulo

O jornal The New York Times disse nesta terça-feira (8) que ganhou 180 mil assinantes digitais e teve um crescimento de 6,3% nas receitas, para US$ 590,9 milhões (R$ 2,89 bilhões), no segundo trimestre deste ano.

A empresa divulgou um lucro líquido de US$ 92,2 milhões (R$ 451,6 milhões), ante US$ 76,2 milhões (R$ 373,2 milhões) no mesmo período do ano passado. Após a divulgação do balanço, ações da companhia listada na Bolsa de Nova York fecharam em alta de 8,47%.

Até junho, o NYT tinha cerca de 9,88 milhões de assinantes impressos e digitais, sendo 9,19 milhões deles apenas digitais. A companhia tem uma meta de 15 milhões de pagantes até 2027.

The New York Times prevê receita com publicidade estável no terceiro trimestre - Jeenah Moon - 08.dez.2022 / Reuters

A receita do período entre abril e junho superou a estimativa de US$ 580,5 milhões (cerca de R$ 2,85 bilhões).

Uma recuperação nos gastos com marketing ajudou a receita de publicidade digital do NYT a crescer 6,5%. A empresa ainda espera que a receita total de publicidade fique estável no terceiro trimestre, enquanto analistas estimam uma queda de 4,1%, segundo dados da Refinitiv.

A presidente-executiva, Meredith Levien, disse em nota que um terço dos quase 10 milhões de assinantes assinam mais de um produto da empresa.

Além do acesso às notícias, o jornal também oferece pacotes com jogos, receitas, guia de compras e o site esportivo The Athletic, comprado em 2022.

O Athletic, adquirido por US$ 550 milhões no início de 2022, teve prejuízo de US$ 7,8 milhões no trimestre, ante uma perda de US$ 12,6 milhões no mesmo período do ano passado. Sua receita no entanto cresceu mais de 55%, para US$ 30,4 milhões, no trimestre. A receita de publicidade mais do que dobrou nesse período, para US$ 5,4 milhões.

Em julho, a empresa dissolveu sua editoria de esportes e transferiu a cobertura para o Athletic, tanto na versão online quanto na impressa.

O NYT ainda relatou receita média por usuário (ARPU, na sigla em inglês) para assinaturas de pacotes de US$ 13,40 (R$ 65,92), em comparação com um ARPU digital total de US$ 9,15 (R$ 45,02).

Com Reuters e The New York Times