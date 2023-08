Petz nega fusão com Cobasi, mas diz que avalia oportunidades no mercado

São Paulo | Reuters

A Petz afirmou nesta segunda-feira (28) que avalia continuamente potenciais oportunidades de aquisições e combinações de negócio, mas que não existe qualquer acordo com a rival Cobasi.

A rede de pet shops disse em fato relevante que "continuamente avalia e explora potenciais oportunidades de aquisições e combinações de negócios... porém até esta data, não existe qualquer documento, seja preliminar, definitivo ou outro documento vinculante, celebrado nesse sentido com a Cobasi".

A declaração ocorreu após reportagem do jornal Valor Econômico afirmar, citando fontes, que Petz e Cobasi voltaram a engajar bancos de investimentos para negociarem uma possível fusão. Ainda de acordo com a reportagem, as empresas tentaram se aproximar no passado.

Na bolsa paulista, as ações da Petz chegaram a subir mais de 7%, para R$ 5,80. Por volta das 13h25, avançavam 2,22%, a R$ 5,52, ainda entre os melhores desempenhos do Ibovespa, que tinha alta de 0,47%.

No ano, porém, os papéis acumulam queda de mais de 11%, tendo renovado mínimas históricas no último dia 17, quando chegou a R$ 4,98 no pior momento e fechou em R$ 5,11.

Para a equipe da Genial Investimentos, essa eventual combinação de negócios é algo esperado pelo mercado. "E resultaria na criação de um gigante do setor de pet shop no Brasil, que ainda apresenta grande potencial de crescimento", acrescentou em relatório a clientes.

No primeiro semestre, a Petz registrou lucro líquido ajustado de R$ 43,7 milhões , queda de 18,8% ano a ano, enquanto a receita bruta total do grupo aumentou 20,1%, para R$ 1,86 bilhão. No final de junho, a empresa tinha 231 lojas. A Cobasi informa ter mais de 200 unidades.